Bengt Holmström HS:n 60-vuotishaastattelussa vuonna 2009: ”Kaikista hienointa tässä ammatissa on, kun havaitsee opiskelijansa menestyksen”

Fakta Bengt Holmström Kansantaloustieteen professori Bengt Holmström syntyi Helsingissä 18. huhtikuuta 1949. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi 1973. Hän työskenteli metsäyhtiö Ahlströmissä yrityssuunnittelijana 1972–1974. Kansantaloustieteestä hän väitteli tohtoriksi Stanfordin yliopistossa 1978. Vuosina 1978–1983 Holmström työskenteli kansantaloustieteen apulaisprofessorina Northwesternin yliopistossa. Kuuluisassa Yalen yliopistossa hän hoiti kansantaloustieteen professuuria 1983–1994. Yalesta hän siirtyi Bostoniin Massachuttes Institute of Technologyn kansantaloustieteen professoriksi.

Siitä on jo 35 vuotta, kun soveltavasta matematiikasta valmistunut Bengt Holmström lähti puolisonsa ja viisiviikkoisen Sam-poikansa kanssa Yhdysvaltoihin. Siellä hän keskittyi siihen, mitä hän yhä rakastaa – tieteeseen.

Kiinnostus matematiikan soveltamiseen kansantaloustieteessä heräsi Suomessa professori Olli Lokin ansiosta. Holmström erikoistui operaatioanalyysiin, josta jalostui myöhemmin informaatiotaloustieteenä tunnettu kansantaloustieteen osa-alue.

”Lokilla oli todella suuri vaikutus, koska hän oli hyvin innostava opettaja.”

Yhdysvalloissa Holmström luopui operaatioanalyysistä ja keskittyi peliteoriaan, kun hän valmisteli Stanfordin yliopistossa väitöskirjaansa professori Robert Wilsonin ohjauksessa.

Peliteoria on matematiikan osa-alue, joka tutkii eri toimijoiden välistä suhdetta erilaisissa valintatilanteissa. Peliteoria analysoi kahden pelaajan tasapainotilaa, jossa kumpikaan ei pysty parantamaan asemiaan muuttamalla yksipuolisesti strategiaansa. Holmström tutkii kannustimia ja sopimuksia peliteorian avulla.

Opiskelu Stanfordissa oli hänelle kulttuurisokki, koska opiskeluvauhti ja -tapa olivat täysin erilaisia kuin Suomessa.

”Suhteet professoreihin olivat läheiset: opettajat suhtautuivat opiskelijoihin kuin asiakkaisiin, joita autettiin mahdollisimman paljon. Useat opettajat olivat hippejä eikä professoreita aina voinut erottaa opiskelijoista muuta kuin iän perusteella,” Holmström kertoo.

Kolme vuotta väitöskirjan parissa Yhdysvalloissa muutti lopullisesti Holmströmin käsityksen yliopisto-opiskelusta. Hänestä professorin tärkein tehtävä on lisätä ihmiskunnan tietoa ja siirtää sitä eteenpäin.

”Kaikista hienointa tässä ammatissa on, kun havaitsee opiskelijansa menestyksen”, Holmström toteaa.

”Yksi entinen opiskelijani, joka on nykyään professori, sanoi minulle olevansa ikuisesti kiitollinen kaikesta siitä, mitä olen hänelle antanut. Sanoin hänelle, että paras tapa maksaa kiitollisuudenvelka on auttaa seuraavaa sukupolvea eteenpäin.”

Wilson muistelee, että opiskelijana Holmström oli poikkeuksellinen syvällinen.

”Työskentely Bengtin kanssa oli aina erittäin miellyttävää. Myöhemmissä tutkimuksissaan hän on yhdistänyt onnistuneesti teoriaa käytäntöön selvittäessään muun muassa rahoitusmarkkinoiden toimintaa”, Wilson kirjoittaa sähköpostiviestissä.

Maailmantaloutta kurittavan talouskriisin perimmäisistä syy-seuraussuhteista Holmströmillä ei ole vielä selvää näkemystä. Hän uskoo, että sen selvittäminen vie vuosia.

”Talouskriisin selittäminen vain ihmisten ahneudella ja kannustinjärjestelmillä on aivan liian helppoa ja pinnallista. Taustalla ovat maailmaa mullistavat taloudelliset muutokset, joiden sopeutumiseen nykyinen rahoitusjärjestelmä osoittautui riittämättömäksi.”

Kun vanha ylioppilastalo Helsingissä vallattiin marraskuussa 1968, paikalla oli 19-vuotias matematiikan opiskelija Bengt Holmström. Hän ei koskaan omaksunut mitään poliittista ideologiaa, vaan pyrki kyseenalaistamaan ideologioiden peruskysymyksiä. Hän suostuu kutsumaan itseään vain ehdottomaksi individualistiksi.

”Tutkimuksissani olen yhä enemmän kiinnostunut peruskysymyksistä: miksi raha on olemassa, miksi on yrityksiä ja miksi on velkaa? Useimmat sivuuttavat nämä kysymykset itsestäänselvyyksinä. Jos ei ymmärrä jotakin asiaa, rohkeinta on sanoa se ääneen.”

Holmström arvelee, että peruskysymysten kyseenalaistamisen takia hänen julkaisukynnyksensä on ollut turhan korkea ja ansioluettelo on siksi vähän ohut.

Tässä tapauksessa ohuus on suhteellinen käsite. Holmströmin ansioluettelo on nimittäin kahdeksan sivua tiivistä ja painavaa tekstiä.

Kuluneen vuoden aikana Holmström on ollut mukana auttamassa Yhdysvaltojen keskuspankkia ja valtiovarainministeriötä miettimään keinoja talouskriisistä ulospääsyyn. Hän on yhä yksi kestoehdokkaista taloustieteen nobelistiksi. Näistä asioista hän ei halua puhua, koska ne eivät ole ”millään tavalla relevantteja”.