Björn Wahlroos Nobel-voittaja Holmströmistä: ”Erittäin analyyttinen ja lämmin ihminen”

Finanssiyhtiöiden Sammon ja Nordean hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos on yksi Nobel-palkitun taloustieteen professori Bengt Holmströmin keskustelukumppaneista Suomesta.

”Hän on todellinen tiedemies, joka miettii aina jotakin ongelmaa. Se on hänelle hyvin luonteenomaista. Hän erittäin välitön ja lämmin ihminen. Olemme 40 vuoden takaa perheystäviä. Esimerkiksi lapseni pitävät hänestä todella paljon ja olivat hyvin iloisia kuullessaan tänään palkinnosta”, Wahlroos kertoo puhelimitse Lontoosta.

Wahlroos pitää keskusteluja Holmströmin kanssa arvossa etenkin siksi, että ne ovat älyllisesti haastavia. He yrittävät tavata aina kun se on mahdollista. Viimeksi he tapasivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 70-vuotisjuhlissa elokuun lopussa.

”On aina suuri nautinto keskustella hänen kanssaan, koska Benillä on niin paljon ideoita. Hän nauttii siitä, kun voi kyseenalaistaa. Lisäksi hän pitää siitä, kun keskustelun intensiteetti kasvaa. Hän on tavallaan samanlainen kuin yhteinen ystävämme Pentti Kouri, joka ikävä kyllä on siirtynyt ajasta iäisyyteen.”

Wahlroos kertoo tunteneensa Holmströmin jo 40 vuotta. Wahlroos painottaa, että palkinto meni oikealla tutkijalle. Holmström on hänen mukaansa leimallisesti nimenomaan tiedemies, joka on omassa elämässään korostetun varovainen.

”Beni on yksi epävarmuuden taloustieteen ja kannustimien uraauurtavista tutkijoista maailmassa. Hän aloitti tutkimukset näillä aloilla jo 1970-luvulla ja jatkaa niiden tutkimista edelleen. Lisäksi hän on laajentanut tutkimuksiaan monille aloille esimerkiksi [rahoitusmarkkinoiden] likividiteettiin, mikä on erittäin mielenkiintoinen aihe.”

Holmström aloitti opintonsa Suomessa soveltavassa matematiikassa. Valmistellessaan väitöskirjaansa Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa Holmström erikoistui taloustieteeseen.

”Hän on teknisesti erittäin vahva, koska hän on peruskoulutukseltaan matemaatikko. Hän ei testaa teknisiä ratkaisuja, koska se, miten jokin asia testataan, on hänelle aika yksinkertaista. Kaltaisteni ihmisten kanssa hän haluaa kysyä käytännön kysymyksistä, kun keskustelemme vaikkapa rahapolitiikasta tai finanssikriisistä”, Wahlroos sanoo.

Wahlroos korostaa, että hän ei ole suinkaan ainoa yritysjohtaja, jonka kanssa Holmström keskustelee.

”Hänen työtapansa on testata erilaisia teorioita käytännön ihmisten kanssa. Benillä on erittäin laaja ystävä- ja tutkijaverkosta Suomessa ja ulkomailla.”