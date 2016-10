Nobel-palkinnosta häkeltynyt Bengt Holmström HS:lle: ”Yhtäkkiä olen sitten maailman silmissä muuttunut”

Taloustieteen Nobel-palkinnon Oliver Hartin kanssa voittanut Bengt Holmström kertoo heränneensä aamuyöllä kotonaan Bostonissa matkapuhelimen värinähälytykseen.

Hän ei muista täsmällisesti kellonaikaa, sillä kello kolmelta hän oli ottanut antibioottilääkkeen hammasvaivaan.

”Aluksi mietin, että olenko jotenkin sählännyt herätyksen kanssa. Kun näin, että puhelu tulee Ruotsista, mietin, että kyse on joko huonoista uutisista sukulaisista tai sitten Nobelista.”

Kun puhelu päättyi, Holmström ei tiennyt, onko hän oikeastaan hereillä vai valveilla.

”Oloni oli epätodellinen, koska en ollut varma, olenko vielä herännyt. Enhän minä ole tässä mitenkään muuttunut, sillä olen vuosikausia näitä asioita miettinyt ja tutkinut. Yhtäkkiä olen sitten vain maailman silmissä muuttunut.”

Päivän aikana hän on saanut satoja puheluita ja tekstiviestejä, joihin hän ei ole ehtinyt vastata. Holmström korostaa, että hänen osaltaan kyse ei ole vain omista asioista. Tieteellinen tutkimus on joukkuepeliä.

”Olen sattunut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja saanut tehdä yhteistyötä huippututkijoiden kanssa.”

Yhdysvaltoihin Holmström muutti muutti puolisonsa ja poikansa kanssa yli 40 vuotta sitten. Valmistellessaan väitöskirjaansa Stanfordin yliopistossa Holmström erikoistui peliteoriaan.

Peliteoria on on matematiikan osa-alue, joka tutkii eri toimijoiden välistä suhdetta erilaisissa valintatilanteissa.

Peliteoria analysoi kahden pelaajan tasapainotilaa, jossa kumpikaan ei pysty parantamaan asemiaan muuttamalla yksipuolisesti strategiaansa. Holmström tutkii kannustimia ja sopimuksia peliteorian avulla.

Haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun entinen opiskelija soittaa.

”Se oli eräs opiskelija, jolle oli pakko vastata. Opiskelijat ovat tärkeitä.”

Opiskelijoiden menestys on ollut Holmströmille aina tärkeää. Keväällä 2009 hän sanoi HS:n 60-vuotishaastattelussa, että ”kaikista hienointa tässä ammatissa on, kun havaitsee opiskelijansa menestyksen”.

Ennen palkinnon saamista Holmström ei suostunut asialla edes spekuloimaan.

”Tieteen tekeminen on yksinäistä puuhaa. Urheilija on menestyksestään tietoinen yleensä jo etukäteen, mutta tällainen palkinto aiheutta epätodellisen olon juuri siksi, että se on niin odottamaton. Otan palkinnon vastaan erittäin nöyränä ja kiitollisena”, Holmström sanoo.

Holmström hoitaa MIT:ssa viime vuosisadan merkittävimpiin taloustieteilijöihin kuuluvan Paul Samuelsonin nimikkoprofessuuria.

Holmströmin väitöskirjan ohjaaja, professori Robert Wilson muisteli HS:lle vuonna 2009, että opiskelijana Holmström oli poikkeuksellisen syvällinen.

”Työskentely Bengtin kanssa oli aina erittäin miellyttävää. Myöhemmissä tutkimuksissaan hän on yhdistänyt onnistuneesti teoriaa käytäntöön selvittäessään muun muassa rahoitusmarkkinoiden toimintaa”, Wilson kirjoitti tuolloin sähköpostiviestissä.

Homströmin tuntevien mukaan maanantaina myönnetty palkinto oli ansaittu.

Holmströmin ystävä ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Ollila on vaikuttunut palkinnosta.

”Tämä on palkinto Benille, josta haluan häntä sydämellisesti onnitella. Jossain määrin tämä on myös tunnustus suomalaiselle tieteelle, koska Holmström on jatkuvasti yhteydessä Suomeen ja aloitti opintonsa täällä. Viimeksi puhuin hänen kanssaan viime viikolla. Hänen kykynsä kyseenalaistaa vallitsevia ’totuuksia’ on ilmiömäinen. Harva professori myöskään pystyy pohtimaan asioita yhtä käytännönläheisesti”, kehuu Ollila.

Aalto-yliopiston mikrotaloustieteen professorin Marko Terviön mielestä Holmström on mikrotaloustieteessä jo omalla tasollaan. Terviö teki väitöskirjansa MIT:ssa Holmströmin ja professori David Autorin ohjauksessa.

”Holmströmin kanssa on aina erittäin hyödyllistä keskustella hyvin erikoisistakin taloustieteellisistä asioista. Holmström on tieteellisellä tasolla jo niin korkealla, että mikrotaloustieteen oppikirjoisssa hänen asemansa on kanonisoitu”, Terviö sanoo.