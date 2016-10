Älä vähättele vikoja, ripottele hakusanoja, ajoita ilmoitus lapsilisäpäiviin – HS kertoo miten erottua muista ilmoituksista nettikirppareilla

Fakta Miten syntyy myyvä ilmoitus? Nettikirpputoreilla erottautuminen sadoista tai tuhansista muista myynti-ilmoituksista voi olla vaikeaa. Torin viestintä- ja markkinointijohtaja Sami Törmä ja Facebookin Marimekko-kirppiksen ylläpitäjä Tuulikki Pajula listasivat HS:n pyynnöstä hyvän ilmoituksen ominaisuuksia. 1. Otsikoi iskevästi mutta informatiivisesti. Kerro, mitä myyt. Listaa myös tuotteen olennaiset tiedot. Esimerkiksi polkupyörää kauppaavan on hyvä mainita pyörän merkki, malli ja tuumakoko. 2. Ota ilmoitusta varten valokuva, jossa näkyy koko tuote. Kuvan pitää olla teknisesti hyvälaatuinen – terävä ja oikein valottunut. Valitse kuvausympäristö niin, että tuote erottuu taustasta hyvin. Asettele tuote kauniisti esiin. Otos likaisesta ja ryppyisestä vaatemytystä ei myy. 3. Kerro tuotteesta rehellisesti ja yksityiskohtaisesti. Listaa sen kaikki mahdolliset viat ja puutteet. Vikojen vähättely tai mainitsematta jättäminen poikii vain riitoja. 4. Hyödynnä hakusanoja. Ripottele olennaisia termejä sanalliseen kuvaukseen tai liitä kuvauksen loppuun lista avainsanoja. Monilla nettikirpputoreilla hakukone etsii avainsanoja koko ilmoitustekstistä ei vain otsikosta. 5. Hinnoittele oikein. Jos sopivan hinnan asettaminen tuntuu vaikealta, kannattaa tutkia, mitä muut netin kirpputorimyyjät pyytävät vastaavasta tuotteesta. Jos tuote on ollut pitkään myynnissä, hinta on todennäköisesti liian korkea. 6. Mieti myyntiajankohtaa ja hyödynnä sesongit. Sukset käyvät kaupaksi tammikuussa ja grillit kesällä. Myös lapsilisien maksupäivät saavat ostajat liikkeelle. 7. Joillakin kaupallisilla nettikirpputoreilla voi ostaa ilmoitukselleen lisänäkyvyyttä. Maksua vastaan oman ilmoituksen voi nostaa vaikkapa ilmoituslistan kärkeen.

Kun kodin komerot täyttyvät itselle tarpeettomista vaatteista ja varastossa nököttää kasa lasten pieniksi jääneitä suksia, on aika tarttua kameraan ja ryhtyä kuvaamaan turhaa tavarapaljoutta nettikirpputorien myynti-ilmoituksia varten.

HS kysyi kahden erilaisen nettikirpputorin ylläpitäjiltä, millainen tavara käy kaupaksi ja milloin se kannattaa laittaa myyntiin.

”Tasaisesti ympäri vuoden kauppansa tekevät huonekalut, kodin sisustukseen liittyvät esineet ja kodinkoneet. Tällä hetkellä nopeimmin uuden omistajan saavat televisiot, pesukoneet ja kuivurit sekä talvirenkaat ja vanteet”, listaa viestintä- ja markkinointijohtaja Sami Törmä Tori.fistä.

Törmän mukaan hittituotteet vaihtelevat sesongeittain. Syksyllä uudet opiskelijat etsivät kalusteita ja tarvikkeita ensimmäiseen omaan kotiin. Vuodenvaihteen jälkeen on kysyntää talviurheiluvälineille. Polkupyörien, pihakalusteiden ja puutarhatyökalujen sesonki jatkuu keväästä syksyyn.

Tori tilastoi tuotekategorioittain myytyjen tuotteiden määrää ja myyntiaikoja.

Törmän mukaan neljännes Toriin myyntiin tulevista tuotteista menee kaupaksi vuorokaudessa. Keskimääräinen myyntiaika on 10–12 päivää.

”Joulun alla kauppapaikka hiljenee. Ihmiset eivät mieti käytetyn tavaran ostamista ja myymistä”, Törmä sanoo.

Facebookin Marimekko-kirppiksen ylläpitäjä Tuulikki Pajula sen sijaan sanoo, että juuri joulun alla on hyvä laittaa myyntiin hyväkuntoista, jopa kokonaan käyttämättä jäänyttä tavaraa. Hänen mukaansa ihmiset etsivät lahjoja myös kirpputorilta.

Sesongit näkyvät muutoinkin Marimekko-kirppiksellä. Juuri nyt myyvät talvivaatteet ja neuleet, kesällä t-paidat.

”Vuodenaikojen vaihtelu näkyy myös siinä, millaisia kuoseja ja värejä ostajat etsivät. Syksyllä ja talvella ostetaan tummaa, kesällä vaaleaa. Myyjän kannattaa miettiä, mitä itse kulloinkin haluaisi ostaa”, Pajula lisää.

Myy sitten vaatteita tai huonekaluja, halutuimpia ovat hyväkuntoiset tuotteet. Samoin tunnetut ja laadukkaina pidetyt brändit ovat kysyttyjä.

Sen sijaan tahraiset tai rikkinäiset vaatteet eivät houkuta ostajia, vaikka hinta olisi alhainen. Samoin on tuntemattomien market-merkkien laita.

”Ainakin meidän kauppapaikassamme hankalia myytäviä ovat myös tavarat, joille on vaikea määrittää hintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi harvinaiset keräilyesineet, taide ja antiikki. Hitaasti liikkuvat myös lehdet ja kirjat”, Torin Törmä sanoo.

Monille tuotteille Facebookin johonkin teemaan tai tuotemerkkiin keskittyvät kirpputoriryhmät ovat tehokkaampia kauppapaikkoja kuin netin yleiskirpputorit kuten Tori.fi tai Huuto.net.

Esimerkiksi Facebookin Kirpputori koiratarvikkeille kokoaa yhteen yli 20 000 koiraharrastajaa. Pajulan ylläpitämässä Marimekko-kirppisryhmässä on mukana yli 40 000 henkeä. Teemoittaisissa ryhmissä myynti-ilmoitus tavoittaa suuren joukon kiinnostuneita ostajia.

”Meillä sekä ostajat että myyjät ovat asiantuntevia. He tuntevat hyvin Marimekon tuotteiden hintatason. Haluttujen ja harvinaisten tuotteiden hinta voi nousta korkealle”, Pajula pohtii.

Silloin, kun on tarkoitus päästä turhasta tavarasta vain eroon, kannattaa ilmoitus laittaa johonkin Facebookin alueelliseen ryhmään, jossa lahjoitetaan tavaraa ilmaiseksi.

Myös monilla yleiskirpputoreilla on Annetaan-osasto.

Huonoja esimerkkejä nettikirppareilla myytävistä tuotteista:

Huuto.net

Ostaja ei saa sohvasta kunnon käsitystä, sillä kuva on sekava. Sohva ei näy kuvassa kokonaan. Myös olennaisia tietoja puuttuu. Mitkä ovat sohvan mitat?

Tori.fi

Ilmoituksen otsikko on liian ylimalkainen. Siitä ei selviä, onko myynnissä naisten, miesten vai lasten vaatteita. Vaatteiden kokoakaan ei otsikossa kerrota. Kuvistakaan ei käy ilmi, millaisia kaupan olevat vaatteet ovat. Esittelyteksti on niukka ja vilisee kirjoitusvirheitä.

Facebook.com

Valokuva on teknisesti huonolaatuinen. Myytävä vaate ei ole houkuttelevasti esillä. Esittelytekstistä ei selviä, millaisessa kunnossa tuote on.

Hyviä esimerkkejä nettikirppareilla myytävistä tuotteista:

Facebook.com

Valokuva on yksinkertainen ja selvä. Tuote erottuu taustasta hyvin. Esittelytekstissä on kerrottu kaikki olennaiset tiedot kuten vaatteen koko ja kunto.

Huuto.net

Otsikko kertoo kaiken olennaisen. Tuotteesta on useita selviä kuvia.

Ilmoituksessa on informatiivinen otsikko. Televisiosta on useita kuvia eri kulmista. Tekniset ominaisuudet ja mitat on listattu esittelytekstissä. Myyjä on luonnehtinut myös television kuntoa.