Kreikan tukeminen nytkähti 1,1 miljardin töpöaskeleella – Orpo: ”Pitkä ja kivinen polku vielä edessä”

Bryssel

Euroryhmän maat päättivät maanantaina, että Kreikalle voidaan antaa 1,1 miljardin euron lisälaina osana jättimäistä, enimmillään 86 miljardin tukiohjelmaa.

Parin viikon päästä Kreikalle voidaan antaa lisäksi 1,7 miljardia euroa, kunhan maan uudistuksiin liittyvät laskelmat saadaan valmiiksi. Jälkimmäinen summa on käytännössä päätetty, totesi euroryhmän puheeenjohtaja Jeroen Dijsselbloem totesi tiedotustilaisuudessaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) kertoi puhelimessa kokouspaikalta Luxemburgista, että Kreikalla on yhä edessään “pitkä ja kivinen polku”.

Kreikan katsotaan kuitenkin saavuttaneen kaikki siltä vaaditut 15 virstanpylvästä, jotka asetettiin sen viimeisen – kaikkiaan 10,3 miljardin – lainapaketin ehdoksi, Orpo kertoi.

Kreikka pysyy tiukassa ohjauksessa jatkossakin. Tämänkertaisen lainapotin saamiseksi maa on joutunut uudistamaan muun muassa eläke-, energia- ja pankkisektoreitaan. Uudet lainat tuovat uusia vaatimuksia.

“Tämä ei todellakaan ole vielä tässä. He ovat vasta perustamassa yksityistämisrahastoaan, verotusjärjestelmää on saatava toimimaan”, Orpo luetteli puhelinhaastattelussa.

Talouskomissaari Pierre Moscovici totesi kuitenkin, että “olen iloinen, että olemme päässeet tähän pisteeseen. Kreikka on oikealla polulla.”

Saksan taas kerrottiin olleen skeptinen sen suhteen, onko Kreikka toteuttanut uudistuksia niin hyvin kuin nyt arvioidaan.

Kreikasta on näin ollen tullut kuin kuriton lapsi, jota vuoroin torutaan ja toisinaan kehutaan reformiensa tiellä. Syyskuussa pidetyssä euroryhmän kokouksessa Dijsselbloem moitti Kreikkaa hidastelusta ja ”kesäleiri”-mentaliteetista.

Tuolloin muita euromaita otti päähän, että sooloiluun taipuvainen Kreikan vasemmistolainen pääministeri Alexis Tsipras järjesti Välimeren maiden kokouksen, jonka tulkittiin uhmaavan tiukan talouskurin periaatteita.

Kreikkaa on pelastettu euroalueen ja Kansainvälisen valuuttajärjestön IMF:n tuella jo kolmen eri lainaohjelman avulla kevään 2010 jälkeen. Hätälainojen yhteispotti on noussut yli 243 miljardiin euroon, valtiovarainministeriön verkkosivulla kerrotaan.

Nyt meneillään on vuoden 2015 elokuussa sovittu kolmas ohjelma, jonka arvo on enimmillään 86 miljardia ja joka toteutetaan aluksi Euroopan vakausmekanimista. Siitä Kreikka on saanut ennen maanantain päätöstä 28,9 miljardia.

Kreikan ikuiselta tuntuvaa velkasaagaa varjostaa sekin, että IMF ei ole vakuuttunut siitä, että se lähtisi tukemaan Kreikkaa, kuten se kahdessa aiemmassa ohjelmassa teki. IMF:n mukaan Kreikan tulisi joko leikata julkisia menojaan vielä aiottua rajummin tai euromaiden tulisi antaa maalle velkahelpotuksia.

IMF ei usko laskelmiin, joiden mukaan Kreikka saisi budjettinsa 3,5 prosenttia ylijäämäiseksi vuonna 2018.

Saksa puolestaan ei suostu velkojen leikkaamiseen ja vaatii IMF:ää ehdottomasti mukaan. IMF:n odotetaan päättävän loppuvuonna siitä, onko se ohjelmassa mukana, euroryhmän puheeenjohtaja Dijsselbloem totesi maanantaina.

Myös Suomi piti aiemmin IMF:n mukaantuloa ehdottoman tärkeänä, mutta kanta pehmeni viime kesän korvilla. Orpon mukaan IMF:n mukaantulo olisi silti yhä tärkeää.

“Meidän pitää pyrkiä mahdollisimman tiukasti siihen, että IMF pysyisi mukana. Se on ohjelman uskottavuuden kannalta keskeistä”, Orpo sanoi.