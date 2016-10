Turun telakka on saanut uuden miljardiluokan tilauksen. Risteilyvarustamo Royal Caribbean tiedotti maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa solmineensa telakkaa pyörittävän Meyer Turun kanssa aiesopimuksen kahden risteilijän rakentamisesta.

Turun telakalta vahvistettiin yöllä HS:lle, että Caribbeanin tilaus koskee kahta uutta risteilijää. Tilauksen kokoluokka on sama kuin syyskuussa uutisoidussa Carnival-yhtiön tekemässä laivatilauksessa.

Carnival tilasi tuolloin Meyer Turulta niin ikään kaksi risteilijää, joiden arvoksi asiantuntijat arvioivat 800 miljoonaa euroa laivaa kohden. Tälläkin kertaa kyseessä olisi siis suurin piirtein 1,6 miljardin euron tilaus.

Urakan kokoa voi suhteuttaa esimerkiksi Metsä Groupin Äänekosken sellutehdashankkeeseen. Metsä Groupin mukaan 1,2 miljardin euron tehdashanke on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Kalasataman keskuksen rakennusurakka on puolestaan arvoltaan hieman alle miljardi euroa, eli Turun telakan tilaus on liki kahden Kalastaman keskuksen arvoinen.

Royal Caribbean -yhtiön tilaukset lihottavat ja venyttävät Turun telakan tilauskirjoja entisestään.

Uuden sopimuksen myötä Turun telakalla on kesken tai rakennustöiden alkua odottelemassa peräti kymmenen alusta. Tilanne on ennätyksellisen hyvä.

Jos urakat toteutuvat aiesopimusten mukaisesti, töitä Turun telakalla riittää ainakin vuoteen 2024.

Telakka ja sen alihankintaverkosto työllistävät Turun seudulla noin 10 000 ihmistä.

Konkurssin partaalla käynyt telakka siirtyi saksalaisen perheyrityksen Meyer Werftin omistukseen vuonna 2014. Nyt telakka elää uutta nousukautta.