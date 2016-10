Turun telakan tilauskirja pullistelee – tekeillä jo 10 loistoristeilijää

Meyer Turku vahvisti maanantain ja tiistain välisenä yönä Helsingin Sanomille tehneensä aiesopimuksen kahden loistoristeilijän valmistamisesta. Laivat toimitetaan tilaaja Royal Caribbeanille vuosina 2022 ja 2024.

Royal Caribbeanin kahden uuden tilauksen lisäksi Meyer Turun tilauskirja on nyt ennätyksellisen hyvässä kunnossa.

Seuraava telakalta valmistuva laiva on vuoden 2017 alkupuolella valmistuva Tallinkille tehty Mega Star -risteilyalus.

Saksalainen TUI Cruises on tilannut Turun telakalta aiemminkin Mein Schiff -risteilyaluksia, ja nyt Turussa on suunnitteilla tai rakenteilla yhteensä kolme Mein Schiff -laivaa. Niistä ensimmäisenä valmistuu ensi vuonna Mein Schiff 6.

Maailman suurin risteilyvarustamo Carnival tilasi kesällä 2015 kaksi laivaa Turusta. Yhdysvalloissa perustetulla Carnivalilla on kaksi pääkonttoria, toinen Miamissa Floridassa ja toinen Southamptonissa Englannissa.

Carnival rakennuttaa neljä matkustakapasiteetiltaan maailman suurinta risteilijää. Kaksi niistä rakennetaan Turun telakalla, kaksi Meyerin Papenburgin telakalla Saksassa. Turun telakan laivat valmistuvat 2020 ja 2022.

Matkustajia Carnivalin laivoille mahtuu 6 600. Tähänastinen ennätys 6 360 matskustajaa on Turussa rakennetuilla Royal Caribbean -varustamon Oasis of the Seas ja Allure of the Seas -risteilijöillä.

Lisäksi tilauskannassa on kaksi risteilylaivaa Costa Crociere -varustamolle. Heille valmistetaan laivat nimeltä Costa 1 (valmistuu 2019) ja Costa 2 (valmistuu 2021). Costa Crociere kuuluu Carnivalin konserniin.

Meyer Turku kertoi tiistaina omassa tiedotteessaan, että Turun telakan työntekijöiden määrä on kasvamassa 1300:sta noin 1800:n tulevaisuudessa. Meyer Turun oman arvion mukaan telakan työllistämisvaikutus alihankkijoineen on silloin yli 15 000 henkeä.