Finanssivalvonta: Työeläkeyhtiöt eivät tuottaneet alkuvuonna vaadittua korkoa eläkevaroille

Suomalaisten työeläkkeitä sijoittavat yhtiöt eivät saavuttaneet alkuvuonna niille asettua tuottovaadetta, Finanssivalvonta kertoo. Näin tapahtui ensi kertaa viiteen vuoteen.

Työeläkeyhtiöille asetettu tuottovaade eläkesijoituksille oli 1,4 prosenttia, mutta yhtiöt tuottivat 0,0 prosenttia. Yhtiöiden hoidossa on tulevia työeläkkeitä varten yli sadan miljardin euron sijoitusomaisuus.

Jokainen palkansaaja maksaa työeläkemaksua, joten ei ole samantekevää, millaisiin sijoitustuottoihin yksityiset viisi eläkeyhtiötä pystyvät. Asian merkityksen näkee omasta palkkakuitista, jossa viisi tai kuusi prosenttia palkasta menee työeläkemaksuun.

Yhden prosenttiyksikön ero pitkän aikavälin tuotossa tarkoittaa noin kahden prosenttiyksikön vaikutusta maksutasoon. Noususta puolet maksaa työntekijä ja toisen puolen työnantaja.

Viime aikoina työeläkemaksua on siirretty yhä enemmän palkansaajan maksettavaksi, joten pitkään jatkuessaan eläkeyhtiöiden heikot tuotot heijastuvat palkansaajien käteen saamaan tuloon.

Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Marja Nykänen sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa, että matala korkotaso vaikeuttaa tuottovaateen saavuttamista myös tulevina vuosina.

”En olisi vielä huolissani, mutta asiaa pitää seurata”, Nykänen sanoi.

Huonot tuotot vaikuttavat myös yhtiöiden vakavaraisuuteen eli riskinkestävyyteen.

”Yhtiöiden vakavaraisuus heikkeni samalla, mutta niiden riskinkantokyky säilyi edelleen hyvällä tasolla”, Nykänen sanoi.

Parhaan eli 1,3 prosentin tuoton on vuoden ensimmäisellä puoliskolla saanut työeläkeyhtiöistä pienimpiin kuuluva Etera.

Heikoimman sijoitustuoton eli - 0,6 prosenttia sai toiseksi suurin työeläkeyhtiö Ilmarinen. Negatiivisen sijoitustuoton - 0,3 prosenttia on tänä vuonna tehnyt niin ikään työeläkeyhtiöistä suurin Varma.

Finanssivalvonnan mukaan yhtiöt ovat alkuvuonna vähentäneet sijoitusriskiä myymällä osakeomistuksiaan. Sijoitusriskin alentaminen toisaalta vähentää odotettavissa olevia tuottoja.

Työeläkeyhtiöiden tuottovaade on eri asia kuin Eläketurvakeskuksen laskema tuottotavoite. Se on nykyisin 3,5 prosenttia eli selvästi tuottovaadetta suurempi. Eläketurvakeskus on laskenut, että työeläkejärjestelmä pysyy tasapainossa, jos työeläkeyhtiöt saavuttavat pitkällä aikavälillä 3,5 prosentin reaalisen tuoton.

Sen saavuttaminen näyttää nykyisissä korko-olosuhteissa hyvin vaikealta.