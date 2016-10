Jälleen miljarditilauksen saaneen Turun telakan johtaja Jan Meyer HS:lle: ”Tarjoamme osaamista, jota muualta ei löydy”

Turun telakan toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo, että Turun telakka on noussut jälleen voittajaksi tarjoamalla osaamista, jota muualta ei löydy. Telakka on kuukauden sisällä kertonut neljän valtavan risteilyaluksen tilauksista.

”Turun telakka ei voi olla halvin. Meidän pitää tarjota sellaista, mitä kilpailijat eivät pysty tekemään”, Meyer sanoo.

Meyerin perhe osti konkurssikypsän Turun telakan runsaat kaksi vuotta sitten. Vuonna 1795 perustettu Meyerin telakkayhtiö on yhä perustajaperheen käsissä. Yritystä johtaa Jan Meyerin isä Bernard.

”Kun tulimme tänne ensimmäistä kertaa, emme tienneet mitä odottaa. Näimme hyvin vanhoja koneita, mutta toiveikkaita ja motivoituneita ihmisiä. Kaikki olivat joutuneet elämään rahoitukseen liittyvässä epävarmuudessa ja olivat epävarmoja telakan jatkosta. Se näkyi”, Meyer sanoo.

”Mutta ihmiset olivat taitavia ja valtavan motivoituneita. Ajattelimme, että tätä kannattaa yrittää.”

Telakan täyskäännös on ollut huimaava. Edellinen omistaja, korealainen STX oli tyhjentänyt telakan pääomista, mikä tarkoitti, ettei se pystynyt ottamaan vastaan uusia tilauksia. Edes välttämättömiä korjauksia ei pystytty tekemään.

”Uusimme saman tien pari prosessia ja teimme joitain korjausinvestointeja. Kun toimitimme sitten ensimmäiset meidän aikana rakennetut laivat, eli Mein Schiff nelosen ja viitosen, tilaajakin oli yllättynyt siitä, miten telakan työtapa oli muuttunut”, Meyer sanoo.

Roni Lehti / Lehtikuva

Ihmisten ei tarvinnut enää pelätä vaan he voivat keskittyä tekemään töitä.

Nyt Meyer on tekemässä telakalle ja sen tytäryhtiöihin 75 miljoonan euron investointeja. Tilauskirjat ovat uusien kauppojen myötä täynnä vuoteen 2024 asti.

Tilausten saaminen ei olisi ollut mahdollista ilman Meyerin vanhan perheyhtiön nauttimaa luottamusta niin pankkien kuin laivanvarustamojen puolelta.

Meyerin mukaan menestyksen takana on kuitenkin ennen kaikkea perheen telakoiden poikkeuksellinen laatu ja jatkuva uuden kehittäminen.

Risteilyvarustamojen valinnoissa painavat telakan teknologiaosaaminen monissa asioissa, kuten rungon tärinän minimoimisessa, turvallisuudessa ja energiantuotannossa. Yhä suurempi osa modernia laivaa on korketasoista suunnittelu- ja teknologiaosaamista.

Meyerin mukaan tärkeää on myös kyky räätälöidä laivat juuri asiakkaan tarpeiden mukaan. Siinä vaaditaan alihankkijaverkostoltakin suurta muuntautumiskykyä ja joustavuutta.

Yhdysvaltalaisen Royal Caribbean Cruises -varustamon (RCC) tilaamien laivojen on tarkoitus kulkea nesteytetyllä maakaasulla eli LNG:llä ja laivan tarvitsema sähkö on tarkoitus tuottaa hyvin vähäpäästöisellä polttokennoteknologialla.

Suurissa risteilyaluksissa polttokennoja ei ole vielä käytetty, mutta Meyer uskoo, että tekniikka saadaan valmiiksi siinä vaiheessa kun tilattujen laivojen rakentaminen alkaa.

”LNG on meillä jo ihan normaalia teknologiaa. Polttokennoja on tarkoitus kehittää pilottihankkeissa muissa RCC-yhtiön aluksissa. Perusteknologiaa on kehitetty Saksassa, mutta se pitää saada vielä luotettavaksi pitkäaikaisessa käytössä”, Meyer sanoo.

Tietysti myös hinnalla ja nopeudella on menestyksessä suuri merkitys. Meyerin mukaan telakan tuotantokapasiteetti on 50 prosenttia suurempi kuin viime vuosikymmenellä, jolloin siellä rakennettiin jättiristeilijä Oasis of the Seasia.

Tatu Lertola

Laivanrakennusta haukutaan usein valtion tuilla eläväksi alaksi. Monissa telakkamaissa valtio on joutunut tulemaan telakkayhtiöiden omistajaksi heikkoina aikoina, ja telakoille on kanavoitu eri tavoin verhottuja tukiaisia.

Suomen valtiokin tuli siirtymäkauden ajaksi osaomistajaksi Meyerin perheen rinnalle. Jan Meyeria puheet sapettavat.

”Haluan muistuttaa, että perheyhtiömme on pysynyt yli 200 vuotta itsenäisenä. Tottakai me saamme Finnveran vientitakuita. Voimme saada myös pientä innovaatiotukea uuden teknologian kehittämiseen, mutta se ei ole merkittävää. Liiketoimintamme ei perustu tukiin”, Meyer sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin Petri Peltosen mukaan innovaatiotuki voi enimmillään olla joitain miljoonia euroja.

”Yhtiö hakee sitä Ely-keskukselta uuden tekniikan kehittämiseen. Suuruusluokka voi olla esimerkiksi miljardin euron hankkeelle korkeintaan noin kymmenen miljoonaa euroa”, Peltonen sanoo.

Turun telakan tilauskirjat ovat nyt täynnä pitkälle, mutta Jan Meyer vakuuttaa, että lisääkin mahtuu.

”Onhan tämä aika uskomaton tilanne”, Meyer sanoo.

Hyvin pitkälle ulottuviin tilauskirjoihin liittyy myös riskejä. Tilaajalle saattaa tulla vaikeuksia, markkinatilanne voi muuttua.

Meyerin mukaan pitkä tilausaika antaa kuitenkin telakalle ja sen alihankkijoille aikaa kehittää teknologiaa ja toimintaansa.

”Meidän pitää kehittää itsemme niin tehokkaiksi, osaaviksi ja joustaviksi, että pärjäämme kaikkina aikoina ja kaikissa oloissa.”