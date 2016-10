Valtavat risteilijätilaukset synnyttivät uuden ongelman: ”Suuri haaste saada riittävästi koulutettua suomalaista työvoimaa telakalle”

Turku

Meyer Turun ennätyksellisen pitkä tilauskirja voi jopa kaksinkertaistaa meriteollisuuden työllisyysvaikutuksen Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen liiton mukaan meriteollisuus työllistää tällä hetkellä noin 5 000 ihmistä. Sen päälle tulevat vielä erilaiset välilliset henkilöstövaikutukset muun muassa palvelusektorilla, kaupan alalla sekä muualla teollisuudessa.

Meriteollisuuden työllisyysvaikutus kaksinkertaistuu parin vuoden sisällä noin 10 000 ihmiseen. Kasvu johtuu siitä, että Meyer Turun telakalla rakennetaan vuosina 2019–2024 nykyistä suurempia risteilijöitä.

”Meillä on suuri haaste saada riittävästi koulutettua suomalaista työvoimaa telakalle. Työvoimahaaste ei ole enää Turun tai Varsinais-Suomen asia, vaan koko Suomen kysymys”, maakuntajohtaja Kari Häkämies Varsinais-Suomen liitosta korostaa.

Turun kaupunki käynnisti koulutusselvityksen, kun Meyer ilmoitti viime kuussa tehneensä aiesopimuksen Carnival Corporationin kanssa kahdesta uudesta risteilijästä.

”Emme ole etsimättä ratkaisuja yksin, vaan mukana ovat muutkin viranomaiset työ- ja elinkeinoministeriötä myöten”, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell kertoo.

Maakunnassa on tänä vuonna jo käynnistetty kone- ja automaatiotekniikan diplomi-insinööri-tutkintoon johtava maisterikoulutus usean korkeakoulun yhteistyönä.

Koulutetun työvoiman saamisen pullonkaulana ovat telakan aiemmat huonot vuodet. Meriteollisuuden koulutus ei kiinnostanut nuoria niin kauan kuin meriteollisuussektorilla ei ollut tarjota työpaikkoja.

Kun perheyritys Meyer Werft ja Suomen valtio ostivat Turun telakan korealaiselta STX:ltä vuonna 2014, toimitusjohtaja Jan Meyer ilmoitti olevansa huolissaan siitä, että riittääkö Suomessa työvoima. Suomessa kun ehdittiin jo ajatella, että meriteollisuus on kuoleva ala.

”Olisihan se suomalaisen yhteiskunnan kannalta surullista, että tässä korkeassa työttömyysasteessa emme pystyisi tarjoamaan telakalle työntekijöitä”, Häkämies sanoo.

Meyer Turku aikoo kaksinkertaistaa telakan tuotannon seuraavien kolmen vuoden aikana. Yritys on ilmoittanut tänä vuonna 75 miljoonan euron investointisuunnitelmasta. Siihen liittyvät muun muassa Piikkiössä sijaitsevan hyttitehtaan remontti sekä telakalle rakennettava uusi pukkinosturi.

Telakalla on nyt töissä noin 1 550 omaa työntekijää. Telakan omassa laivanrakennusoppilaitoksessa on koulutettu jo kymmeniä työntekijöitä. Paraikaa oppilaitoksessa on käynnissä laivalevyseppähitsaaja- sekä laivasuunnittelijakoulutukset.

Koulutushaaste ei kuitenkaan koske ainoastaan telakan omia työtekijöitä. Yksi telakan uusi työntekijä heijastuu jopa neljänä uutena alihankkijan työpaikkana.

Aleksi Randell painottaa, että telakan tilausten ulottuminen pitkälle tulevaisuuteen mahdollistaa alihankkijoille laajentumismahdollisuuksia.

”Telakka pitää suomalaisten alihankkijoiden osaamistason korkeana. Nyt yrityksillä on mahdollista laajentua ja hankkia myös muita asiakkaita”, Randell toteaa.

Telakan tilanne heijastuu myös kaupungin tilanteeseen esimerkiksi lisääntyneinä verotuloina. Yksi seuraavien vuosien haaste on löytää riittävästi asuntoja telakan työntekijöille. Niitä tarvitaan pysyvään sekä väliaikaiseen käyttöön.

”Onneksi kaupungissa on kokemuksia telakan aiempien nousukausien ajoilta. Lisähaasteita asuntotarpeeseen tuovat nyt esimerkiksi tänne sijoittuvat turvapaikanhakijat”, Randell toteaa.

Varsinais-Suomen meriteollisuus ei lepää ainoastaan Meyerin hartioilla. Heinäkuussa suunnittelutoimistot Elomatic ja Deltamarin ilmoittivat suunnittelusopimuksesta MV Werft -telakan kanssa. Sen työllisyysvaikutus on 860 henkilötyövuotta.