Turun telakan uusin suurtilaus voi tuoda työpaikkoja Savoon asti – ”Tilanne on todella loistava”

Risteilyvarustamo Royal Caribbean tiedotti maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa solmineensa Meyer Turun kanssa aiesopimuksen kahden risteilijän rakentamisesta. Se on suomalaistelakalle miljardiluokan tilaus.

Telakka on kuukauden sisällä kertonut neljän valtavan risteilyaluksen tilauksista.

Leppävirta sijaitsee Savossa, kaukana merestä, mutta tiistaiaamun uutinen ilahdutti sielläkin. Leppävirralla Parmarinen tehtaalla tehdään pieni, mutta tärkeä osa risteilyalusten turvallisuutta, niiden palo-ovet. Risteilijärakentamisen buumi tuo hyvää savolaiselle metallimiehelle saakka.

Jo nyt Parmarinella on tilaus kahdeksaan Meyerin risteilijään, jotka valmistuvat lähivuosina Turussa ja Saksassa.

”Meillä on nyt kolmen vuoden tilauskanta olemassa. Tiedämme, että meillä on kolmeksi vuodeksi täystyöllisyys. Se on aika harvinaista teollisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Raunio.

Risteilijätilausten vaikutukset tuntuvat varsinkin Turun seudulla. Meyer Turun ennätyksellisen pitkä tilauskirja voi jopa kaksinkertaistaa meriteollisuuden työllisyysvaikutuksen Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen liiton mukaan meriteollisuus työllistää tällä hetkellä noin 5 000 ihmistä. Sen päälle tulevat vielä erilaiset välilliset henkilöstövaikutukset muun muassa palvelusektorilla, kaupan alalla sekä muualla teollisuudessa.

Meriteollisuuden työllisyysvaikutus kaksinkertaistuu parin vuoden sisällä noin 10 000 ihmiseen. Kasvu johtuu siitä, että Meyer Turun telakalla rakennetaan vuosina 2019–2024 nykyistä suurempia risteilijöitä.

”Meillä on suuri haaste saada riittävästi koulutettua suomalaista työvoimaa telakalle. Työvoimahaaste ei ole enää Turun tai Varsinais-Suomen asia, vaan koko Suomen kysymys”, maakuntajohtaja Kari Häkämies Varsinais-Suomen liitosta korostaa.

Turun telakan toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo, että telakka on noussut jälleen voittajaksi tarjoamalla osaamista, jota muualta ei löydy.

”Turun telakka ei voi olla halvin. Meidän pitää tarjota sellaista, mitä kilpailijat eivät pysty tekemään”, Meyer sanoo.

Meyerin perhe osti konkurssikypsän Turun telakan runsaat kaksi vuotta sitten. Vuonna 1795 perustettu Meyerin telakkayhtiö on yhä perustajaperheen käsissä. Yritystä johtaa Jan Meyerin isä Bernard.

Parmarinellan toimitusjohtaja Jussi Raunio uskoo telakan tilanteen olevan nyt harvinaisen hyvä.

”Aamun uutisista heräsi taas myönteisiä ajatuksia, jatkuvuutta on. Turun telakan tilanne on todella loistava, kun siihen tuli pitkäjänteinen laivarakentaja omistajaksi eikä pääomasijoittaja. Tämä turvaa jatkuvuuden ja antaa kotimaiselle telakkateollisuudelle taas mahdollisuuden kehittyä eteenpäin.”

Leppävirralla risteilijöiden turvallisuutta rakentaa nyt noin viisikymmentä ihmistä. Parmarine aikoo saada osansa myös tiistaiaamuna julkitulleista Royal Caribbeanin laivojen palo-ovista.

”Kaikkemme teemme, että ne meille tulevat. Kilpailua kuitenkin esiintyy, ei tämä itsestään selvää ole. Mutta nämä tulisivat vasta joskus vuonna 2021, tekemistä riittää tässä välilläkin”, Raunio sanoo.

Sitä riittää niin paljon, että yhtiö aikoo palkata pian kymmenen–viisitoista metallialan osaajaa lisää.

”Ensi vuosi näyttää kovalta. Nähtävissä on jo nykyisten tilausten perusteella, että kasvua tulee. Tarvitsemme lisää väkeä, että selviämme siitä.”

Risteilijöiden palo-ovibisnes on oma pieni erikoisalansa, jossa Parmarinerilla on hyvä ote. Sen osuus markkinoista on saranaovissa 60 prosenttia ja liukuovissa 30. Näitä ovia menee yhteen risteilijään 800-1 000. Hintaluokasta kertoo se, että yhteen laivaan saranovia yhtiö myy noin 900 000 eurolla per laiva, liukuovet ovat 500 000-800 000 euroa per laiva.

Savolaisia saranamallisia palo-ovia menee esimerkiksi miehistötiloihin ja alakansille, liukuovia puolestaan matkustajatiloihinkin.

”Ne ovat piilossa ja ne vain sulkeutuvat palotilanteissa automaattisesti. Niissä on logiikkaohjelmoidut sähköiset käytöt ja niissä on paljon korkeaa teknologiaa, koska niiden pitää toimia erilaisissa tilanteissa kuten kallistuksissa. Ne ovat korkean jalostusarvon tuotteita verrattuna saranaoviin.”

Vaatimukset ovat kovat. Ovien ja niiden käyttöjärjestelmien esimerkiksi pitää kestää tunnin ajan 950 asteen polttoa molemmin puolin.

