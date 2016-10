Ihmettelitkö HS:n taloussivujen majesteetillista ilmoitusta? Taustalla brittibyrokratian koukerot

Helsingin Sanomien lukijat saattoivat ihmetellä keskiviikkona taloussivuilla julkaistua puolen sivun kokoista ilmoitusta.

Sivulla A 29 hänen majesteettinsa Elisabet II:n korkein valtakunnanoikeus tiedotti varsin juhlallisin ja koukeroisin sanankääntein brittiläisen vakuutusyhtiön Prudentialin sisäisestä järjestelystä.

Kyseinen ilmoitus on pala brittiläistä byrokratiaa, joka on julkaistu jokaisessa Euroopan talousalueen maassa, jossa yhtiö on vakuutuksiaan kaupannut.

Ilmoitusrallin laukaisi ilmeisesti Prudentialin halu yksinkertaistaa yritysrakennettaan.

Eläkevakuutuksia myyvän skottiyrityksen Prudential Retirementin liiketoiminta siirtyy kokonaan emoyhtiölle Prudential Assurance -yhtiölle. Käytännössä Prudential siis purkaa tytäryhtiönsä ja liittää sen toimintansa itseensä.

Britannian rahoitusmarkkinoita ohjaavan lainsäädännön mukaan vakuutuksia ostaneille pitää ilmoittaa, jos vakuutukset siirtyvät toisen yhtiön vastuulle.

Jos asiakkaat eivät luota uusiin vakuuttajiinsa, he voivat peruuttaa vakuutuksensa 21 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Prudential Retirementin tapauksessa ”uusi” vakuuttaja on siis emoyhtiö.

Prudentialin ilmoitus tuskin koskee kovin montaa suomalaista, ja heillekin se on todennäköisesti yhdentekevä. Brittilain mukaan se piti silti julkaista. HS yritti tavoitella ilmoituksesta vastaavaa Prudentialin asianajajaa tiistai-iltana, mutta hän ei vastannut.