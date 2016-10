Nokian ruotsalaiselta kilpailijalta tulosvaroitus – verkkoyhtiö Ericssonin osake syöksyy

Ruotsalainen verkkolaitteita tekevä Ericsson varoitti keskiviikkoaamuna, että sen heinä–syyskuun tulos jää selvästi ennusteista. Yhtiö kertoi liikevaihdon pienentyneen 14 prosenttia viime vuoden kolmannesta neljänneksestä.

Myös tulos jää vain murto-osaan aiemmista arvioista, yhtiö varoittaa. Liikevoitto jää 300 miljoonaan kruunuun eli noin 31 miljoonaan euroon, kun se oli viime vuoden vastaavalla jaksolla 5,1 miljardia kruunua eli noin 530 miljoonaa euroa.

Ericssonin osake oli 15 prosentin pudotuksessa Tukholman pörssissä heti sen avauduttua keskiviikkonaamuna. Yhtiön arvo on laskenut jo yli 30 prosenttia tänä vuonna.

Lasku tarttui aamupäivän aikana myös Nokiaan, jonka osake oli puoliltapäivin noin viiden prosentin pudotuksessa.

Ericsson ja kiinalainen Huawei ovat Nokian pahimpia kilpailijoita verkkolaitemarkkinoilla.

Kaikki yhtiöt ovat kärsineet verkkolaitteiden kysynnän pienenemisestä. Ala on syklinen. Neljännen sukupolven verkot on pitkälti rakennettu, ja viides sukupolvi on vasta kehitteillä.

Ericsson on käynnistänyt säästöohjelman, joka iskee tuhansiin työpaikkoihin. Vähennykset ylettyvät myös Suomeen. Yhtiö antoi kesällä potkut toimitusjohtaja Hans Vestebergille, eikä uutta johtajaa ole vielä nimetty.