Veronsa tarkastava voi saada jouluostoksiin lisää rahaa – näin pienennät veroprosenttiasi ja teet vähennykset jo nyt

Pian edessä on joulu ja jouluostokset. Jos on pulaa rahasta, nyt on oikea aika tarkistaa, onko verotus osunut tänä vuonna kohdalleen vai olisiko mahdollista keventää loppuvuoden ansioiden verotusta.

Tulos voi yllättää. Voi käydä niin, että käteen jää satoja euroja normaalia enemmän. Voi tietysti käydä myös niin, että tarkistus ennustaa merkittäviä mätkyjä.

Loppuvuosi on hyvä aika verotuksen arviointiin, sillä nyt voi jo melko suurella varmuudella tarkistaa, paljonko vuoden aikana tulee ansaitsemaan ja maksamaan ansioista veroja.

Jos on maksanut alkuvuonna liikaa veroja, on mahdollista saada verottajalta loppuvuodeksi pienempi veroprosentti.

Toinen vaihtoehto on pitää prosentti ennallaan ja odotella ensi vuoden loppuun, kun veronpalautukset maksetaan. Sijoituksena odottelu on viime vuosina ollut parempi sijoitus kuin rahojen makuuttaminen talletustilillä.

Palautuskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Palautuskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty kaksi prosenttiyksikköä.

Palautuskorko on ollut viime aikoina kuitenkin aina vähintään 0,5 prosenttia. Tänä vuonna maksetaan 0,5 prosentin korko, koska korot ovat matalat. Korkoa on kertynyt tänä vuonna 1. helmikuusta lähtien aina 31. lokakuuta saakka.

Verotuksen voi tarkistaa verottajan vero.fi-sivuilta löytyvällä veroprosenttilaskurilla.

Kannattaa etukäteen ottaa selvää tuoreimmasta palkkatodisteesta vuoden ansiot ja ennakkopidätykset. Kun laskuriin lisää loppuvuoden arvioidut tulot, selviää, mikä pitäisi olla loppuvuoden veroprosentti.

”Ei muutosta kannata tehdä, jos verotus menee aika kohdalleen”, sanoo Veronmaksajien keskusliiton johtava lakimies Päivi Kaa ri.

Veroprosentin korotukseen riittää ilmoitus työnantajalle tai muulle ansion maksajalle, mutta alennus pitää tilata verottajalta. Se tehdään verottajan palvelusta nimeltä ”Verokortti verkossa”. Verottaja lähettää tilauksen jälkeen pian uuden verokortin.

”Kannattaa palauttaa verotus oikealle tasolle tammikuussa, koska työnantaja pidättää veroja muuten loppuvuoden alennetun prosentin mukaan”, Kaari sanoo.

Hiukan enemmän vaivaa pitää nähdä, jos haluaa kirjata myös vuoden aikana kertyneet vähennykset, joita ei ole vielä otettu huomioon.

Tärkeimpiä näistä ovat kotitalousvähennys ja matkakulut. Jos vuoden aikana on teettänyt runsaasti töitä kotona ulkopuolisella tekijällä, voivat joulukuun tulot nousta jo merkittävästi.

Yleensä vähennykset laitetaan verotukseen vasta keväällä veroilmoituksen yhteydessä, mutta mikään ei estä tekemästä sitä jo nyt.