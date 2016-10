Sanoman kaupunkilehdet uudistuvat HS Metroksi – lehti tavoittaa pk-seudulla yhdessä HS:n kanssa yli puoli miljoonaa lukijaa

Mediayhtiö Sanoma vahvistaa otettaan pääkaupunkiseudun mainos- ja lukijamarkkinasta, kun yhtiön julkaisemat kaupunkilehdet yhdistyvät uudeksi HS Metroksi. Ilmaisjakelulehti tarjoaa mainostaja-asiakkaille tärkeää lisänäkyvyyttä maan tärkeimmällä markkina-alueella.

Painettu Helsingin Sanomat ja HS Metro tavoittavat alueella yhdessä 507 000 lukijaa.

Liikennevälineissä ja jakelupisteissä jaettava Metro on kansainvälinen lehtikonsepti, jolla on maailmanlaajuisesti lähes 20 miljoonaa lukijaa. Sanoma on julkaissut Suomen Metro-lehteä vuodesta 2006.

HS Metro korvaa nyt sekä Metro-lehden että kotitalouksiin jaettavan HS Mestan. Perusjakelu tapahtuu yhä arkisin junissa ja muissa liikennevälineissä. Torstaisin lisäjakelu tavoittaa tämän päälle 160 000 sellaista kotitaloutta, joihin ei Helsingin Sanomia tilattuna tule. Uuden lehden jakelu käynnistyy 17. marraskuuta.

”HS Metro tavoittaa pääkaupunkiseudun asukkaat tehokkaasti joka arkiaamu metrossa, paikallisjunassa, bussissa, ratikassa ja jakelupisteillä. Sillä on oma roolinsa päivälehden rinnalla”, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi sanoo.

Torstain HS Metrossa on tarjolla uutisten ohella muun muassa ruokaan, asumiseen ja autoiluun liittyvää sisältöä. Myös muina viikonpäivinä HS Metrossa on teemoitettua sisältöä nykyistä enemmän.

Metro-lehteä on tehty Helsingin Sanomien toimituksessa vuodesta 2012.

HS Metro -uudistus tähtää siihen, että koko HS:n lehtiperheen teho kasvaa mainoskanavana. Verkkopalvelu HS.fi on jo nyt pääkaupunkiseudun tavoittavin digimedia.

”On tärkeää, että meillä on tarjolla tuotteita monenlaisiin tarpeisiin”, Niemi sanoo.

Sisällön osalta kotiin tilattava Helsingin Sanomat on ylivertaisen monipuolinen, kattava ja laadukas kokonaisuus, vastaava päätoimittaja korostaa.

Paikallinen sisältö on Niemen mukaan sanomalehden lukijoille yhä tärkeämpää. Paikallisjournalismin vahvistaminen ja laajan kontaktipinnan saaminen koko seudun väestöön koituu hänen mukaansa ennen muuta printti- ja digisisällöistä maksavien tilaajien hyödyksi.

”Pääkaupunkiseudulle rakennetaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Länsimetro muuttaa alueen dynamiikkaa. Tämän kehityksen raportointi kunnallisvaalien lähestyessä on HS:n lähiaikojen tärkeimpiä sisältöhankkeita.”

Helsingin Sanomat ja HS Metro ovat osa Sanoma Media Finland -yhtiötä.