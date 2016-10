Teknologiayhtiö Nokia kertoi keskiviikkona rikkoneensa vedenalaisten merikaapelien datansiirron ennätyksen.

Nokia onnistui siirtämään 65 teratavua sekunnissa, mikä vastaa yli kymmentä miljoonaa samanaikaisesti toistettua hd-televisiolähetystä, yhtiö tiedottaa. Hd tarkoittaa teräväpiirtoa.

Merikaapelit mahdollistavat maailmanlaajuisen internetin, mutta samanaikaisesti ne myös toimivat pullonkauloina datan määrän jatkuvasti kasvaessa.

Etenkin Netflixin kaltaiset suoratoistopalvelut, Youtube-videot ja videopuhelut ovat kasvattaneet datan käyttöä ympäri maailmaa. Siksi kaapelikapasiteetin kasvattaminen on äärimmäisen tärkeää.

Markkinatutkimusyritys Telegeography arvioikin, että uusia kaapelihankkeita tehdään kolmen vuoden sisällä yli kahdeksan miljardin dollarin edestä.

Datansiirron ennätyksen teki Alcatel Submarine Networks -tytäryhtiö (ASN), joka siirtyi Nokian omistukseen tammikuussa. Nokia osti tuolloin koko Alcatel-Lucentin 15,6 miljardilla eurolla.

ASN teki uuden ennätyksen yhdessä Nokia Bell Labs -tutkimusyrityksen kanssa. Legendaarinen Bell Labs tuli niin ikään Nokian omistukseen Alcatel-kaupan myötä.

ASN on tehnyt vedenalaisia kaapeleita yli 150 vuoden ajan, ja se on nykyään maailman johtava meriverkkokaapelien rakentaja. Konsulttiyhtiö Terabitin mukaan ASN:n markkinaosuus on 47 prosenttia.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Nokia punnitsee parhaillaan vaihtoehtojaan ASN:n suhteen. UBS-pankki ennustaa, että Nokia myy merikaapelit ennen pitkää pois. Ennen Alcatel-kauppaa Nokia keskittyi lähinnä langattomiin verkkoihin.

Merikaapelikisaan on liittymässä muitakin kuin perinteisiä verkkoyhtiöitä.

Facebook ja Google kertoivat keskiviikkona, että ne rakennuttavat yhdessä kiinalaisen China Soft Power -yrityksen kanssa suuren kapasiteetin internetkaapelin Hongkongin ja Los Angelesin välille. Yhteydestä tulisi 12 800 kilometrin mittainen, ja se olisi ensimmäinen suora yhteys kaupunkien välillä.

Yritykset kutsuvat hanketta Tyynenmeren valokaapeliverkoksi.

Googlen tietoverkkojohtaja Brian Quigley kertoo uutistoimisto Reutersille, että valmistuttuaan kaapeli pystyy käsittelemään kerralla 120 teratavua dataa sekunnissa – lähes kaksinkertaisen määrän verrattuna Nokian uuteen ennätykseen.

Tyynenmeren valokaapeliverkon hallituksen puheenjohtaja Wei Junkang on tyytyväinen, että Facebookin ja Googlen kaltaiset jättiläiset halusivat hankkeen rahoittajiksi.

”Tästä tulee ensimmäinen reitti, joka mahdollistaa äärimmäisen suuren kapasiteetin lähetykset”, hän toteaa Reutersille.