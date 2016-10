Tästä on kyse Wells Fargo ryvettyy pankkiskandaalissa Wells Fargo on avannut vuosien saatossa jopa kaksi miljoonaa väärennettyä pankki- ja luottokorttitiliä. Työntekijä teki sisäisen valituksen käytännöstä jo vuonna 2005. Myös muut työntekijät yrittivät lopettaa petoksen vuosien varrella, mutta pankki erotti heidät. Kaksi työntekijää haastoi pankin oikeuteen, mutta juttu raukesi vuonna 2012. Syyskuussa Wells Fargo sai yhteensä 185 miljoonan dollarin sakot väärennysten vuoksi. Toimitusjohtaja John Stumpf ilmoitti erostaan keskiviikkona.

Maailman suurimpiin pankkeihin kuuluvan Wells Fargon toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja John Stumpf jättää tehtävänsä. Hän on joutunut viime viikkoina puolustamaan omaa työpaikkaansa ja pankin mainetta vakavilta petossyytöksiltä.

Wells Fargo tiedotti keskiviikkona, että Stumpf jää eläkkeelle välittömästi. Hänen tilalleen nousee operatiivinen johtaja Tim Sloan.

Kuluttajansuojaa Yhdysvalloissa rahoitusalalla valvova CFPB-virasto lätkäisi Wells Fargolle syyskuussa ennätykselliset sadan miljoonan dollarin sakot väärennettyjen tilien vuoksi. Lisäksi pankki sopi maksavansa 85 miljoonaa dollaria muille viranomaisille.

CFPB:n tutkimusten mukaan Wells Fargoon oli avattu ainakin kaksi miljoonaa tiliä ilman asiakkaiden suostumusta.

Stumpf on jo viikkojen ajan väittänyt, että väärennykset eivät ole pankin korkeimman johdon syytä, vaan niistä vastasi 5 300 rivityöntekijän joukko. Pankki on irtisanonut heidät kaikki, mutta johto on tähän asti pitänyt kiinni työpaikoistaan.

Stumpf on käynyt selittämässä pankkinsa toimia jopa Yhdysvaltojen kongressille.

Työntekijät avasivat väärennettyjä tilejä johdon asettamien aggressiivisten myyntitavoitteiden vuoksi.

Pankkiin muodostui vuosien varrella käytäntö, jota noudattivat tuhannet työntekijät: asiakkaille avattiin heidän tietämättään pankki- ja luottokorttitilejä. Näin työntekijät toteuttivat hurjat myyntitavoitteensa.

New York Times -lehti kertoo, että joidenkin työntekijöiden mukaan pankin esimiehet saattoivat tarkistaa useita kertoja päivässä, onko yksittäinen työntekijä onnistunut myymään riittävästi pankin tuotteita asiakkaille.

Myyntitavoitteissa pysyneet työntekijät saivat muhkeat bonukset.

Vastaavanlaisista myrkyllisistä kannustimista on syytetty lukuisia pankkeja etenkin finanssikriisin jälkeen.

John Stumpf on toiminut Wells Fargon toimitusjohtajana vuodesta 2007.

Pankin työntekijä Julie Tishkoff teki sisäisen valituksen väärennetyistä pankkitileistä jo vuonna 2005, joten käytäntö on ilmeisesti alkanut ennen Stumpfin kautta.

Stumpf on kuitenkin toiminut Wells Fargossa jo vuodesta 1982 lähtien.

Stumpfin lähdöstä kertovassa tiedotteessa ei sanallakaan viitata väärennyskohuun, vaan pitkäaikaista toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa kehutaan vuolaasti. Stumpf ei itse anna yksityiskohtaisia perusteluja äkilliselle eläköitymiselleen.

”Olen ollut erittäin omistautunut ja keskittynyt yhtiön johtamiseen tämän ajanjakson halki, ja olen päättänyt, että yhtiölle on parasta, jos astun sivuun”, hän toteaa tiedotteessa.

Stumpf ilmoitti jo aiemmin luopuvansa 41 miljoonan dollarin bonuksistaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan Stumpf ei myöskään saa erokorvauksia.

Talouslehti Forbesin viime kevään listalla Wells Fargo oli maailman seitsemänneksi suurin pankki ja Yhdysvaltojen toiseksi suurin pankki JP Morgan Chasen jälkeen.

Forbes huomioi listauksessaan liiketoiminnan koon, tuloksen, varallisuuden ja markkina-arvon.

Ennen skandaalia Wells Fargo oli pelkällä markkina-arvolla mitattuna maailman arvokkain pankki. Syyskuun sakkojen jälkeen pankin arvosta on kuitenkin haihtunut noin kymmenesosa.