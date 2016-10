Pankeilta on tulossa pikamaksu: Rahaa voi siirtää käyttäjältä toiselle reaaliaikaisesti myös pankkien välillä

Fakta Mitä tarkoittaa mobiilimaksu? Mobiilimaksulla viitataan moneen asiaan. Yksi on kännykän mobiilimaksusovelluksella maksaminen joko kivijalkakaupassa tai nettikaupassa. Silloin pankin tai muun toimijan sovellus liitetään asiakkaan maksukorttiin. Maksaminen tapahtuu maksupäätteellä puhelimessa olevan lähimaksu- eli nfc-sirun kautta taikka bluetooth-yhteydellä (Mobile Pay). Mobiilimaksu voi myös tarkoittaa rahan siirtämistä tililtä toiselle kännykällä. Se voi tapahtua sovelluksen kautta tai mobiilinettipankissa.

Suomen suurimmat pankit ovat kovaa vauhtia rakentamassa järjestelmää, jossa rahaa voisi siirtää reaaliaikaisesti pankkitililtä toiselle myös pankkien välillä.

HS:n tietojen mukaan järjestelmää kehitetään Otto-käteisautomaatteja pyörittävän Automatian piirissä. Sen omistavat OP-ryhmä, Nordea ja Danske Bank. Automatiassa on valmiina asiakkaiden tilitiedot sisältävä infrastruktuuri, jota voidaan käyttää maksujen nopeaan siirtämiseen.

Noin vuosi sitten käynnistetty työ on viivästynyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaatimien selvitysten vuoksi, mutta valmista saattaa HS:n tietojen mukaan tulla vielä tämän syksyn aikana. Järjestelmä olisi avoin kaikille pankeille.

Vielä nykyään raha siirtyy toisen pankin tilille vasta seuraavana pankkipäivänä. Esimerkiksi Ruotsissa pankeilla on jo vuosia ollut yhteinen Swish-pikasiirtojärjestelmä, jossa maksut siirtyvät kännykkänumeron perusteella.

Pankit voivat Suomessakin liittää pikamaksuominaisuuden omiin mobiilimaksusovelluksiinsa.

Nordean mobiilimaksut kulkevat nimellä Nordea Pay, OP-ryhmällä on Pivo, Danske Bankilla Mobile Pay ja S-pankilla S-mobiili.

Tanskassa Mobile Pay on saavuttanut suuren suosion myös käyttäjien välisissä rahansiirroissta. Se kuitenkin perustuu korttiin eikä siirrä rahaa suoraan tililtä niin kuin kehitteillä oleva järjestelmä. Se ei myöskään ole reaaliaikainen.

Mobiilimaksujen kentällä käy muutenkin kova kuhina. Mobiilimaksamisella tarkoitetaan tilisiirtojen lisäksi yleensä pelkällä kännykällä maksamista kaupan kassalla tai nettikaupoissa.

Kaupoissa maksaminen on edennyt Suomessa nihkeästi. Pankkien luottokorttiin liitetyt mobiilimaksusovellukset ovat kärsineet lastentaudeista. OP:n ja Nordean sovellukset toimivat vielä keväällä HS:n käyttökokeilun perusteella teknisesti heikosti.

Sovellukset käyttävät kännyköiden nfc-sirua, jota olemassaolevat maksupäätteet osaavat periaatteessa lukea. Kassaohjelmistot ovat aiheuttaneet ongelmia, joita on kuitenkin korjattu kaiken aikaa.

Muitakin haasteita on. OP:n ja Nordean järjestelmä toimii vain Android-puhelimissa, koska Apple ei anna ulkopuolisille pääsyä iPhone-puhelimen nfc-siruun. Nuoret, jotka olisivat muuten mobiilimaksujen potentiaalisia käyttäjiä, käyttävät usein juuri iPhonea.

Kauppojen kanta-asiakasjärjestelmiä ei ainakaan toistaiseksi ole liitetty maksusovelluksiin.

Danske Bankin Mobile Pay perustuu eri teknologiaan. Se toimii kaikissa puhelimissa, mutta tähän asti sen lukemiseen on vaadittu erillinen maksupääte, joita Suomessa on vähän.

Ensi vuodesta alkaen maksupäätteiden markkinajohtajan Verifonen päätteet alkavat lukea vähitellen Mobile Pay -maksuja. Siirtymä voi kuitenkin kestää pitkään ja on myös kauppojen tahdosta kiinni. Mobile Pay on pisimmällä kanta-asiakasohjelmien liittämisessä sovellukseensa. Sovellus myös tallettaa kuitit.

Muiden pankkien asiakkaat ovat voineet ottaa tähänkin asti Mobile Payn vapaasti käyttöön, mutta ostopaikkoja on Suomessa ollut vähän. Tanskassa, missä Danske Bank on suurin pankki, sovellus on lyönyt läpi täysin. Sitä käyttää kolme miljoonaa ihmistä.

Nyt Danske Bank tarjoaa myös Suomen pankeille yhteistyötä. HS:n kysyessä muiden pankien kommentit olivat kohteliaan torjuvia.

Niillä tuskin on suurempaa kiinnostusta yhteistyöhön, nyt kun oma pikamaksukin on syntymässä. Myös kaupassa tehtävien kännykkämaksujen lastentaudit saataneen ennen pitkää hoidettua.

Isoimmat pankit ovat HS:n tietojen mukaan täysin sitoutuneita omien nfc-siruun perustuvien maksujensa kehittämiseen. Niille on tärkeätä pitää asiakkaisiin liittyvä data itsellään.

Yksi iso kysymys pankeille on Apple, joka levittää pikku hiljaa omaa nfc:n kautta toimivaa maksusovellustaan Apple Payta maailmalle. Se tarvitsee siihen pankkien liikkeeseen laskemia kortteja. Apple ottaa joka maksusta siivun itselleen ja prosentti on vaihdellut Kiinan 0,07 ja Yhdysvaltain 0,15 prosentin välillä.

Ennen pitkää Apple Pay tulee Suomeenkin ja pankit tietysti haluavat pitää Applen osuuden niin pienenä, että niille itselleenkin jäisi vielä hyvä osuus korttimaksujen palkkioista. Pankin saavat debit-maksuista 0,19 tai 0,20 prosenttia ja credit-maksuista 0,3 prosenttia itselleen.

Juuri Applen takia pankit saattaisivatkin lähteä yhteistyöhön Mobile Payn kanssa. Se olisi neuvotteluvaltti Applen kanssa; järjestelmä joka toimii myös iPhonella ilman Applen suostumusta.

Norjassa ja Tanskassa Nordea on ryhtynyt yhteistyöhön Mobile Payn kanssa.