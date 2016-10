Suomalaisia Alzheimer-potilaita mukaan uuden lääkkeen tutkimuksiin – ”Olemme sitoutuneita löytämään jonain päivänä hoidon Alzheimerin tautiin”

Fakta Biogen Liikevaihto noin 10 miljardia euroa. Työntekijöitä noin 7000 ympäri maailmaa. Tutkimusinvestoinnit noin kaksi miljardia euroa vuodessa (2015). Suomessa Biogen Finlandilla on 15 työntekijää ja 12,6 miljoonan euron liikevaihto (2015).

Yhdysvaltalainen bioteknologiayritys Biogen haluaa lisätä tutkimusyhteistyötä Suomessa. Vireillä on muun muassa kliiniset tutkimukset uudenlaisesta Alzheimer-lääkkeestä, joka vaikuttaa taudin syntymekanismiin.

”Haemme lupaa kliinisiin tutkimuksiin potilaiden kanssa sekä Turussa että Kuopiossa”, Helsingissä vieraillut Biogenin varatoimitusjohtaja Michel Vounatsos sanoo.

Kliinisissä tutkimuksissa Biogen, kuten mutkin lääkeyhtiöt, tekee yhteistyötä yliopistollisten sairaaloiden kanssa.

Alzheimerin syntyä ei vielä täysin ymmärretä. Tutkijoilla on useita hypoteeseja, joista yksi on amyloidien kasautuminen aivoihin.

Biogenin tutkimusryhmä on kokeillut onnistuneesti vasta-ainetta, joka on estänyt amyloidiplakin kertymistä koehenkilöiden aivosoluihin.

Alzheimer-tutkijat pitävät lääkettä mahdollisena harppauksena eteenpäin Alzheimerin hoidossa, koska toistaiseksi tautiin on tarjolla vain oireita hidastavia lääkkeitä.

Vounatsos korostaa, että vielä on liian aikaista sanoa, tuleeko lääkkeestä läpimurto ja lopulta kaupallinen tuote. Biogen ei ole myöskään ainoa lääkeyhtiö, joka tutkii tätä ainetta.

”Kaksi tutkimusta on nyt vaiheessa kolme eli varsin pitkällä. Lääkkeen toimivuus ja turvallisuus voidaan osoittaa lähivuosina”, Vounatsos sanoo.

Kliinisiin tutkimuksiin menee aikaa vuosia, kun tutkitaan lääkkeen vaikutuksia potilaisiin. Vounatsos ei osaa vielä sanoa, kuinka moni Alzheimer-potilas Suomessa mahdollisesti pääsisi mukaan tutkimuksiin.

”Olemme sitoutuneita löytämään jonain päivänä hoidon Alzheimerin tautiin. Amyloidien lisäksi tutkimme myös muita tautimekanismeja.”

Biogen on yksi maailman johtavista bioteknologiayrityksistä, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä neurologisten sairauksien, autoimmuunitautien ja harvinaissairauksien hoitoon.

Yhtiö on markkinajohtaja MS-taudin lääkkeissä, joita se on kehittänyt jo 20 vuotta. Suomessakin on myynnissä kuusi erilaista Biogenin kehittämää MS-taudin lääkettä.

”Vielä kolme vuotta sitten MS-taudista saattoi seurata nopeasti vammautuminen. Tänään tautia ei kyetä vielä parantamaan, mutta potilaat pystyvät elämään normaalia elämää paljon pidempään.”

Vounatsos muistuttaa, että neurologisten ja mielenterveyssairauksien hoito maksaa Euroopassa noin 800 miljardia euroa vuodessa. Suomessakin niiden suoriksi ja epäsuoriksi kustannuksiksi on laskettu vuonna 2010 peräti kahdeksan miljardia euroa.

”Ne maksavat neljä kertaa niin paljon kuin esimerkiksi syövän hoito.”

Vounatsosin mukaan Biogen haluaa rakentaa Suomessa myös pitkäaikaista kumppanuutta terveydenhoidon kanssa, jotta Alzheimerin tauti voitaisiin diagnosoida varhaisemmassa vaiheessa. Hoito on sitä tehokkaampaa mitä varhaisemmassa vaiheessa se voidaan aloittaa.

”Kliinisten tutkimusten laatu on Suomessa erittäin hyvä. Ja suomalaiset potilaat haluavat osallistua tutkimuksiin”, Vounatsos sanoo.

Kliinisten tutkimusten lisäämistä Suomessa hidastaa kuitenkin edelleen byrokratia, johon Biogen Finlandin toimitusjohtaja Marco Hautalahti toivoo helpotusta sote-uudistuksen myötä.

”Tutkimusluvan saanti voi kestää Suomessa kaksi kertaa niin pitkään kuin esimerkiksi Tanskassa, koska lupia joudutaan hakemaan Fimealta, eettiseltä toimikunnalta ja erikseen sairaanhoitopiireissä. Toivottavasti jatkossa tutkimusluvan saisi koko maahan yhdestä paikasta”, Hautalahti sanoo.