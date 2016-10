Asumisen hinta karkaa käsistä. Keskituloisella ei ole varaa asua pääkaupunkiseudulla. Näinhän yleiset hokemat kuuluvat.

Se ei kuitenkaan ole täysin totta.

HS selvitti, minkä suuruisilla tuloilla pääsee kiinni yksiöön, kaksioon tai kolmioon pääkaupunkiseudun eri alueilla. Ainoastaan Helsingin keskusta ja jotkut muut arvokkaat asuinalueet ovat selvästi keskituloisen kahden tulonsaajan perheen ulottumattomissa, kun tavoitteena on ostaa 75 neliömetrin kolmio.

Perheessä, jossa molemmat vanhemmat ansaitsevat keskitulon verran eli noin 3 500 euroa kuukaudessa, käteen jää verojen ja eläkemaksujen jälkeen noin 4 900 euroa. Näillä tuloilla olisi ilman ennakkosäästöjäkin varaa ostaa kolmio esimerkiksi Vuosaaresta, Tikkurilasta, Olarista, Leppävaarasta tai Pohjois-Haagasta.

Alla olevalla laskurilla voit laskea, minkälaiseen asuntoon ja millä alueella sinulla olisi varaa. Laskurissa on oletettu, että asuntolainaan menee enintään 40 prosenttia tuloista verojen jälkeen. Juttu jatkuu laskurin jälkeen.

Monilta pääkaupunkiseudun alueilta keskituloinen perhe voi ostaa selvästi isomman asunnon. Espoon Kivenlahdesta tai Olarista saisi näillä tuloilla noin sata neliömetriä.

Vantaan Myyrmäessä tai Keski-Uudellamaalla Keravan keskustassa keskimääräinen neliömetrihinta on vain 2 000 euron tuntumassa. Näiltä alueilta keskituloinen perhe saisi runsaasti yli sata neliömetriä.

Helsingin ja Espoon arvokkaat alueet, kuten Töölö, Tapiola, Käpylä, Munkkiniemi tai Kallio ovat sen sijaan keskituloiselle perheelle useimmiten liian kalliita ellei alla ole säästöjä. Helsingin Eiraan on asiaa vasta, jos käteen jäävät tulot ovat lähellä 10 000 euroa kuukaudessa.

Jos perheen molemmat vanhemmat ansaitsevat 2 500 euroa kuukaudessa, perheasuntoa kannattaa suosiolla katsella Helsingin laidoilta tai naapurikunnista. Myös yhden tulonsaajan perheessä Helsingin hinnat ovat usein liian kalliita.

Yhden keskituloisenkin maksukyky riittää lähinnä yksiöön aivan Helsingin liepeillä tai muissa alueen kunnissa.

HS:n selvitys tehtiin Tilastokeskuksen keräämien vanhojen asuntojen keskimääräisten neliömetrihintojen mukaan. Mukana ei ole aivan kaikkia alueita ja hintatiedot ovat viime vuodelta, koska kauppoja pitää olla riittävästi, että keskihinnan laskeminen olisi mielekästä.

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ovat nousseet vuodessa keskimäärin 2–3 prosenttia.

Vanhojen asuntojen keskihinnat eivät anna täydellistä kuvaa alueiden tilanteesta, koska uudet asunnot ovat yleensä huomattavasti vanhoja kalliimpia. Hinnat vaihtelevat muutenkin paljon asunnon kunnon, tulevien remonttien ja muiden ominaisuuksien mukaan.

Esimerkiksi Eirassa ei ollut viikonvaihteessa myynnissä yhtään alle puolen miljoonan euron kolmiota, vaikka keskihintojen mukaan sellaisia pitäisi olla saatavilla.

HS:n laskuri kertoo asuinalueiden lisäksi myös sen, minkä suuruisen lainan omilla tuloilla voi saada. Tämän tiedon perusteella voi arvioida, mikä asunto omilla tuloilla olisi mahdollinen.

HS:n laskelma on tehty varovaisin oletuksin eli todellisuudessa lainaa voi saada enemmän. Laskurissa oletetaan, että laina otetaan 20 vuodeksi, nettotuloista enintään 40 prosenttia saa kulua lainanhoitoon ja korko on kuusi prosenttia. Nämä ovat perusoletuksia, joilla pankkien pitäisi arvioida maksukykyä.

Vaikka viitekorot ovat nyt alle nollan, pankkien pitää laskea riittäisivätkö hakijan rahat, jos korko nousee kuuteen prosenttiin. Lähes sillä tasolla korot kävivät viimeksi vuonna 2008.

Nordean pääkaupunkiseudun vähittäisasiakkaista vastaavan johtajan Jussi Mekkosen mukaan maksukykyä arvioidaan aina yksilöllisesti.

Susa Junnola

”Siihen vaikuttavat monet asiat, kuten työsuhteen laatu, ammattiala ja kulutustottumukset”, Mekkonen sanoo.

OP-ryhmän henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaavan johtajan Jussi Huttusen mukaan maksukyky on arvioinnissa tärkeintä. Asiakkaat saavat arvioida itse kulutustaan, mutta pankilla on myös mallilaskelmia siitä, mitä eläminen keskimäärin maksaa.

Mekkosen mukaan 40 prosentin raja nettotuloista ei ole ehdoton. Jos kuuden prosentin korkotasolla laskettuna lainanhoitokulut nousevat yli 40 prosentin, lainan voi silti saada.

”Ajattelemme, että lainaa ehditään kuitenkin heti ensimmäisinä vuosina lyhentää niin paljon, ettei korkojen mahdollinen nousu muutaman vuoden kuluttua muodostuisi ongelmaksi”, hän sanoo.

Mekkosen mukaan on kohtuullisen yleistä, että ihmiset arvioivat yläkanttiin oman maksukykynsä. Siihen vaikuttaa etenkin poikkeuksellisen alhainen korkotaso.

”Silloin kerromme asiakkaalle, että esimerkiksi 400 000 euron laina on sinun tuloillasi liikaa, mutta jos löydät 300 000 euroa maksavan kohteen, voimme myöntää lainan.”

OP:n Huttusen mukaan on yleistä, ettei remonttikuluihin varauduta realistisesti.

”Asiantuntijamme kertovat, mitä putkiremontti todellisuudessa maksaa. Ja, että usein remontin aikana joutuu vielä asumaan jossain muualla”, Huttunen sanoo.

Juhani Niiranen / HS

Nordea kiertää lainakattoa

Nordea kiertää heinäkuun alussa voimaan tullutta lainakattolakia myöntämällä asuntolainan lisäksi tarvittaessa kulutusluottoa. Lainakatto tarkoittaa, että pankki saa myöntää asuntolainaa enintään 90 prosenttia suhteessa asunnon kauppahintaan. Ensiasunnon ostajan kohdalla raja on 95 prosenttia.

Nordean vähittäisasiakkaista vastaavan johtajan Jussi Mekkosen mukaan Nordea voi myöntää asiakkaalle lisäksi kulutusluottoa, jos asiakkaalla ei ole riittävästi ennakkosäästöjä tai ylimääräisiä reaalivakuuksia, joilla lainakaton voi myös kiertää.

”Jos asiakkaan maksukyky riittää ja lainanhoitokulut pysyvät alle 40 prosentissa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, on mahdollista saada lisälainaa. Jonkin verran pitää olla omarahoitusosuutta”, Mekkonen sanoo.

Lisälainan marginaali on Mekkosen mukaan nykyisin kaksi prosenttia, kun asuntolainan marginaali on noin prosentin. Lisälaina eli alan slangilla ”toplån” on omaksuttu Ruotsista, missä jo muutaman vuoden voimassa ollutta lainakattoa kierretään yleisesti kulutusluotolla.

Lisälainan myöntäminen ei ole muodollisesti lainakattolain vastaista, mutta lain henkeä vastaan se sotii. Katon tarkoituksena on hillitä velkaantumista ja lainanottajien riskejä.

Finanssivalvonta on varoittanut, että se on valmis kiristämään katon ehtoja, jos sitä kierretään.

Muut suurimmat pankit eivät ole lähteneet Nordean tielle.

OP:n henkilöasiakkaiden pankkitoiminnasta vastaavan johtajan Jussi Huttusen mukaan pankkiryhmässä on keskusteltu asiasta ja päädytty siihen, ettei kulutusluotolla täydennetä asuntolainaa.

”Olemme lähteneet siitä, että lainakaton voimaantulolla oli tarkoitus. Lisälaina ei ole meidän tapa ratkaista asia. On toki mahdollista, että kentällä yksittäisissä tapauksissa on toimittu toisin. Tämä tilanne on vielä varsin uusi”, Huttunen sanoo.