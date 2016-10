Nordea kiertää lainakattoa myöntämällä lisäksi kulutusluottoa –Käytäntö on lain hengen vastainen

Nordea kiertää heinäkuun alussa voimaan tullutta lainakattolakia myöntämällä asuntolainan lisäksi tarvittaessa kulutusluottoa. Lainakatto tarkoittaa, että pankki saa myöntää asuntolainaa enintään 90 prosenttia suhteessa asunnon kauppahintaan. Ensiasunnon ostajan kohdalla raja on 95 prosenttia.

Nordean vähittäisasiakkaista vastaavan johtajan Jussi Mekkosen mukaan Nordea voi myöntää asiakkaalle lisäksi kulutusluottoa, jos asiakkaalla ei ole riittävästi ennakkosäästöjä tai ylimääräisiä reaalivakuuksia, joilla lainakaton voi myös kiertää.

”Jos asiakkaan maksukyky riittää ja lainanhoitokulut pysyvät alle 40 prosentissa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, on mahdollista saada lisälainaa. Jonkin verran pitää olla omarahoitusosuutta”, Mekkonen sanoo.

Lisälainan marginaali on Mekkosen mukaan nykyisin kaksi prosenttia, kun asuntolainan marginaali on noin prosentin. Lisälaina eli alan slangilla ”topplån” on omaksuttu Ruotsista, missä jo muutaman vuoden voimassa ollutta lainakattoa kierretään yleisesti kulutusluotolla.

Lisälainan myöntäminen ei ole muodollisesti lainakattolain vastaista, mutta lain henkeä vastaan se sotii. Katon tarkoituksena on hillitä velkaantumista ja lainanottajien riskejä.

Finanssivalvonta on varoittanut, että se on valmis kiristämään katon ehtoja, jos sitä kierretään.

Muut suurimmat pankit eivät ole lähteneet Nordean tielle.

OP:n henkilöasiakkaiden pankkitoiminnasta vastaavan johtajan Jussi Huttusen mukaan pankkiryhmässä on keskusteltu asiasta ja päädytty siihen, ettei kulutusluotolla täydennetä asuntolainaa.

”Olemme lähteneet siitä, että lainakaton voimaantulolla oli tarkoitus. Lisälaina ei ole meidän tapa ratkaista asia. On toki mahdollista, että kentällä yksittäisissä tapauksissa on toimittu toisin. Tämä tilanne on vielä varsin uusi”, Huttunen sanoo.