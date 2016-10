Ruotsin asuntokupla pullistuu edelleen – Tukholman hinnat uuteen ennätykseen

Fakta Näin toimii Ruotsin lyhennyspakko Lyhennyspakko tarkoittaa, että asuntolainaa on lyhennettävä siihen saakka kunnes lainan koko on 50 prosenttia asunnon arvosta. Jos lainan koko on yli 70 prosenttia asunnon arvosta, on lainaa lyhennettävä vähintään kaksi prosenttia vuodessa. Muutoin lyhennysvauhti voi olla prosentin. Säännöt koskevat vain uusia asuntolainoja, eivät vanhoja. Säännöissä huomioidaan myös useita poikkeustapauksia, jolloin lyhennyspakko joustaa. Tällaisia voivat olla muun muassa työttömyys tai sairaus.

Asuntojen hintojen nousu jatkuu Ruotsissa yhä hurjana. Keskimääräiset hinnat nousivat syyskuussa seitsemän prosenttia suhteessa viime vuoden vastaavaan kuukauteen.

Tukholman hinnat nousivat uuteen ennätykseen, kun keskimääräinen kerrostaloasunnon neliöhinta Tukholman keskustassa kipusi 91 542 kruunuun eli noin 9 400 euroon. Hintojen nousu Tukholmassa on rauhoittunut kuitenkin selvästi ja oli vain kaksi prosenttia viime vuodesta.

Asuntojen hinnat ovat kivunneet Ruotsissa huolestuttavaa vauhtia viimeiset kymmenen vuotta. Esimerkiksi viime keväänä omakotitalojen hinnat Tukholmassa nousivat 14 prosenttia edellisestä vuodesta.

Merkittävä syy on luotonantokulttuuri, jossa asuntolainoja ei ole tarvinnut lyhentää käytännössä lainkaan. Kun korot ovat samaan aikaan laskeneet lähelle nollaa, ruotsalaisilla on ollut varaa ottaa erittäin suuria asuntolainoja.

Ruotsalaisten velkaantumisaste eli lainojen suhde käytettävissä oleviin vuosituloihin on keskimäärin yli 170 prosenttia, kun luku Suomessa on 120 prosentin tietämissä. Uusien asuntolainan ottajien velkaantumisaste on Tukholmassa yleisesti yli 500 prosenttia.

Lyhennysvapaat asuntolainat, raskas velkaantuminen ja asuntojen hintakupla ovat vaarallinen yhdistelmä pankkien ja kansantalouden kannalta.

Jos asuntojen hinnat kääntyvät laskuun, niiden vakuusarvot eivät riitä kattamaan lainoja ja seurauksena voi pahimmillaan olla pakkomyyntien aalto, joka romahduttaa asuntomarkkinat.

Tällaisia tapahtumaketjuja on nähty monissa kansantalouksissa: Suomessa 1990-luvun alussa, Yhdysvalloissa, Irlannissa ja Tanskassa vajaat kymmenen vuotta sitten.

Ruotsalaisilla on tosin suomalaisia enemmän muuta finanssivarallisuutta. Ruotsalainen kotitalous saattaa ottaa suuren lainan ja laittaa samaan aikaan muihin sijoituskohteisiin ne rahat, jotka suomalainen käyttäisi lainan lyhennyksiin.

Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Stefan Ingves on pitkään vaatinut asuntolainoihin lyhennyspakkoa, joka hillitsisi asuntojen hintojen nousua. Viime keväänä sellainen vihdoin säädettiin.

Kesäkuun alusta alkaen ruotsalaisten on pitänyt lyhentää asuntolainojaan, mutta suomalaisen mittapuun mukaan yhä hyvin maltillisesti.

Kiinteistönvälittäjien tuoreiden tilastojen mukaan asuntokauppa on jossain määrin rauhoittumassa. Omakotitaloja on nyt myynnissä vähemmän kuin vuosi sitten. Kesällä hintojen nousu oli melko maltillista mutta syyskuussa se näyttää jälleen kiihtyneen.