Tuhansilla yhä saatavia – näin perit velkaasi Anttilan konkurssipesästä

Fakta Näin kirjoitat valvontakirjeen Kerro kuka olet sekä yhteystietosi mukaan lukien sähköpostiosoite ja pankkitilisi numero. Kerro, minkä suuruista summaa perit konkurssipesältä ja mihin se perustuu. Eli kerro, oliko kyseessä nettiostos, lahjakortti tai ennakkoon maksettu tavara. Kerro myös, että vaadit saatavallesi korkolain mukaista viivästyskorkoa. Liitä kirjeeseen kopio ostoksen kuitista tai lahjakortista. Lähetä kirje 7.12.2016 mennessä postitse, faksilla tai sähköpostitse pesänhoitaja Mikko Tiilikalle asianajotoimisto Krogerukseen. Osoite löytyy esimerkiksi Anttilan Facebook-sivulta.

Tuhansilla suomalaisilla on edelleen saatavia heinäkuussa konkurssiin menneestä Anttilasta. Pesänhoitajana toimivan asianajaja Mikko Tiilikan mukaan alle 3 000 euron summaa periviä pienvelkojia on 4 000–6 000.

”Osalla nettikaupasta tehdyt ostokset ovat jääneet saamatta, osa on maksanut ostoksia kaupassa etukäteen. Iso velkojaryhmä ovat ihmiset, joilla on Anttilan käyttämättömiä lahjakortteja. Pelkästään niitä on noin 800 000 euron edestä”, Tiilikka sanoo.

Pienvelkojat voivat hakea saataviaan konkurssipesästä siinä missä isommatkin velkojat. Käytännössä kuitenkaan parinkymmenen euron saatavien vuoksi ei kannata nähdä vaivaa, koska alle 50 euron jako-osuuksia ei konkurssipesistä makseta.

”Mutta yli sadan euron saatavat kannattaa ilman muuta ilmoittaa. Lopullista jako-osuutta on mahdoton vielä tässä vaiheessa ennakoida”, Tiilikka sanoo.

Jako-osuus tarkoittaa sitä, miten suuri osa pesän veloista pystytään lopulta pesän varoilla maksamaan. Jos varat riittävät puoleen pesän veloista, jako-osuus on 50 prosenttia ja esimerkiksi sadan euron saatavasta saisi 50 euroa takaisin. Kaikki velkojat saavat saman osuuden.

Vastikään valmistuneen pesäluettelon mukaan Anttilan konkurssipesässä on tällä hetkellä varoja 88,7 miljoonaa euroa ja eri tyyppisiä velkoja ja saatavia 263 miljoonaa euroa.

Molemmat luvut ovat Tiilikan mukaan tässä vaiheessa hyvin epävarmoja ja voivat muuttua huomattavasti prosessin kuluessa. Pesällä on myös jatkuvasti kuluja. Jako-osuutta on siksi tässä vaiheessa vielä mahdotonta arvioida.

Yleensä se jää konkursseissa Tiilikan mukaan vain muutamaan prosenttiin.

”Anttilan tapauksessa olisi kuitenkin toiveissa, että se voisi olla ainakin kaksinumeroinen luku.”

Velkansa perimiseksi kuluttajan pitää lähettää konkurssipesälle niin sanottu valvontakirje 7. joulukuuta mennessä. Artikkelin yhteydessä olevassa faktalaatikossa on listattu kirjeessä vaadittavat tiedot.

Kirjeen lisäksi velkojan ei tarvitse tehdä muuta, ellei häneen olla yhteydessä. Velkojan ei tarvitse esimerkiksi osallistua ensi perjantaina järjestettävään velkojainkokoukseen. Tietonsa antaneille velkojille toimitetaan asioiden etenemisestä tietoa sähköpostitse.

”Jos valvontakirjeessä kaikki on kunnossa, ja siinä on velkojan pankkitilin numero, mahdollinen jako-osuus maksetaan aikanaan automaattisesti”, Tiilikka sanoo.

Vaikka konkurssin lopullinen selvittely kestänee vuosia, pesänhoitaja arvelee, että pienille velallisille voidaan maksaa niin sanottuja ennakkojako-osuuksia mahdollisesti jo ensi kesänä. Sitä ennen pesän tulee hoitaa useita oikeudellisia toimenpiteitä, joihin kuluu aikaa.

Kuluttajaliitto aikoo ajaa jäsentensä etuja Anttilan konkurssipesässä jäsenten puolesta. Liitto alkaa kerätä jäseniltä valtakirjoja sitä varten. Kuluttajaliiton jäseneksi voi johtavan lakimiehen Tuula Sarion mukaan päästä halvimmillaan liiton paikallisyhdistysten kautta alle kymmenellä eurolla.

Valvontakirjeen voi myös hyvin laatia itse. Alkuperäiset kuitit ja tositteet on tärkeätä säilyttää.