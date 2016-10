”Usein henkilökunta tietää, mikä on paras ratkaisu” – Uusi johtaja kertoo, miten hän tekee syöksykierteessä olevasta Stockmannista voitollisen

Fakta Muutoksia Stockmannilla Stockmann otti uuden jakelukeskuksensa käyttöön viime toukokuussa. Se korvaa aiemmat viisi varastoa. Tavoitteena on muun muassa toimitusaikojen nopeuttaminen. Stockmannin verkkokauppa avataan uudistettuna lähiviikkoina. Verkosta näkee esimerkiksi, paljonko kutakin tuotetta on eri tavarataloissa. Tavarataloihin on tullut useita uusia vuokralaisia. Nyt noin 20 prosenttia keskustan tavaratalon neliöistä on vuokrattu muille firmoille. Maiju Niskasen mukaan kehitys jatkuu.

Maiju Niskanen, 38, toimi aiemmin Suomen ja Baltian maajohtajana vaateketju Lindexillä. Se on säihkyvin valopilkku koko syviin vaikeuksiin ajautuneessa Stockmann-konsernissa.

Lindexin-pestin hän vaihtoi kesällä konsernin raskaimman taakan raahaamiseen: Niskanen siirtyi Stockmannin miljoonatappiita tahkoavien tavaratalotoimintojen ja myynnin johtajaksi.

Miksi ihmeessä?

”Tykkään haasteista ja tiukoista paikoista”, sanoo Niskanen, jonka ura alkoi Stockmannilla jo 1997. Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli myyjänä Akateemisessa kirjakaupassa. Tuolloin syttyi rakkaus tavaratalobrändiin, eikä se ole sammunut.

”Uskon, että Stocka kääntyy ja haluan olla mukana siinä porukassa, joka käänteen tekee”, hän vakuuttaa.

Jo ennen Niskasen tuloa Stockmannilla on tehty paljon muutoksia. Henkilöstöä on vähennetty, organisaatiota madallettu, uusia vuokralaisia hankittu, ja osastoja remontoitu.

Kun Niskanen nyt kulkee Helsingin keskustan tavaratalossa, moni asia on hänestä mennyt oikeaan suuntaan.

Suurin remontti on tehty ensimmäiseen kerrokseen. Paraatipaikalla Esplanadin puolella miesten sukat ja kalsarit ovat väistyneet, ja tilalle naisten asusteosasto. Myös kosmetiikan osastoa on laajennettu.

Syyskuun lopussa avattiin Akateemisen kirjakaupan K1-kerrokseen sisustusosasto, jossa muun muassa Vallila, Isku ja Värisilmä tarjoavat tuotteitaan sekä palveluitaan.

Lasten vaateosastolle on asiakkaiden toiveesta tullut pienten suomalaisfirmojen Gugguun, Vimman ja Papun pop up -myymälät.

”Jos ollaan aikaisemmin missattu joku asiakasryhmä, niin lapsiperheet on ehkä yksi niistä”, Niskanen arvioi.

Helsingin keskustan tavaratalossa suuret remontit on pian vähäksi aikaa tehty. Muutoksia suunnitellaan lähinnä enää ensi vuodeksi naisten ja miesten vaateosastoille kolmanteen ja neljänteen kerrokseen.

”Olisi tärkeää, että brändit olisivat loogisessa järjestyksessä. Klassinen pukeutuminen olisi omassa kulmassaan, nopeasti vaihtuva muoti toisessa kohdassa. Niin, että kun asiakas kulkee tavaratalossa, brändit soljuvat loogisesti”, Niskanen sanoo naisten pukeutumisosastolla.

Hän myöntää, että tilanne ei ole nyt tämä: hänen toisella puolellaan roikkuu henkarissa naisten iltapuku, toisella puolella on Adidaksen verkkareita.

Kuluneen vuoden aikana Stockmann on pannut yli viisi miljoonaa euroa remontteihin pelkästään Helsingin keskustan tavaratalossa.

Kasvoja on siis kohotettu, mutta toistaiseksi tämä ei ole näkynyt siinä, mikä on tavarataloliiketoiminnan polttavin haaste – kassojen kilinässä.

”Remontit ovat haitanneet myyntiä”, Niskanen huomauttaa.

”Vasta niiden valmistuttua pitäisi selvitä, näkyykö tämä kassojen kilinässä.”

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Stockmannin tavaratalomyynti supistui yli yhdeksän prosenttia jatkuvilla tuotealueilla. Jos kuihtuminen jatkuu, Stockmann saattaa muuttua tavaratalosta pelkäksi liiketilojen vuokraajaksi. Kiista siitä, pitäisikö yhtiön keskittyä tavaratalokauppaan vai luovuttaa ja siirtyä kiinteistöfirmaksi, on repinyt myös yhtiön omistajakuntaa.

”Se pitäisi saada pysäytettyä heti”, Niskanen sanoo.

”Tämän vuoden lopussa siinä pitäisi nähdä jotakin muutosta.”

Stockmannin tavoitteena on, että vuonna 2018 tavarataloliiketoiminta kääntyy voitolliseksi. Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä se teki yhä yli 18 miljoonaa euroa tappiota.

Miten Niskanen sitten aikoo muutoksen tehdä?

Hänelle avainasemassa on henkilöstö. Myyjien innostaminen ja luottamuksen osoittaminen sille on hänen kiireellisimpien tehtäviensä listan kärjessä.

”On tärkeää motivoida ihmiset tekemään hyvää kokemusta asiakkaille.”

Lindexillä yksi menestyksen salaisuus on Niskasen mukaan ollut se, että visio maailmanluokan vaateliikkeestä onnistuttiin istuttamaan koko henkilöstöön. Väki puhalsi yhteen hiileen.

Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä Lindex teki kaikkien aikojen parhaan toisen vuosineljänneksen liikevaihtonsa. Sen liikevoitto kasvoi 9,5 miljoonaa euroa.

Yt-neuvottelut ja jo vuosia jatkuneet tappiot ovat murtaneet Stockmannilla yhteishenkeä ja perinteisesti vahvaa ylpeyttä työpaikasta.

Niskanen myöntää, että tunnelmassa ”jotakin on muuttunut” niiden kuuden vuoden aikana jotka hän oli poissa Stockmannilta Lindexillä.

”Stockalaisuus oli tietynlainen henki. Ei se varmaan ihan samanlaisena tule takaisin”, Niskanen arvioi. Hän tarkoittaa, että nuoremmat sukupolvet eivät enää kuvittele, että voisivat tehdä koko työuransa yhden työnantajan palveluksessa.

”Ihmiset meillä ovat kuitenkin iloisia siitä, millaisia uudistuksia nyt teemme. Tunnelma on innostunut ja dynaaminen.”

Silti henkeä voi hänen mukaansa parantaa muun muassa antamalla myyjille lisää valtaa omiin tekemisiinsä. Kesän organisaatiomuutoksessa tähän suuntaan mentiin poistamalla pari organisaatiotasoa.

”Uskon siihen, että henkilökunta usein tietää, mikä on paras ratkaisu. Annetaan heille valtuudet toimia sen mukaisesti”, Niskanen sanoo.

Pari vuotta sitten myyjiä irtisanottiin säästösyistä, minkä Stockmann itsekin myönsi heikentäneen palvelua.

”En halua sanoa että se oli virhe”, Niskanen toteaa.

”Mutta tänä kesänä kun meillä oli yt:t, emme vähentäneet myyjien tunteja eikä myyjiä. Päinvastoin, tukitoiminnoista irtisanotuille tarjottiin töitä myyjänä.”

Kesän yt-neuvottelujen päätteeksi Stockmannin tukitoimista, kuten taloushallinnosta, ostoista ja markkinoinnista, irtisanottiin 300 ihmistä.

Nyt asiakaspalvelun korostaminen on Niskaselle ja Stockmannille keskeisen tärkeää. Se on myös yksi kilpailuvalteista, joka kivijalkakaupalle on jäänyt verkkokaupan puristuksessa.

Siksi iloa ja avoimuutta tarvitaan myös henkilöstön johtamiseen. Tympiintynyt myyjä ei ole hyvä asiakaspalvelija, Niskanen tietää. ”Asiakkaille näkyy tosi herkästi, viihtyvätkö ihmiset.”

