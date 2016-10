Rrrring rrring! Ah, puhelinmyyjä soittaa, tämäpä mukavaa.

Se on merkki talouden rattaiden kiihkeästä liikkeestä.

Tästä näin kolmen kuukauden määräaikainen tilaus, kaupanpäälle autoradio ja villasukat, ja eiköhän me laiteta tilaus vetämään?

Puhelinmyyjä, tai myyntineuvottelija, kuten suurinta osaa heistä kutsutaan, on hieno ja tärkeä työ.

Se on myös ikävästi aliarvostettu työ.

Erityisesti pidän lehtitilauksia kauppaavista soittajista. Tietenkin pidän, hehän pitävät yhdessä mainosmyyjien kanssa kaupallisen lehdistön journalistit kiinni leivän syrjässä.

Ilman tilaajia ei ole lehtiä.

Ja lehti, siis etenkin perinteinen paperinen sanoma- tai aikakauslehti, sehän työllistää mielettömän määrän ihmisiä.

On metsureita jotka kaatavat puita. On rekkakuskeja, jotka kuskaavat puut paperitehtaaseen, on paperitehtaan työntekijöitä, on toimittajia, valokuvaajia, kuvittajia, taittajia, tuottajia, sihteereitä, mainosmyyjiä ja joka tason pomoja. On kirjapainotyöntekijöitä ja lehdenjakajia.

Ja tässä vain osa niistä ammateista, jotka ovat suoraan sidoksissa puhelinmyyjän uupumattomaan työhön. Voisi siis sanoa, että puhelinmyyjät ovat eräänlaisia Suomen talouden näkymättömiä rattaanpyörittäjiä.

Lähisukulaisteni joukossa on eräs puhelinmyyjä. Hänen mukaansa hyvä puhelinmyyjä myy päivässä 10-15 lehtitilausta. Eli auttaa hienosti Suomen taloutta, aijai.

Mutta silti suomalainen käyttäytyy puhelinmyyjää kohtaan erittäin usein erittäin huonosti. Jokaisena työpäivänä myyntineuvottelija joutuu kuuntelemaan suomalaisten haistattelua ja huutoa.

Ehkä se kertoo siitä, että moni suomalainen voi huonosti. En tiedä miksi sitä muuten huutaisi työtään tekeville, kuin purkaakseen sisältään jotakin mustaa möykkyä.

Ei puhelinmyyjälle kannata äksyillä. Se kasvattaa huonovointisuuden kierrettä. Sen sijaan kannattaa sanoa puhelinmyyjälle ensi kerralla kyllä. Verotulot kasvavat taas vähän ja kaikille tulee hyvä mieli.

Eli näin kolumnin muodossa vilpitön kiitos kaikille puhelinmyyjille, kunnioitusta päiväänne ja ei muuta kuin soittelemisiin!