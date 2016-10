Pörssin tuloskausi tuo viimein toivoa paremmasta – vuosia jatkunut liikevaihdon supistuminen voi päättyä

Fakta Tuloskausi kolmen kuukauden välein Pörssiyhtiöt julkaisevat osavuosikatsauksensa vuosineljänneksittäin eli kolmen kuukauden välein. Heinä–syyskuun raportointijakson osavuosikatsaukset julkaistaan syys–lokakuun vaihteessa. Osavuosikatsauksissa julkaistut tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Siksi ne voivat muuttua hieman tulevaisuudessa.

Suurten pörssissä noteerattujen teollisuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on Nordean ennusteen mukaan alkanut viimeinkin kasvaa. Tosin liikevaihdon lisäys olisi vain 0,2 prosenttia viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.

”Tuloskauden yleiskuva vaikuttaisi olevan myönteinen. Kuluneella vuosineljänneksellä kysynnässä on ollut paranemisen merkkejä, mutta kustannukset ovat pysyneet matalalla tasolla. Nämä seikat ovat tukeneet kannattavuutta”, sanoo Nordean osaketutkimuksen pääanalyytikko Harri Taittonen.

Liikevaihdon lisääntyminen olisi merkittävä muutos siksi, suurten teollisuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on supistunut jo vuosia.

Suurten pörssiyhtiöiden tuloskausi alkaa keskiviikkona, jolloin Suomen suurin teleoperaattori Elisa julkaisee osavuosikatsauksensa.

Sen sijaan teollisuusyritysten yhteenlaskettu liikevoitto olisi ennusteen mukaan supistunut heinä–syyskuussa seitsemän prosenttia.

”Muutamat suuret yritykset vaikuttavat liikevoittoon hyvin paljon. Lukumääräisesti enemmistön yrityksistä ennustetaan parantavan tulostaan”, sanoo Taittonen.

Kun yhtiöiden tulot ovat kysynnän vähenemisen takia supistuneet ja niiden nykyinen tuotantokapasiteetti on ollut vajaakäytössä, monet yritykset ovat joutuneet karsimaan kustannuksiaan ja lykkäämään investointeja.

Varainhoitoyhtiö eQ:n salkunhoitaja Hannu Angervuo suhtautuu ennustuksiin liikevaihdon lisääntymisestä varauksella.

Jos muutos parempaan olisi tapahtunut, sen pitäisi hänen mukaansa näkyä jo tilastoissa. Tullin ennakkotilaston mukaan tavaraviennin arvo supistui elokuussa kolme prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Pidemmällä aikavälillä tammi–elokuussa tavaraviennin arvo pieneni kuusi prosenttia.

”Pahoin pelkään, että ennustukset liikevaihdon kasvamisesta eivät toteudu. Tavaravienti on vähentynyt ja yhtiöiden uudet tilaukset ovat supistuneet. Olen todella iloinen, jos liikevaihto kasvaisi. ”

Suurista yhtiöstä tulosvaroituksen ennakoitua heikommasta taloudellisesta kehityksestä antoi viime viikolla konepajayhtiö Wärtsilä.

Toisaalta kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom arvioi syyskuun puolivälissä liiketoimintansa kehittyvän aikaisempaa arviota paremmin tänä vuonna.

Toisin sanoen kysynnän kehittyminen on ainakin osittain kiinni siitä, millä toimialalla yhtiö toimii.

”Metallin hintojen halpeneminen on pysähtynyt, minkä pitäisi olla hyväksi konepajayhtiöille. Vastaavaa Kiina-vetoista kasvua kuin menneisyydessä havaittiin ei ole kuitenkaan odotettavissa”, Taittonen sanoo.

Toimialoista myönteistä kehittymisestä on ollut etenkin mediassa, mutta se on kansantaloudellisesti kohtalaisen pieni toimiala.

”Mediassa on tapahtunut selvästi paranemista. Kotimainen kysyntä on kasvanut, mikä on ollut ehkä yllättävän voimakasta.”

Suurista toimialoista metsäteollisuus on kehittynyt Taittosen mukaan vakaasti.

”Valuuttakurssit ovat aiheuttaneet hieman epävakautta, mutta vaikutukset ovat loppujen lopuksi aika pieniä. Pakkausmateriaaleissa kevään heikkouden merkit ovat sittemmin haihtuneet. Lisäksi sellumarkkinat ovat vakaat kevään hinnan halpenemisen jälkeen, vaikka ylitarjonnan riski on tuotantokapasiteetti lisäyksen takia olemassa.”

Tavaraviennin supistumisen lisäksi Angervuo pelkää, että palveluiden vienti ei ainakaan heinä–syyskuussa ole kompensoinut tavaraviennin vähenemistä.

”Monilla konepajayhtiöillä palveluliiketoiminta supistui vielä toisella vuosineljänneksellä.”

Pääasiassa Suomen markkinoilla toimiville yhtiöille Angervuo ennustaa hyvää.

”Myönteistä on, että kuluttajat ovat jatkaneet kuluttamista velkaantumalla. Tämä näkyy selvästi etenkin rakennusteollisuudessa ja autokaupassa. Valitettavasti siitä ei vain ole hyötyä vientiteollisuudelle”, Angervuo sanoo.

Suuret suomalaiset teollisuusyhtiöt valmistavat pääasiassa investointihyödykkeitä eivätkä kuluttajatuotteita.