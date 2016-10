Kiinnitä huomiota vitamiineihin ja kalsiumiin: Näin valitset sopivimman kasvijuoman

Käyttötarkoitukseltaan maitoa muistuttavia kasviperäisiä juomia on yhä enemmän tarjolla kaupoissa. Samalla niiden kulutus kasvaa: Sekä S- että K-kaupoissa kasviperäisten juomien myynti on lisääntynyt noin 30 prosenttia tänä vuonna.

Miten valita sopivin ja terveellisin juoma koko ajan laajenevasta valikoimasta?

Ravitsemusasiantuntijoiden mukaan olennaista on, haluaako korvata kasvijuomalla kokonaan lehmänmaidon. Jos käyttää kasvijuomia silloin tällöin liha- ja maitotuotteiden ohella, valinnan voi tehdä lähinnä maun perusteella.

Mutta jos ei käytä maitotuotteita lainkaan tai hyvin vähän, olisi hyvä valita juoma, jonka ravintosisältö vastaa maitoa. Suureen osaan kasvijuomista on lisätty suunnilleen maitoa vastaava määrä maidon sisältämiä vitamiineja ja mineraaleja, mutta ei läheskään kaikkiin.

”Vegaaniruokavalioon kannattaa valita kalsiumilla ja vitamiineilla täydennetty kasvijuoma maidon korvaajaksi”, tutkija Essi Päivärinta Helsingin yliopiston ravitsemustieteen osastolta suosittelee.

Alla olevan valintapuun avulla voit tutkia, mikä juoma sopisi sinulle parhaiten. Juttu jatkuu sen alla.

Suomessa maitovalmisteet ovat tärkeä kalsiumin, B12-vitamiinin ja riboflaviinin eli B2-vitamiinin lähde, Päivärinta toteaa. Suomalainen saa maitotuotteista keskimäärin 60 prosenttia tarvitsemastaan kalsiumista ja yli 40 prosenttia riboflaviinista.

Sekä lehmänmaitoon että osaan kasvijuomista on myös lisätty D-vitamiinia, jota tarvitaan muun muassa kalsiumin imeytymiseen.

HS keräsi alla olevaan taulukkoon ravintosisällöt 14 erilaisesta kasvijuomasta ja vertailun vuoksi rasvattomasta maidosta. Kasvijuomista kahteen ei ole lisätty lainkaan kalsiumia tai vitamiineja. Lisäksi viidestä puuttui jokin maidon tärkeistä vitamiineista, tyypillisimmin riboflaviini, vaikka kalsiumia olikin lisätty.

Esimerkiksi Blue diamond -mantelijuomaan ja Rainbow-soijajuomaan on lisätty kalsiumia, mutta ei D-vitamiinia.

Vegaaniliiton ravitsemusvastaava, laillistettu ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen suosittelee tutkimaan huolellisesti tuoteselosteita ja valitsemaan juoman, johon on lisätty monipuolisesti ravintoaineita.

”Eri valmistajien käytäntö on tosi kirjavaa”, hän sanoo.

”Miksi kaikki valmistajat eivät lisää kalsiumia ja vitamiineja, on hyvä kysymys.”

Go greenin juomiin kaurajuomaa lukuun ottamatta kalsiumia tai vitamiineja ei ole lisätty. Kaurajuomaankin on lisätty ainoastaan kalsiumia, ei vitamiineja.

Ruotsalaiseen Lantmännen-osuuskuntaan kuuluva yhtiö kuitenkin tiedostaa ongelman, sanoo Go greenin Pohjoismaiden brändijohtaja Emilie de Craene. Viimeistään ensi vuoden loppupuolella kaikissa Suomessa myytävissä Go green -juomissa on myös kalsiumia, B12-vitamiinia ja D-vitamiinia.

”Tämä on ehdottomasti yksi tärkeimmistä asioista tuotekehittelyssämme”, de Craene sanoo.

Yhtiö on alkanut kiinnittää uudella tavalla huomiota asiaan sen jälkeen, kun yhä useampi kuluttaja on alkanut ostaa kasvijuomia.

”Tämä oli meille aiemmin hyvin pieni tuotealue, mutta nyt se kasvaa voimakkaasti”, de Craene sanoo.

”Jos käyttää näitä paljon, on erittäin tärkeää että ravintoarvot ovat kohdallaan.”

Vitamiinien ja kalsiumin lisäksi osa kasvijuomista poikkeaa proteiinipitoisuudeltaan huomattavasti maidosta. Ainoastaan soijajuomassa proteiinia on suunnilleen saman verran kuin maidossa.

Paitsi proteiinin määrällä, myös sen aminohappokoostumuksella on väliä. Maidossa on kaikki ihmiselle välttämättömät aminohapot, mutta myös soijassa Päivärinnan mukaan aminohappokoostumus on hyvä.

Proteiinin vähäisyys kasvijuomissa ei kuitenkaan Päivärinnan mukaan oli iso ongelma, koska suomalaiset yleensä saavat proteiineja riittävästi ruokavaliostaan. Vegaaniliiton Pelkosen mukaan tämä koskee myös vegaaneja.

”Jos vegaanin ruokavalio on koostettu oikein ja hän saa riittävästi energiaa, yleensä proteiinia kertyy myös riittävästi”, Pelkonen sanoo.

Jos haluaa korvata maidon kasvijuomalla, ravintoarvoiltaan eniten maitoa vastaava on siis soijajuoma, johon on lisätty kalsiumia ja vitamiineja.

Osa kuluttajista karttaa kuitenkin soijaa sen haitallisten ympäristövaikutusten takia. Mitä heidän pitäisi valita?

Ravitsemustieteilijä Päivärinta ei halua nostaa yksittäistä tuotetta ylitse muiden.

”Voi valita oikeastaan minkä tahansa kalsiumilla ja vitamiineilla täydennetyn juoman kookosjuomaa lukuun ottamatta, koska se on ongelmallinen rasvakoostumuksensa takia”, hän sanoo.

”On hyvä, että erilaisiin tarpeisiin on useita erilaisia tuotteita. Jokaiselle kuluttajalle löytyy jokin korvaava tuote.”

Vaihtelun vuoksi ja smoothieen

Erityisesti manteli- ja kaurajuomien tarjonta ja myynti ovat kasvaneet kaupoissa, S-ryhmästä ja Keskosta kerrotaan.

S-ryhmän mukaan mantelijuomien myynti on kahdeksankertaistunut muutaman viime vuoden aikana uutuustuotteiden ansiosta. Kaurajuomien myynti on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2013 alkaen.

Kaikkiaan kasvijuomien myynti on molemmissa kaupparyhmissä lisääntynyt noin 30 prosenttia kuluvana vuonna. K-kaupoissa maidottomien kermojen ja jugurttien myynti on lisääntynyt vielä enemmän.

Kaupparyhmien mukaan kasvipohjaisia juomia ostavat paljon muutkin kuin vain vegaanit tai ne, jotka eivät voi käyttää maitoa. Ostospäätöksen taustalla on usein ympäristöön tai omaan terveyteen liittyviä pohdintoja. Osa käyttää kasvijuomia pelkän vaihtelun vuoksi.

Kasvijuomat ovat tulleet S-ryhmän mukaan valikoiman laajentumisen myötä hyvin suosituiksi etenkin smoothieissa ja leivonnassa.