Trumpin asiakkaat äänestävät jaloillaan: Hotellivarauksissa jyrkkä pudotus, golf-lomia peruttu, Trump-solmioita leikelty palasiksi

Presidenttiehdokas Donald Trumpin kulmikas kampanja on aiheuttanut hiljaisen protestiliikkeen, joka kohdistuu hänen liiketoimiinsa.

Sanomalehti The New York Timesin haastattelussa tiistaina parikymmentä yritysjohtajaa, varakasta eläkeläistä tai eri alojen ammattilaista kertoo, miten he ovat peruneet hotellivarauksiaan Trumpin hotelleissa tai golfkeskuksissa, alkaneet boikotoida hänen kiinteistöjensä lounaskahviloita tai jättäneet ostamatta hänen solmioitaan tai viinejään.

Monet entiset asiakkaat ovat lehden mukaan kehitelleet luovia tapoja protestinsa ilmaisuun. Pelkkä Trump-solmioiden poisto vaatekaapista ei ole riittänyt: solmioita on jopa leikelty kappaleiksi.

Chicagolainen yritysjohtaja Elonide Semmes on ilmoittanut henkilöstölle, ettei Trumpin yrityksiin kannettuja dollareita hyvitetä työkuluina.

”Se mitä jokainen voi tehdä, on äänestää jaloillaan”, Semmes sanoo lehdelle.

Boikotin taloudellisia kokonaisvaikutuksia on vaikea arvioida. Eri majoituspalvelut ovat havainneet merkittäviä pudotuksia hänen hotelliensa varauksissa.

Esimerkiksi verkkoyhtiö Hipmunk on havainnut, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Trumpin hotellien varaukset ovat pudonneet 58 prosentilla verrattuna viime vuoteen.

New York Timesin haastattelema entinen lääkäri ja nykyinen eläkeläinen Morrie Gold, 69, on perunut 11-henkisen golfseurueensa perinteisen Floridan matkan. Hänen mielestään Trumpin lausunnot naisista, maahanmuuttajista ja eri vähemmistöistä ovat vastenmielisiä.

”Minulle tämä on eettinen valinta”, Gold sanoo lehdelle.

Trumpin presidenttikampanjan vaikutuksia hänen yritysimperiuminsa tulokseen on jäljitetty pitkin vuotta. Sanomalehti Washington Post kertoi elokuussa, että asiakaskäynnit Trumpin yrityksissä ovat vähentyneet.

Washington Post perusti uutisensa matkapuhelinsovellus Foursquaren 50 miljoonan käyttäjän tilastoihin. Foursquare-sovelluksessa käyttäjät pystyvät kirjautumaan eri yrityksiin tai liikkeisiin. Foursquaren elokuussa tekemän yhteenvedon mukaan käynnit Trumpin eri yrityksissä olivat kutistuneet olennaisesti.

Kävijätilastoissa näkyi pudotusta jo siinä vaiheessa, kun Trump lähti mukaan presidenttikisaan. Todellisia muutoksia on havaittavissa republikaanien esivaalikampanjan aikana. Esimerkiksi viime maaliskuussa kävijämäärät putosivat 17 prosentilla.

Erityisen voimakkaasti Foursquare-sovelluksen kävijätilastoissa näkyy pudotus niissä Trumpin yrityksissä, jotka toimivat demokraattien perinteisesti hallitsemissa osavaltioissa New Yorkissa, New Jerseyssä, Illinoisissa ja Havaijilla.

Niissä heinäkuun kävijätilastojen pudotus oli jo 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Sovelluksen naiskäyttäjät ovat olleet vielä tylympiä. Heidän käynneistään oli hävinnyt pois 29 prosenttia.

New York Timesin haastattelussa 60-vuotias Margaret Riordan kertoo kieltäytyneensä tuttavaperheen tarjoamasta syntymäpäiväillallisesta Chicagon Trump Towerissa.

”Olen vain vanha valkoinen nainen Illinoisista. Mutta ylittämällä tuon kynnyksen sanoisin, että se mitä Donald Trump sanoo on OK. Siihen en suostu.”

Foursqare on kyennyt omalla metodillaan ennustamaan muun muassa hampurilaisketju McDonaldsin koko päivän aamiaistarjoilun suosion sekä iPhone 6:n myyntimenestyksen.

Syyskuussa talouslehti Forbes laski, että Trumpin omaisuuden arvosta on huvennut noin 730 miljoonaa euroa. Forbesin mukaan Trumpin omaisuus oli viime vuonna enää 3,3 miljardin euron arvoinen, kun Trump itse on puhunut yhdeksän miljardin euron arvosta.

Arvonalennus perustuu Forbesin arvioon Trumpin kiinteistöomaisuudesta. Hänen 28 kiinteistöstään yhteensä 18 kiinteistön arvo on Forbesin mukaan heikentynyt.

The New York Times on listannut myös suuntaa antavia tietoja Donald Trumpin yritysten menestyksestä. Jatkuva medianäkyvyys ja hänen kannattajiensa vakaumuksellisuus on todennäköisesti kasvattanut esimerkiksi Trump-viinien myyntiä.

Charlottesvillessä sijaitsevan viinitilan myynti on kasvanut 55 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Osa Trumpin kannattajista on matkannut suoraan Charlottesvilleen hänen kampanjatilaisuuksistaan.