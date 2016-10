Selvitys: Lähes kaikki suuret suomalaiset verkkokaupat ovat myyneet vaatteita lainvastaisin tiedoin – Anttila selvä poikkeus

Kuluttaja-asiamies on löytänyt runsaasti puutteita suomalaisilta vaatteita ja kenkiä myyviltä verkkosivustoilta. Selvityksen tarkoitus on varmistaa, että kuluttajat saavat lainmukaista tietoja, kun he tekevät ostoksia.

Kuluttaja-asiamies tarkisti 12 isoa verkkokauppaa, joista kymmenestä löytyi puutteita. Kuluttaja-asiamiehen tiistaina lähettämän tiedotteen mukaan sivustot ovat pääosin korjattu lainmukaisiksi.

Lakimies Hertta Hartikainen sanoo, että yhtä lukuun ottamatta vaatekauppasivustot olivat tavalla tai toisella EU:n direktiivien vastaisia.

Ainoa poikkeus oli konkurssiyhtiö Anttila, jolla oli kaikki osaset kohdallaan. K-citymarketilla ei tarkastusaikana myyty verkossa vaatteita, joten puutteitakaan ei vaatekaupasta löytynyt.

”Suurin osa huomautuksista johtui siitä, että sivustolta puuttui direktiivin mukainen malliperuutuslomake tai puuttui tietoja elinkeinonharjoittajasta”, Hartikainen sanoo.

Hänen mukaansa käytännössä kaikkien muiden kanssa virheet ovat korjattu paitsi Hennes & Mauritzin. ”H&M:n kanssa neuvottelut ovat vielä kesken”, Hartikainen sanoo. ”En usko, että tästä kuitenkaan ollaan markkinatuomioistuimeen menossa. Selviämme varmaan neuvottelumenettelyllä.”

Kuluttaja-asiamies tarkasti seuraavat sivustot:

zalando.fi (Zalando), netanttila.fi (Anttila Oy), hm.com/fi (H & M Hennes & Mauritz AB), ellos.fi (Ellos), prisma.fi (S-Verkkopalvelut Oy), stockmann.com (Stockmann Oyj Abp), k-citymarket.fi (Kesko Oyj), sokos.fi (S-Verkkopalvelut Oy), hobbyhall.fi (Stockmann Oyj Abp), brandos.fi (Footway Oy), sportamore.fi (Sportamore AB (Publ) filial I Finland) ja boozt.com (BZT Fashion Ab).

Suomen tutkimisoperaatio oli osa EU:n kuluttajansuojaviranomaisten yhteistä kenkä- ja verkkokaupan valvontakampanjaa.

Kuluttaja-asiamies selvitti, millaista tietoa elinkeinonharjoittajat antavat verkkokaupoissaan myytävistä tuotteista, kuluttajan oikeuksista ja itse yrityksestä ennen ostohetkeä. Näistä tiedoista on säädetty EU:n kuluttajan oikeuksia koskevassa direktiivissä, joka tuli voimaan kesällä 2014.

”Kyse oli siitä, kuinka direktiivin mukaisia sivustot ovat. Emme tehneet koeostoksia tai muuta sellaista”, Hartikainen sanoo.

Yhteensä EU:n kuluttajansuojaviranomaiset tarkastivat 743 kuluttajatuotteita myyvää verkkosivustoa. Niistä 436:ssa havaittiin puutteita kuluttajalle annettavissa tiedoissa. Sivustojen joukossa on niin monikansallisia suuria verkkokaupan toimijoita kuin pienyrityksiä, kuluttaja-asiamies kertoi tiistaina julkaistussa tiedotteessaan.

Tähän mennessä 353 näistä verkkokaupoista on korjannut sivustonsa kuluttajansuojaviranomaisten vaatimusten mukaisiksi.

Sivustoilla oli merkittäviä puutteita. Esimerkiksi 63 prosenttia tarkastetuista sivustoista antoi kuluttajalle puutteellisia tai epäselviä tietoja peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

”Sivustoilla ei esimerkiksi ollut tarjolla oikeanlaista kaupan peruuttamislomaketta tai peruuttamisoikeuden kestoa (14 vuorokautta) ei mainittu”, tiedotteessa sanotaan.

Sivustoista 34 prosenttia kertoi puutteellisesti tai epäselvästi verkkokaupan taustayrityksestä. Sivustoilla ei esimerkiksi kerrottu yrityksen/yrittäjän nimeä tai maantieteellistä osoitetta. 21 prosenttia sivustoista ei kertonut kuluttajille selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla hintaa tai sopimusehtoja ennen tilausvahvistusta.

Kahdeksantoista prosenttia sivustoista kertoi epäselvästi tuotteen tai palvelun ominaisuuksista.