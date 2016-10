Dna kertoo luultavasti ensi viikolla pörssiin listautumisesta

Suomen kolmanneksi suurin teleoperaattori Dna ilmoittaa hyvin todennäköisesti ensi viikolla listautumisestaan Helsingin pörssin päälistalle, kertoo kaksi toisistaan riippumatonta asiasta perillä olevaa lähdettä.

Kyseessä olisi liikevaihdolla mitattuna 2010-luvun toistaiseksi suurimman suomalaisen yrityksen pörssiin listautuminen, jos mukaan ei lasketa emoyhtiöistään irtautuneita konepajayhtiö Valmetia ja kiinteistötekniikan palveluja myyvää Caverionia.

Dna:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino ei halua kommentoida asiaa.

Helsingin pörssi ilmoitti keskiviikkona järjestävänsä ensi viikon keskiviikkona 26. lokakuuta lehdistötilaisuuden, jossa kerrotaan päälistalle listautuvasta yrityksestä. Pörssi ei kertonut yhtiön nimeä.

Helsingin Sanomat kertoi heinäkuussa, että Dna:n tavoitteena on listautua pörssiin tänä syksynä.

Dna:n tavoitteena on hankkia uutta pääomaa myös ulkomailta, koska sen liiketoiminta on kehittynyt vakaasti. Ulkomaisia sijoittajia silmillä pitäen Dna on palkannut listautumisannin järjestelijäksi Suomessa toimivan pankin lisäksi suuren ulkomaisen investointipankin.

Listautumistaan pörssiin Dna on suunnitellut jo vuosia, sillä sijoittajat ovat olleet pitkään kiinnostuneita yhtiöstä. Epävarmoina aikoina sijoittajat suosivat sijoituskohteita, joista saatava tuotto on vakaata. Teleoperaattoreiden liiketoimintaa eivät yleensä suhdanteet kovin paljon horjuta.

Dna:n liikevaihto oli viime vuonna 829 miljoonaa euroa ja liikevoitto 73 miljoonaa euroa. Liikevoitto lähes kolminkertaistui edellisestä vuodesta. Suuri osa 2010-luvulla listautuneista yhtiöistä on verraten pieniä, sillä niiden liikevaihdot ovat olleet tyypillisesti kymmeniä miljoonia euroja listautumisen aikaan.

Viime vuosina Dna on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan, vaikka se on yhä selvästi suurimpia kilpailijoitaan pienempi. Viestintäviraston mukaan Suomen suurin teleoperaattori oli kesäkuun lopussa Elisa 39 prosentin markkinaosuudellaan. Telian eli Soneran markkinaosuus oli 34 prosenttia ja Dna:n 26 prosenttia.

Listautumista on jouduttanut se, että yhtiön merkittävät osakkeenomistajat haluavat myydä osakkeitaan. Kesäkuun alussa Dna:n hallitus kertoi aloittaneensa selvitystyön, jossa yhtenä vaihtoehtona on listautuminen. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on sijoitusyhtiö Finda, joka omistaa osakkeista 49,9 prosenttia.

Toiseksi suurin osakkeenomistaja on PHP Holding eli entinen Päijät-Hämeen puhelin 37,5 prosentin omistusosuudellaan. PHP:n epäsuora omistusosuus Dna:sta on kuitenkin selvästi suurempi, sillä se omistaa 24,5 prosenttia Findasta. Dna:n kolmanneksi suurin osakkeenomistaja on työeläkeyhtiö Ilmarinen viiden prosentin omistusosuudellaan.

Keväällä 2013 Dna selvitti mahdollista omistusjärjestelyä, joka ei kuitenkaan toteutunut. Vaihtoehtoja oli kaksi: yhtiön myyminen pääomasijoittajille tai listaaminen pörssiin.

Dna julkaisee heinä–syyskuun osavuosikatsauksena tänään torstaina.