EKP piti korot odotetusti ennallaan – sijoittajat odottavat pääjohtaja Draghilta vihjauksia tulevasta

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto piti ennakko-odotusten mukaisesti korot ennallaan rahapoliittisessa kokouksessaan torstaina. EKP odottaa edelleen ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä matalamalla tasolla pidemmän aikaa ja vielä arvopapereiden osto-ohjelman jälkeen.

Pääjohtaja Mario Draghi kertoo päätöksen taustoista kello 15.30 Suomen aikaa alkavassa lehdistötilaisuudessa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sijoittajat odottavat pääjohtaja Draghilta vihjauksia siitä, harkitseeko keskuspankki mahdollisesti arvopapereiden osto-ohjelman pidentämistä tai muuttamista. Etenkin Saksan keskuspankille arvopapereiden osto-ohjelman pidentäminen voisi olla kauhistus.

Maaliskuussa keskuspankki asetti ohjauskoron 0,00 prosenttiin 0,05 prosentista. Ohjauskorko määrittää sen, millä korolla liikepankit saavat edullisimmillaan lainaa keskuspankista. Ohjauskorko vaikuttaa myös euriboreihin, jotka Suomessa yleisiä asuntolainojen viitekorkoja.

Liikepankkien talletuskoron EKP asetti maaliskuussa -0,40 prosenttiin -0,30 prosentista. Talletuskorko tarkoittaa korkoa, jonka liikepankit saavat talletuksistaan keskuspankkiin. Talletuskorko ei vaikuta suoraan kuluttajien käyttötilien korkoihin.

Negatiivisella talletuskorolla EKP pyrkii siihen, että keskuspankkitalletusten asemesta liikepankit antaisivat lainaa yrityksille ja kotitalouksille uusien investointien lisäämiseksi.

Maksuvalmiuslainan korko asetettiin 0,25 prosenttiin 0,30 prosentista. Maksuvalmiuslaina tarkoittaa lainaa, jota liikepankit voivat saada kansallisesta keskuspankista vakuutta vastaan yön yli.

Nykyinen arvopapereiden osto-ohjelma päättyy maaliskuun lopussa. EKP on kuitenkin ilmoittanut lukuisia kertoja voivansa tarpeen vaatiessa jatkaa sitä. EKP:n ostaa kuukausittain markkinoilta 80 miljardin euron arvosta arvopapereita lisätäkseen rahan tarjontaa.

Odotukset inflaation kiihtymisestä ovat syksyn aikana lisääntyneet, mikä voisi periaatteessa tarkoittaa kuukausittaisten arvopaperihankintojen vähentämistä.

Lisäämällä rahan tarjontaa keskuspankki pyrkii siihen, että pankit kasvattaisivat lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille uusia investointeja varten. Uudet investoinnit ovat ajan mittaan elintärkeitä talouskasvulle.

EKP:n on tehostanut pyrkimystään asettamalla liikepankkien talletuskoron negatiiviseksi ja tarjoamalla pankeille lainaa negatiivisella korolla. Yksikään suuri keskuspankki ei ole ennen EKP:tä turvautunut vastaaviin poikkeustoimiin. Viime aikoina uudet investoinnit ovat alkaneet kasvaa, mutta kohtalaisen hitaasti.

Poikkeustoimiin EKP on joutunut turvautumaan, koska keväällä 2010 kärjistynyt euroalueen kriisi on pitkittynyt. Euroalueella on yhä ongelmana hidas inflaatiovauhti ja vaisu talouskasvu, joita EKP on yrittänyt jouduttaa. Lisäksi työttömyysaste on Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin mukaan vieläkin kymmenen prosenttia, vaikka työttömyys onkin vähentynyt kolmen vuoden kuluessa.

Pääjohtaja Draghi on korostanut useissa puheenvuoroissaan, että euroalueen ongelmia ei voida ratkaista pelkästään rahapolitiikalla. Siksi hän on peräänkuuluttanut talouden rakenteellisia uudistuksia vaikeuksissa olevissa valtioissa.