Museovirastolle valtava lasku ict-uudistuksesta: kustannukset lähes nelinkertaistuvat

Valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden eli ict-palveluiden käytöstä koituu valtava lasku Museovirastolle, kirjoittavat viraston blogissa yli-intendentti Miikka Haimila ja ict-päällikkö Joose Niemi.

Ict-palvelut tuottaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Pakollisten muutosten seurauksena vuosikustannukset ovat nousemassa 400 000 eurolla. Tämän lisäksi virastossa joudutaan maksamaan huomattavat summat palvelujen siirrosta Valtorille.

Haimilan ja Niemen mukaan viraston vuotuiset ict-kustannukset lähes nelinkertaistuvat.

Taustalla on ict-palveluiden uudistamislaki, joka tuli voimaan vuonna 2014. Lain mukaan käytännössä kaikkien valtion organisaatioiden on siirryttävä Valtorin asiakkaiksi. Tavoitteena on, että hankintojen ja toimintojen yhdistämisen ansiosta kustannukset pienenevät.

Haimilan ja Niemen mukaan virastotasolla lopputulos on hyvin erilainen kuin mitä toivottiin.

Asiasta uutisoi ensin Talouselämä.

Valtiovarainministeriössä ei osattu odottaa tämän kokoluokan nousua kustannuksissa, sanoo ministeriön ict-johtaja Anna-Maija Karjalainen.

Valtori toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa.

”On erittäin valitettavaa, jos nousut ovat tätä kokoluokkaa. Uudistuksella on haettu, että saadaan valtionhallinnon ict-kustannuksia kokonaisuudessaan alaspäin.”

Kustannukset vielä laskevat Karjalaisen mukaan kaikilla asiakkailla. Nettobudjetoidut Valtorin asiakashinnat ovat kustannusten mukaisia – kun toivotut säästöt toteutuvat, se vaikuttaa kaikkiin asiakkaisiin.

Karjalainen nostaa esimerkiksi Valtorin tuottamista säästöistä puheratkaisun eli puhelinjärjestelmän uudistuksen, jonka ansiosta valtio on saanut jopa 15 miljoonan euron säästöt.

”Virastot siirtyvät palveluihin eri tahtiin, joten säästötkin tulevat eri tahtiin. En myöskään odottanut, että kaikilla kulut tippuisivat heti Valtoriin siirtymisen myötä, mutta ajan myötä kyllä.”

Ministeriössä ja Valtorissa ei ole tietoa siitä, kuinka monessa virastossa kulut ovat nousseet ja kuinka monessa ne ovat laskeneet. Karjalainen ei myöskään osaa kommentoida vielä, missä mittakaavassa säästöt esimerkiksi Museovirastossa toteutuvat. Karjalaisen mukaan kustannukset selvitetään Valtorin kanssa.

Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus sanoo, että peiliin on katsottava.

”Opetus meille on, että ’yksi koko kaikille’ -ajattelu ei toimi. Uudistusta on ehkä tehty tehdasmaisesti, kun samalla muotilla on rakennettu järjestelmää sata kertaa suuremmille ja pienemmille tahoille. Esimerkiksi Tullin tarpeet ovat aivan eri kuin Museoviraston.”

Lehmuksen mukaan Museoviraston kohdalla esimerkiksi maksettu puhelintuki voi olla vaihtoehto, joka korvaisi laitteiston siirtämisen Valtorille.

Siirron valmistelusta Valtori on suunnitellut laskuttavansa pari tuhatta euroa, siirrosta 40 000 euroa ja vuosittain noin 61 000 euroa. Palvelinten nykykustannukset ovat Haimilan ja Niemen mukaan noin kymmenesosa tästä, 10 000 euroa.

Lehmuksen mukaan Valtori huomio saadun palautteen. Nyt arvioidaan, onko tarjottavissa kevyempiä ja edullisempia vaihtoehtoja vakiopalvelun rinnalle.

Suurten kokonaisuuksien tuoma volyymietu on Haimilan ja Niemen mukaan periaatteessa hyvä asia. Edut painottuvat heidän mukaansa koko valtion tasolle.

Museoviraston blogissa julkaistussa kirjoituksessa Haimila ja Niemi moittivat Valtorin palveluihin siirtymiseen liittyvää toimintatapaa. Heidän mukaansa Valtori laskuttaa laitteita uudistaessaan asiakkaita ”riippumatta siitä, haluaako asiakas toimenpidettä tai ei.”

”Uudet palvelut on luotu suurten toimijoiden ehdoilla, ja heille ne saattavat olla toimivia ja ehkäpä myös kohtuuhintaisia. [...] On kuin terästehtaan toimintaprosessia yritettäisiin saada käyttöön kultasepänverstaassa.”

Virastolla ei kirjoittajien mukaan ole ylimääräistä rahaa, joilla rahoittaa kasvavat ict-kulut.