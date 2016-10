Deutsche Bank myi keskitysleireillä tapettujen kultaa ja huijasi asuntolainapapereilla – HS kertoo Saksan kriisipankin tarinan

Syksystä 2011 alkuvuoteen 2015 asti Igor Volkov soitti melkein joka arkipäivä Deutsche Bankin Moskovan-konttoriin osakevälittäjä Dina Maksutovalle ja pyysi tekemään kaksi osakekauppaa.

Maksutovan piti ostaa ruplilla jotain venäläistä teollisuusosaketta noin kymmenen miljoonan dollarin arvosta Volkovin edustamalle venäläiselle yritykselle. Toisessa kaupassa Maksutova myi saman määrän saman teollisuusyrityksen osakkeita Lontoon pörssissä toisen, yleensä veroparatiisiin rekisteröidyn yrityksen lukuun.

Maksu tuli veroparatiisiyrityksen tilille dollareina, puntina tai euroina. Volkov edusti sekä venäläistä että veroparatiisiyritystä. Niillä oli myös sama omistaja.

Näillä niin sanotuilla peilikaupoilla siirrettiin Venäjällä olevia ruplia Lontooseen ja muunnettiin ne läntisiksi valuutoiksi.

Moskovan tapahtumat ovat toistaiseksi viimeisin paljastus Euroopan suurimman pankin Deutsche Bankin pitkässä väärinkäytösten listassa. Kymmenen vuotta sitten pankki oli yksi maailman mahtavimmista investointipankeista, joka loisti Lontoon ja New Yorkin finanssikeskuksissa.

Saksassa 146-vuotias pankki on ohjannut mahdillaan tärkeimpien teollisuusyritysten kohtaloita.

Pankin osake maksoi toukokuussa 2007 Frankfurtin pörssissä kalleimmillaan 103 euroa. Nyt se maksaa 13 euroa ja koko Deutsche Bank taistelee olemassaolostaan.

Pankin vakavaraisuus on vain niukasti yli säädetyn minimirajan. Markkinoilla jännitetään, upottaako Yhdysvaltain asuntolainamarkkinoiden huijauksista lähiviikkoina lankeava sakko pankin rajan alapuolelle.

Deutsche Bank on jo tähän mennessä tuhlannut yli yhdeksän miljardia euroa pääomiaan erilaisiin sakkoihin ja vahingonkorvauksiin.

Pankin kaatuminen vetäisi keskinäisten sidosten takia kaaokseen koko finanssimaailman. Siksi harva uskoo, että pankkia päästettäisiin nurin.

Mutta mikä on tämä jätti, joka on välinpitämättömyydellään ja riskinotollaan vaarantanut koko rahoitusmarkkinoiden vakauden? HS kertoo nyt Deutsche Bankin tarinan.

Peilikauppojen yksityiskohdista kertoi elokuussa The New Yorker -lehti, mutta Deutsche Bank on myöntänyt olennaiset kohdat omissa raporteissaan. Peilikaupat rikkovat todennäköisesti vähintään rahanpesusääntöjä.

Rahaa siirtyi yhteensä useita miljardeja euroja. Jos niiden omistajilla olisi puhtaita jauhoja pussissa, he olisivat tehneet normaaleja valuuttakauppoja.

Rahojen omistajiksi on epäilty EU:n ja Yhdysvaltojen talouspakotteiden piirissä olevia henkilöitä, kuten presidentti Vladimir Putinin ystäviä Arkadi ja Boris Rotenbergiä tai Putinin serkkua Igor Putinia. Mitään varmaa tietoa ei julkisuuteen ole tullut. Viranomaiset molemmin puolin Atlanttia tutkivat kauppoja.

Kaupoissa hälyttävintä on se, että ne paljastavat, ettei Deutsche Bank ollut vielä viime vuoteenkaan mennessä siivonnut tapojaan ja vahvistanut sisäistä valvontaa niin, että lainvastainen toiminta olisi loppunut.

Deutsche Bankin Yhdysvaltain pörssiviranomaisille heinäkuussa antamassa raportissa luetellaan kymmenen sivua pankkia koskevia viranomaisselvityksiä ja oikeudenkäyntejä, jotka liittyvät erilaisiin väärinkäytöksiin muun muassa arvometallien, valuuttojen, korkojen, valtionlainojen ja asuntolainoihin perustuvien arvopaperien markkinoilla.

Sijoittajille alkaa riittää. Deutsche Bank on pian pulittanut EU:n ja Yhdysvaltain viranomaisille kaiken sen pääoman, mitä se onnistui keräämään vuosien 2013 ja 2014 yhteensä 11,5 miljardin euron osakeanneissa. Pelkästään viitekorkojen eli euriborien ja liborien manipulointi maksoi pankille kolme miljardia euroa.

Pankin tasekaan ei ole ihan sitä mitä piti. Vuosi sitten pankki kirjasi alas seitsemän miljardia euroa liikearvoa eli lähinnä sen aiemmista yritysostoista maksamaa ylihintaa.

Natsien kultaa

Deutsche Bank on ollut vaikeuksissa ennenkin. Preussilaiseen lakimies- ja teologisukuun kuulunut Adelbert Delbrück perusti pankin Berliinissä vuonna 1870 eli samoihin aikoihin kuin Suomenkin tunnetuimmat liikepankit aloittivat toimintansa. Kasvava teollisuus ja rakentaminen tarvitsivat rahoittajia.

Deutsche Bankilla oli alusta lähtien suuret suunnitelmat. Se lähti kisaamaan maailman rahoitusmarkkinoiden herruudesta brittipankkien kanssa riskejä kaihtamatta. Pankki perusti nopeassa tahdissa konttoreita Buenos Airesiin, Shanghaihin, Yokohamaan ja Moskovaan.

Se rahoitti rautatiehankkeita Kiinassa ja Venäjällä. Vuonna 1888 Deutsche Bank sai luvan vetää konsortiota, joka rakensi Istanbulin ja Ankaran välistä Anatolian rautatietä Ottomaanien valtakunnassa. Myöhemmin se valmisteli rautatieyhteyttä Berliinistä Bagdadiin.

Vuonna 1914 Frankfurter Zeitung julisti, että Deutsche Bank oli maailman suurin pankki.

Ensimmäinen maailmansota katkaisi suuret suunnitelmat. Deutsche Bank menetti sotavuosina melkein kaikki omistuksensa ulkomailla. Sotaa seurasi Saksassa 1920-luvun alun hyperinflaatio, joka tuhosi valuutan arvon.

Kun Saksan markka oli vihdoin saatu vakautettua, New Yorkin pörssi romahti lokakuussa 1929 ja käynnisti maailmanlaajuisen talouslaman.

Sitten nousivat natsit. Deutsche Bank omaksui auliisti rotuopit ja käytti uutta valta-asetelmaa hyväkseen. Hallinto puhdistettiin juutalaisista, ja pankki osti kilpailijoita valloitetuista maista.

Deutsche Bank myös rahoitti saksalaisten yritysten ”arjalaistamista”, eli kauppoja joissa juutalaiset pakotettiin myymään yrityksensä pilkkahintaan natsien hyväksymille saksalaisille.

Deutsche Bank myös auttoi rahoittamaan sodankäyntiä ostamalla sotavuosina keskuspankki Reichsbankilta 4 446 kiloa kultaa ja myymällä sen eteenpäin Istanbulissa. Pankin teettämän tutkimuksen mukaan ainakin 744 kiloa kullasta oli sulatettu keskitysleireillä tapettujen juutalaisten hammaspaikoista, vihkisormuksista ja muista koruista.

Sodan jälkeen pankki hajotettiin ja Deutsche Bank -nimi kiellettiin. Se muodostettiin uudelleen vasta 1957.

Pankki laajeni jälleen nopeasti yritysostoilla niin koti- kuin ulkomailla. Se sai vahvan aseman tavallisten saksalaisten vähittäisasiakkaiden rahoittajana.

1980-luvulla rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen huuma tarttui myös Deutsche Bankiin. Vuonna 1989 pankki osti ensin Lontoosta Morgan Grenfell Groupin ja sitten 1999 New Yorkista Bankers Trust -investointipankin.

Niiden kautta se pääsi pankkimaailman silloisten kuninkaiden, suurimpien investointipankkien joukkoon. Lokakuussa 2001 pankki listautui New Yorkin pörssiin.

Deutsche Bankista tuli merkittävä erilaisten arvopapereiden ja johdannaisten rakentelija ja välittäjä. Se alkoi ottaa yhä enemmän riskiä myös omilla sijoituksillaan. Vaikka pääkonttori oli yhä Frankfurtissa, käytännön liiketoiminnassa valta lipsui yhä enemmän Lontooseen ja New Yorkiin.

Pyramidihuijaus

Deutsche Bankin cdo-sijoitustuotteiden myynnistä vastaava päällikkö Greg Lippmann lähetti toiselle pankin työntekijälle sähköpostin 4. toukokuuta 2006. Hän kommentoi siinä yhden cdo:n takana olevien asuntolainavakuudellisten arvopapereiden laatua.

”Auts, tuota en sitten nähnyt. Puolet näistä on paskaa ja loput ihan ok”, Lippmann kirjoittaa.

Elokuussa 2006 lähetetyissä sähköposteissa hän varoitteli kollegoitaan ja liikekumppaneita asuntolainoihin perustuvien sijoitustuotteiden romahtamisesta. Myöhemmin hän kutsui koko cdo-markkinaa pyramidihuijaukseksi. Tiedot selviävät Yhdysvaltain senaatin vuonna 2011 teettämästä raportista.

Samaan aikaan Deutsche Bank paketoi ja myi kyseisiä sijoitustuotteita kiihtyvällä tahdilla asiakkailleen. Cdo on niin sanottu strukturoitu sijoitustuote, jonka arvo perustuu asuntolainoista paketoitujen arvopapereiden arvoon.

Kun asuntojen hinnat kääntyivät laskuun vuonna 2007 ja asuntolainoista alkoi kertyä luottotappioita, sijoittajat Yhdysvalloissa alkoivat vältellä lainoihin perustuvia sijoituksia.

Deutsche Bank ja muut investointipankit alkoivat tuputtaa niitä eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille, jotka eivät seuranneet markkinoita niin tarkasti tai joka tapauksessa uskoivat myyntiesitteitä, joiden mukaan riskit olivat pieniä.

Senaatin kuulustelussa Lippmann kertoi, että hän varoitti asiakkaitaan tuotteiden riskeistä ”jos he vain välittivät kuunnella”. Moni ei kuunnellut.

Hänen mukaansa finanssikriisin keskiössä ollut vakuutusyhtiö AIG kuitenkin lopetti omat cdo-ostonsa ja cdo-tuotteiden riskeiltä suojaavien luottoriskivakuutusten myynnin Lippmannin varoitusten jälkeen vuonna 2006.

Lippmann sai esimiehiltään luvan myydä lyhyeksi eli lyödä vetoa cdo-markkinoiden romahtamisen puolesta noin viidellä miljardilla dollarilla, vaikka hän samaan aikaan johti samojen arvopapereiden myyntiponnisteluja.

Kun markkinat romahtivat vuoden 2007 lopulla, Deutsche Bankin tappiot asuntolainoihin liittyvistä arvopapereista jäivät 4,5 miljardiin dollariin.

Siis jos tulossa olevia sakkoja ei lasketa. Senaatin raportin johtopäätös on, että Deutsche Bank jatkoi asuntolainoihin perustuvien arvopapereiden markkinointia asiakkaille vielä kauan sen jälkeen, kun pankki tiesi, ettei niiden sisältö vastaa asiakkaille annettua tietoa.

Pankit myös pitivät keinotekoisesti cdo-markkinoiden hintoja yllä ostamalla itse niiden osia ja paketoimalla ne jälleen uusiin cdoihin.

Näistä asioista Deutsche Bankin olemassaoloa uhkaavissa sakoissa on kyse.

Deutsche Bank selvisi itse finanssikriisistä pienemmin vaurion kuin moni eurooppalainen kilpailija. Valtio joutui pelastamaan Hollannin ABN Amron, Britannia RBS:n ja Barclayskin päätti supistaa toimintaansa.

Ne ovat nyt huomattavasti pienempiä kuin ennen kriisiä.

Deutsche Bank ei luovuttanut. Pankin edellinen pääjohtaja Anchu Jain sanoi vielä kaksi vuotta sitten, että ”pankki aikoo olla ainut todella universaali eurooppalainen pankki”.

Pankki panosti kriisin jälkeen vakavaraisuuden vahvistamisen sijasta arvopaperikauppaan, korkosijoitustuotteisiin ja investointipankkitoimintaan.

Niiden ongelma on voimakas suhdanneherkkyys. Jos osakekurssit heikkenevät ja yrityskaupat seisovat, tuloja ei tule. Korkojen lasku on syönyt toisaalta perinteisen talletus- ja lainaliiketoiminnan kannattavuutta.

Viime vuosi oli herätyksen aika. Pankin liiketoiminnan tulos oli vielä kohtuullinen, mutta isot alaskirjaukset ja sakot painoivat tuloksen verojen jälkeen melkein seitsemän miljardia euroa pakkaselle.

Vuosi sitten aloittaneen uuden pääjohtajan John Cryanin epäkiitollinen tehtävä on yrittää pelastaa pankki. Hän on myynyt omistuksia kuten kiinalaisen Huaxia-pankin osuuden ja henkivakuutusyhtiö Abbey Lifen pankin oman pääoman kasvattamiseksi ja riskien pienentämiseksi.

Pankki saattaa myös myydä osan hyvin kannattavasta varainhoitoyksiköstään. Koko pankkiin on julistettu rekrytointikielto ja henkilöstöä supistetaan 20 000 henkilöllä eli noin viidenneksellä. Jopa johdolle maksettujen tulospalkkioiden ehtoja on muutettu huomattavasti aiempaa tiukemmiksi. (Silti kaksi pankin työntekijää ansaitsi viime vuonna yli 10 miljoonaa euroa. He eivät olleet johtoryhmän jäseniä.)

Cryanin toivelistalla on varmasti nyt ykkösenä, että Yhdysvaltain asuntolainamarkkinoiden cdo-huijauksista lankeava sakko pystyttäisiin maksamaan jo tehdyillä runsaan viiden miljardin euron varauksilla.

Silloin pankki selviäisi todennäköisesti omillaan ainakin toistaiseksi.

Nurkan takana odottavat kuitenkin Moskova ja peilikaupat.