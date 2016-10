Suuret kansainväliset pankit valmistautuvat lähtemään Britanniasta

Suuret kansainväliset pankit valmistuvat siirtämään osan liiketoimintojaan pois Britanniasta ensi vuoden alussa, sanoo britannialaisten pankkien edunvalvontajärjestön British Bankers' Associationin johtaja Anthony Browne sanomalehti The Observerissa julkaistussa kirjoituksessaan.

Vetäytymisen syynä on Brownen mukaaan epävarmuus siitä, miten Britannian ja Euroopan unionin suhteet kehittyvät tulevaisuudessa. Brownen mielestä julkinen ja poliittinen keskustelu on mennyt väärään suuntaan, eivätkä pankit voi enää kovin pitkään odottaa.

”Suurimmalla osalla kansainvälisiä pankkeja on projektiryhmiä, joissa pohditaan liiketoimintojen siirtämistä pois [Britanniasta] asiakaspalvelun varmistamiseksi, oikeaa ajankohtaa ja parhaita keinoja.”

Britanniassa on keskusteltu viime aikoina kiivaasti siitä, miten ja millaisilla ehdoilla EU:sta pitäisi erota.

Monilla maailman suurimmilla pankeilla on Euroopan liiketoimintojen pääkonttorit Britanniassa, jonka pääkaupunki Lontoo on maailman merkittävimpiä pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden keskittymiä.

Rahoitusala työllistää Britanniassa 12 000 henkeä ja muodostaa 12 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Pääministeri Theresa May on ilmoittanut aloittavansa viralliset neuvottelut Euroopan unionista eroamisesta ensi vuoden maaliskuussa. Syynä on kesäkuun lopussa järjestetty kansanäänestys, jossa 52 prosenttia äänestäjistä kannatti EU:sta eroamista.

Pankeilla on nykyisin lupa palvella kaikkia asiakkaittaan EU-valtioissa yhdestä toimipisteestä. Pankit pelkäävät, että lupa päättyy Britannian erotessa EU:ssa.

”Pankkien kädet tärisevät uudelleensijoittumisnappulan yläpuolella. Monet pienemmät pankit suunnittelevat toimintojen uudelleensijoittumisen aloittamista ennen joulua. Odotettavissa on, että suuremmat pankit aloittavat sen ensi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä”, Browne kirjoittaa Observer-lehdessä.