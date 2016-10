Fakta Rahoituskanavat Euroopassa Euroopan unionissa on ulkoista rahoitusta arviolta 30 000 miljardia euroa, kun Yhdysvalloissa vastaava summa on 49 000 miljardia euroa. Näin siitäkin huolimatta, että EU:n ja Yhdysvaltojen taloudet ovat lähes yhtä suuret. Yhdysvalloissa on lähes kaksi kertaa enemmän kiinni rahoja pörssilistatuissa osakkeissa kuin EU:ssa. Riskipääomaa aloitteleville yrityksille on tarjolla noin viisinkertainen määrä Yhdysvalloissa verrattuna Eurooppaan. Myös eläkerahastot ovat Yhdysvalloissa aktiivisia pääomasijoittajia. Joukkorahoituksen markkinat kaksinkertaistuivat Euroopassa viime vuonna kuuteen miljardiin euroon. Yhdysvalloissa markkinoiden koko on kolminkertainen, mutta kasvu Eurooppaa hitaampaa. EU voittaa Yhdysvallat pankkien ja vakuutusyhtiöiden myöntämässä rahoituksessa. Pk-yritysten yleisin rahanlähde on EU:ssa yhä pankkilaina. Lähteet: Afme, BCG ja valtiovarainministeriö Lähteet: Afme, BCG ja valtiovarainministeriö

Ohjelmistoyhtiö Frosmon pääkonttorissa vilisee jo aamuvarhain väkeä eri puolilta maailmaa. Noin 80 ihmistä työskentelee pelkästään Kaivokadun tiloissa Helsingissä. Yritys kalastaa uusia osaajia Nepalista, Venäjältä, Iranista, Suomesta – mistä vain osaavia insinöörejä ja myyjiä löytyy.

Frosmon kaltaiset kasvuun keskittyvät startupit eivät pysyisi pystyssä ilman ulkopuolista rahoitusta. Viimeiset neljä vuotta Frosmo on kasvanut noin 150 prosentin vuosivauhtia yrityksen tulevaisuuteen uskovien rahoittajien ansiosta. Tänä vuonna liikevaihto yltää jo 7–8 miljoonaan euroon.

”Tappiota tekevä varhaisen vaiheen yritys ei saa rahoitusta pankista. Toimimme pitkään lähinnä bisnesenkeleiden ja valtion rahoituksen varassa. Lainoihin pistimme omia rahojamme takaukseksi”, kertoo Frosmon toimitusjohtaja Mikael Gummerus.

Gummerus kollegoineen perusti Frosmon marraskuussa 2008 vain pari kuukautta Lehman Brothers -pankin katastrofaalisen konkurssin jälkeen. Finanssikriisin repimässä maailmassa aloittelevan yrityksen oli tavallista hankalampi saada rahoitusta.

Lisäksi Frosmon alkuperäinen ajatus selainpelien alustasta ei ottanut tuulta alleen. Vuonna 2011 yritys päätti keskittyä verkkokauppojen käyttöliittymien kehittämiseen.

”Joudumme aloittamaan nollasta uudelleen. Onneksi meihin sijoittaneet bisnesenkelit olivat kaikki yrittäjätaustaisia ja ymmärsivät tilanteen.”

Bisnesenkelit ovat varakkaita yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat alkuvaiheen yrityksiin. Vaikeat ensimmäiset vuodet Frosmo nojasi Risto Siilasmaan ja Klaus Bernerin kaltaisten enkeleiden parveen. Suomen bisnesenkeleiden Fiban-verkostossa on jo yli 500 jäsentä ja se on Euroopan aktiivisin.

Kaikkiaan Frosmo on kerännyt kahdeksan vuoden aikana lähes 20 miljoonaa euroa rahoitusta pääomasijoituksina ja lainoina.

Enkelit ovat sijoittaneet rahojaan nelisen miljoonaa euroa. Valtion rahoituslähteiltä Tekesiltä ja Finnveralta Frosmo keräsi kuusi miljoonaa euroa. Lisäksi yritys sai heinäkuussa Euroopan investointipankilta EIP:ltä 8,5 miljoonan euron lainan.

Frosmollekin konsulttiapua antanut Eeva Grannenfelt uskoo, että Eurooppaan on asteittain muovautumassa Yhdysvaltojen kaltaiset monimuotoiset rahoitusmarkkinat. Siihen tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä.

”Rahoitusmarkkinat eivät ole samalla tavoin kiinni perinteisessä pankkisektorissa, kuten vielä kymmenisen vuotta sitten, vaan ne ovat voimakkaasti pirstaloitumassa. Kun pankkirahoitus kasvuyrityksille on vähentynyt, rinnalle on syntynyt uusia rahoitusmahdollisuuksia.”

Grannenfelt perehtyi kasvuyrityksiin toimiessaan johtotehtävissä eläkeyhtiöissä. Nykyään hän pyörittää Grannenfelt Finance -yritystä, joka opastaa Frosmon kaltaisia kasvuyrityksiä löytämään sopivaa rahoitusta.

”Toimivat rahoitusmarkkinat ovat äärimmäisen tärkeät yrityksille ja sitä kautta kansantalouden kasvulle ja työllisyydelle. Rahoitus on yrityksille aivan ehdottoman välttämätöntä – se on kuin polttoaine autoille.”

Akseli Valmunen / HS

Grannenfeltin mukaan valtion ja EU:n toimet tukevat uusien rahoituskanavien syntyä. Esimerkiksi Tekes Pääomasijoituksen kautta siemenrahastot voivat saada osan pääomastaan.

”Myös työeläkeyhtiöt ovat lähteneet sijoittamaan aloitteleviin yrityksiin siemenrahastojen kautta.”

Siemenrahastot yrittävät saada hyvän liikeidean itämään, kun taas venture-rahastot sijoittavat yrityksiin, joilla on jo kasvavaa liiketoimintaa. Tällaisia ovat Suomessa muun muassa Lifeline ja Open Ocean.

”Sekä siemenrahoittajat että venture-rahoittajat ottavat vain pienen osan, 10–20 prosenttia, yrityksestä. Perinteiset pääomarahastot haluavat lähes aina enemmistön yrityksestä, mikä ei ole voimakkaaseen kasvuun pyrkivän yrityksen etu”, Grannenfelt sanoo.

Eurooppalainen finanssisalan etujärjestö Afme ja konsulttiyhtiö Boston Consulting Group julkaisivat viime vuonna vertailun Yhdysvaltojen ja Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmarkkinoista. Selvityksen mukaan alikehittyneet rahoitusmarkkinat ja etenkin riskipääoman puute ovat hidastaneet merkittävästi Euroopan elpymistä finanssikriisistä ja sitä seuranneesta eurokriisistä.

”Finanssikriisi on aiheuttanut todella isot muutokset rahoitusmarkkinoille ja kiristyneen sääntelyn myötä etenkin pankkien toimintaan. Pankit joutuvat miettimään uudestaan palvelukonseptiaan ja sitä, missä vaiheessa ne voivat lähteä mukaan yrityksen rahoittamiseen”, toteaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Viime vuonna Suomessa tehtiin 253 miljoonan euron edestä pääomasijoituksia startup-yrityksiin. Se oli eniten bruttokansantuotteeseen suhteutettuna koko Euroopassa. Sijoitusten määrä on Suomessa 2,5 kertaistunut viiden vuoden aikana.

”Joukossa on bisnesenkeleitä, joukkorahoittajia ja pääomasijoitusyhtiöitä. Ulkomaisten sijoittajien määrä on ollut myös kasvussa, mikä kertoo siitä, että Suomessa on hyviä ja houkuttelevia yrityksiä”, Santavirta sanoo.

Grannenfelt arvelee, että perinteisillä pankeilla on vaikeuksia ymmärtää palvelupainotteisten yritysten logiikkaa ja investointitarpeita.

”Kun itse aloitin yritystutkijana, vakuudeksi tuli aina tehdas, laite tai konttori. Nyt ei tule mitään muuta kuin yrittäjä ja läppäri tai ikäihminen ja rollaattori. Moni nyky-yrityksistä investoi asiakkaiden hankintaan, mutta harva pankki käsittää, mistä siinä on kyse.”

Frosmo päätti hakea EIP:n lainaa työntekijöiden palkkaamiseen, markkinointiin, verkottumiseen ja uusien toimipisteiden avaamiseen.

”Bisnesenkeleiltä voi saada rahoitusta vain rajoitetusti, ja Finnveran luottojakin voi ottaa vain määrättyyn pisteeseen, koska ohjelmistoyhtiöillä on tosi ohut tase, josta ei paljon takauksia irtoa. Tekesin tuotekehityslainat ovat edullisia, mutta ne on korvamerkitty vain tuotekehitykseen”, Gummerus kertoo.

Kasvuyritykset voivat käyttää Euroopan investointipankin lainarahoja vapaasti kansainvälistymiseen ja myynnin kasvattamiseen.

”Lisäksi se on aika uniikki rahoitusmuoto siinä mielessä, että lainaa varten ei tarvita takauksia”, Gummerus selittää.

Sen sijaan EIP vaatii lainannostajalta ripeää kasvua. Jos kasvutavoitteet eivät täyty, yritys ei saa lunastaa kaikkia lainaeriä.

EIP:n lisäksi Frosmon johto pohti yrityksen osittaista myymistä pääomasijoittajille, mutta perustajat eivät ole vielä valmiita myymään luomustaan.

Gummeruksen mukaan Frosmo olisi harkinnut joukkorahoitusantia, jos yritys olisi ollut vielä aivan alkuvaiheessa.

”Kun aloitimme, sitä mahdollisuutta ei vielä ollut. Nykyään rahoitustarpeemme ovat sen verran suuret, että joukkorahoitus ei meille sovellu.”

Joukkorahoitus on yleistymässä monissa EU-maissa vauhdikkaasti lainsäädännön selkeyttämisen myötä. Suomessa uusi joukkorahoituslaki astui voimaan syyskuun alussa. Kasvuyritykset voivat järjestää osakeanteja Invesdorin kaltaisissa palveluissa viiteen miljoonaan euroon asti pörssiä kevyemmillä säännöillä.

Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä kertoo, että joukkorahoitus on punoutumassa tärkeäksi osaksi vaihtoehtoisten rahoituskanavien verkkoa.

”Britanniassa on jo yleistä, että riskisijoittaja sijoittaa yritykseen ja siinä samassa avataan myös joukkorahoitusanti. Joukkorahoituksen ehkä suurin hyöty on markkinointinäkyvyys. Meidänkin alustallamme on noin 50 000 sijoittajaa, mikä on iso määrä verrattuna vaikkapa kymmenen bisnesenkelin tapaamiseen.”