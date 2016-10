S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmässä on sisään rakennettu ristiriita. Alueosuuskaupat päättävät, miten ne palkitsevat omistaja-asiakkaitaan, mikä on johtanut siihen, että osuuskaupoilla on esimerkiksi viisi erilaista bonustaulukkoa. Osa osuuskaupoista taas tarjoaa esimerkiksi enemmän tuotealennuksia.

Bonukset kuitenkin maksetaan kaikkialla Suomessa tehtyjen ostosten mukaan. Nykyjärjestelmässä asiakas pystyy siis harjoittamaan bonusarbitraasia, poimia etuja vertailemalla rusinat pullasta.

Hän tekee ostokset esimerkiksi tiukan hintakilpailun pääkaupunkiseudulla, missä Prismat houkuttelevat asiakkaita usein tuplabonuspäivillä ja tuotetarjouksilla. Bonukset hän voi nostaa toisesta osuuskaupasta, jolla on HOK-Elantoa parempi bonustaulukko ja joka maksaa myös osuusmaksulle parempaa korkoa.

Ryhmän sisäisessä tasausjärjestelmässä se osuuskauppa, jonka alueella asiakas on ostot tehnyt joutuu hyvittämään bonukset maksanutta osuuskauppaa.

Jotkut osuuskaupat yrittävät varmistaa, että edut todella menevät niiden omille asiakkaille. Ne palauttavat tulostaan asiakkaille omasta osuuskaupasta tehtyjen vuosittaisten ostojen määrän mukaan määräytyvänä pääoman palautuksena.

Kilpailun näkökulmasta ei ole yhdentekevää, miten lain mukaan määräävässä markkina-asemassa oleva S-ryhmä 3,7 miljoonaa bonusasiakastaan palkitsee.

Osuustoiminnallisten yritysten, kuten S- ja OP-ryhmien bonusjärjestelmät ovat olleet Kilpailu- ja kuluttajaviraston luupin alla viime vuosina.

Virasto päätti lokakuun alussa, että S-ryhmän bonusjärjestelmä ei nykyisenlaisena haittaa liikaa kilpailua. Perusteluissa painotettiin sitä, että bonus on vain muutamia prosentteja ja se perustuu kuukausiostoihin.

Pidempi esimerkiksi vuoden sitouttamiskausi voisi sen sijaan jo olla ongelma kilpailun kannalta. Pääoman palautukset perustuvat koko vuoden ostoihin, joten ainakin laajemmassa mitassa käytettynä ne voisivat joutua viraston tarkkailuun.

Alueosuuskauppojen vaihtelevat palkitsemisjärjestelmät sopivat joka tapauksessa vähän huonosti yhteen valtakunnallisen S-ryhmän ajatukseen. Paineita on varmasti ainakin viiden erilaisen bonustaulukon yhtenäistämiseksi.