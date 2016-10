Pienomistajat ovat menettämässä jopa 700 miljoonaa euroa – paperiset osakkeet voivat muuttua arvottomiksi ensi vuonna

Onko sinulla tai sukulaisillanne vielä paperisia osakekirjoja unohtuneena jonnekin lipaston perällä? Kannattaa tarkistaa, sillä ensi keväänä ne voivat olla arvottomia.

Vuonna 2006 säädettiin kymmenen vuoden määräajasta, jonka aikana paperiset osakekirjat tulisi siirtää arvo-osuusjärjestelmään, käytännössä sähköiseen rekisteriin. Aika kului umpeen syyskuussa, mutta vielä peli ei ole menetetty vaikka vaihdosta ei olisi tehnyt.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps) ilmoitti maanantaina, että valtion pitäisi puuttua asiaan, jotta lukemattomat pienomistajat eivät menettäisi muutoksen takia suurta määrää rahaa.

”Suomessa on vielä satojen miljoonien arvosta osakekirjoja paperimuodossa. On arvioitu, että osakkeita voi olla siirtämättä vähintään 500 tai jopa 700 miljoonan arvosta”, Turunen sanoi maanantaina lähettämässään tiedotteessa.

Lue tästä, kuinka voit tarkistaa, onko osakekirjasi vielä voimassa.

”Kyseessä on lähinnä hyvin vanhojen ihmisten ja kuolinpesien hallussa olevista osakkeista. Osakekirjat ovat voineet kadota tai niiden olemassaolosta ei edes tiedetä. Esimerkiksi Sampo voi saada osakkeita jopa 300 miljoonan arvosta, jos osakkeita ei siirretä ajoissa arvo-osuusjärjestelmään”, Turunen sanoo.

”Olen kuullut pienosakkaista, jotka eivät ole saaneet Sammolta asiasta yhtään yhteydenottoa. Yhtiöillä ei tunnu olevan intressiä tiedottaa asiasta”, Turunen sanoo.

Sammolla on valtavat määrät osakkeita, koska se siirtyi keskinäisestä vakuutusyhtiöstä pörssiyhtiöksi 1988 ja noin 800 000 vakuutetusta tuli siirtymässä yhtiön osakkaita. Osa ei ymmärtänyt vaihdosta tuolloin ja saattoi hukata saamansa osakkeet.

Yhtiö voi lain mukaan siirtää ne toisten osakkeenomistajien hyväksi ensi vuoden yhtiökokouksessa. Osakkeet ovat voimassa niin kauan kuin yhtiökokouksissa toisin päätetään. Tiedossa ei ole vielä yhtään pörssiyhtiötä, joka olisi päättänyt paperiosakkeiden mitätöinnistä.

Turusen mielestä valtion pitäisi puuttua asiaan. ”Kymmenen vuoden määräaikaa pitäisi pidentää ja pörssiyhtiöt velvoittaa tiedottamaan arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomille osakkailleen heidän omistuksistaan”, vaatii Turunen.

Turunen jättää huomenna tiistaina eduskunnalle toimenpidealoitteen arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomien pörssiyhtiöiden osakeomistusten siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään.

Turusen mielestä toinen vaihtoehto olisi osakeyhtiölain siirtymäsäännöksen muutos. Tällöin ei-aktiiviset osakkeet olisi mahdollista siirtää arvopaperikeskukseen perustettavalle yhteiselle arvo-osuustilille. Osakkeiden omistajien tulisi osakkeita lunastaessaan maksaa arvopaperikeskukselle säilytyksestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kulut.

”Vaikka kymmenen vuoden siirtymäaika on ollut pitkä ja pörssiyhtiöt ovat lain voimaanastumisen jälkeen tiedottaneet osakkaitaan muutoksesta, on vain inhimillistä, että kaikkia tieto ei ole saavuttanut tai siirto on unohtunut tehdä. Kysymyksessä on niin suuri osakepotti, ettei sen voi antaa vain lipua pois omistajiltaan. Se olisi kohtuuton ratkaisu”, Turunen sanoo.