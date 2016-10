Tilisiirrot mullistuvat: Raha siirtyy pian kännykkänumerolla tililtä toiselle muutamassa sekunnissa

Fakta Uudenlaisia tilisiirtoja Nykyään raha siirtyy toisen pankin tilille vasta seuraavana pankkipäivänä eli siirto voi kestää pahimmillaan useita päiviä. Uusi työnimellä ”siirto” kulkeva palvelu siirtää rahat välittömästi oman tai toisen pankin tilille. Siirto tapahtuu syöttämällä vastaanottajan kännykkänumero (edellyttäen, että myös vastaanottaja on ottanut palvelun käyttöön). Palvelua käytetään pankkien mobiilisovelluksilla. Osan niistä voi ottaa käyttöön minkä tahansa pankin asiakas. Danske Bankin tarjoama Mobile Pay -sovellus muistuttaa ominaisuuksiltaan uutta palvelua, mutta se perustuu korttiin eli raha ei siirry suoraan maksajan tililtä.

Pankkien välisten tilisiirtojen nopeus on mullistumassa. Ensi maaliskuun alusta alkaen raha siirtyy tililtä toiselle ilman viivettä ja pelkän kännykkänumeron perusteella. Siirto kestää pankkien luomassa uudessa järjestelmässä vain sekunteja.

Tähän asti tilisiirto on tullut perille toisen pankin tilille vasta seuraavana pankkipäivänä. Rahan matka on siis voinut kestää jopa useita päiviä, jos väliin on osunut viikonvaihde tai pyhiä.

Pankkiautomaatteja hallinnoivan Automatian hallitus päätti uuden järjestelmästä maanantaina. HS kertoi tulossa olevasta pikasiirtopalvelusta runsas viikko sitten, mutta aikataulusta ei tuolloin ollut vielä tietoa.

Pikasiirtoa käytetään pankkien mobiilisovelluksilla tai erillisellä sovelluksella. Järjestelmä perustuu Automatian olemassa olevaan tili-infrastruktuuriin, jossa pankkiautomaatit ovat jo nyt reaaliaikaisessa yhteydessä kaikkien pankkien tileihin.

Automatian omistavat Suomen suurimmat pankkitoimijat OP, Nordea ja Danske Bank tasaosuuksin, mutta järjestelmä on avoin kaikille pankeille.

S-pankki lupaa ottaa uuden mobiilipikasiirron käyttöön heti maaliskuun alussa.

”Palvelun voi ottaa helposti käyttöön S-mobiilissa, ja sen jälkeen rahaa voi siirtää henkilöltä toiselle pelkällä puhelinnumerolla. Järjestelmä kertoo, onko vastaanottajalla jo palvelu käytössä”, S-pankin digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja Juha Raumolin sanoo.

Nordeallakin suunnitelmat ovat jo valmiina.

”Kun palvelu maaliskuun alussa aukeaa, tavoitteena on tarjota heti aukeamispäivänä tähän liittyviä mobiilimaksupalveluja”, vähittäisasiakkaista vastaava johtaja Jussi Mekkonen sanoo.

Palvelu sisältää Mekkosen mukaan alkuvaiheessa ainakin pikasiirron kännykkänumerolla. Sitä voi käyttää joko Nordea Pay -sovelluksen kautta tai ladata erillisen pikasiirtosovelluksen Android-puhelimeen tai iPhoneen.

”Sovelluksen voi ottaa käyttöön minkä tahansa pankin asiakas”, Mekkonen sanoo.

S-pankissa palvelua voivat alkuvaiheessa käyttää vain S-pankin asiakkaat.

OP-ryhmästä ei haluta vielä paljastaa aikatauluja tai suunnitelmia. Uusien liiketoimintojen kehityksestä vastaavan Kristian Luoman mukaan palvelu on kuitenkin mielenkiintoinen.

Pikamaksulle voi povata suosiota ainakin kuluttajien välisissä maksuissa, joita tehdään paljon esimerkiksi käytetyn tavaran verkkokaupassa. Maksun viipyminen on ongelma myös monissa muissa tilanteissa.

S-pankin Raumolinin mukaan järjestelmän hinnoittelusta ei ole päätetty mitään. Toistaiseksi peruspankkipalvelut ovat S-pankissa S-ryhmän jäsenille maksuttomia.

”Näemme, että tämä palvelu olisi tärkeä osa palvelukokonaisuutta, mutta mahdollisista maksuista ei ole vielä päätetty mitään. Ainakaan kuukausimaksua tuskin tulee”, Raumolin sanoo.

S-pankilta on tulossa myös tunnuslukusovellus, jonka myötä mobiilipankin käyttäjien ei tarvitse enää käyttää tunnuslukulistaa. Vastaava sovellus on Nordealla jo käytössä.

”Tunnistautumisesta tulee täysin sähköistä, mikä tarkoittaa, että tätä maksutapaa voisi mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää myös nettikaupassa ja mobiilisovelluksissa. Silloin sekä tunnistautuminen että maksaminen voisivat olla yhden sormenjäljen takana”, Raumolin sanoo.

Jo nykyään suomalaiset maksavat kotimaiset nettiostoksensa usein suoraan verkkopankin kautta, mikä edellyttää työlästä kirjautumista ja tunnusluvun syöttämistä.

Palvelulla ei ole vielä virallista nimeä. Automatian valmistelupapereissa sitä on kutsuttu yksinkertaisesti ”Siirroksi”.

Ominaisuuksiltaan palvelu muistuttaa jossain määrin Danske Bankin Suomessa jo tarjoamaa Mobile Payta. Merkittävä ero on se, että Mobile Pay perustuu maksukorttiin mutta uusi siirtopalvelu suoraan pankkitiliin. Mobile Payn maksuissa on myös viive.

Pikasiirtopalvelun valmistelu on kestänyt aiottua pidempään kilpailuviranomaisten selvitysten takia.

”Huolenaiheet ovat liittyneet siihen, missä määrin ratkaisu sulkisi kansallisia markkinoita. Nyt olemme saaneet Automatialta ehdotuksen siitä, miten ongelmat ratkaistaan. Markkinaosapuolten kuuleminen saadaan päätökseen kahden viikon kuluessa”, johtaja Kirsi Leivo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sanoo.

Ruotsissa toimii hyvin samankaltainen, pankkien yhdessä omistama pikasiirtopalvelu Swish, joka on saavuttanut suuren suosion.

Leivon mukaan siihenkin on virastossa tutustuttu, mutta hän ei halua ottaa kantaa sen ja Automatian piirissä suunnitellun järjestelmän kilpailullisiin eroihin.