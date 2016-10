Onko kaappiesi kätköissä aarre? Näin tunnistat vanhan tavaran alkuperän ja arvon

Fakta Täältä saat apua esineiden arviointiin Kysy museolta on kymmenen suomalaisen museon verkkotietopalvelu. Kysymyksiin vastailevat asiantuntijat seuraavista museoista: Kansallismuseo, Urheilumuseo, Postimuseo, Tekniikan museo, Teatterimuseo, Suomen valokuvataiteen museo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen metsämuseo Lusto, Helsingin kaupunginmuseo ja Designmuseo. www.kysymuseolta.fi Leimat.fi verkkopalvelusta löytää suomalaisten kulta- ja hopeaseppien käyttämät leimatiedot vuosilta 1373–1970. Suomen lasimuseo tunnistaa suomalaisia lasiesineitä. Palvelu maksaa 10 euroa esineeltä. Lasipäivillä tammikuussa on maksuton esinetunnistus, 3 esinettä / henkilö. Kysymykset kuvalla sähköpostitse: hannele.viilomaa@riihimaki.fi Arabian tehtaan käyttökeramiikkaa-verkkonäyttelystä löytyy yli 2 000 Arabian mallin tiedot. Esineitä voi etsiä eri hakusanoilla. www.arabia.kokoelma.fi

Kodeista löytyy nykyisin tavaraa enemmän kuin koskaan ennen: perittyä, lahjaksi saatua ja aikoinaan ostettua. Designesineiden kulta-aika oli 1950–60-luvuilla, ja moni tuon aikakauden arkitavara on nykyisin haluttu ja arvokas keräilykohde.

Kaappeja perkaamalla voi löytää aarteita. Kirpputorille vietävä tavara kannattaa tutkia tarkasti. Viime vuonna uutisoitiin esimerkiksi Tapio Wirkkalan tuhansien eurojen arvoisesta Bambu-maljakosta, joka oli löytynyt kirpputorilta muutamalla kympillä.

HS kysyi Antiikki ja Design -lehdessä julkaistavaa suosittua Löytöretkeilijän paratiisi -blogia pitävältä taidehistorioitsija Katja Weiland-Särmälältä, miten hän tunnistaa klassikkoesineen tusinatavarasta.

”Kun antiikkikauppoja kiertelee ja esineitä näkee, silmä harjaantuu tunnistamaan hyvän muotoilun. Muotoilijoilla on monesti oma selkeästi tunnistettava kädenjälki, ja tyylipiirteistä pystyy päättelemään aikakauden”, kertoo Weiland-Särmälä.

”Jos esine ei ole tuttu, mutta siitä löytyy signeeraus tai tehtaan nimi, ensimmäisenä yleensä haen netistä tietoa tekijän nimellä ja muutamalla hakusanalla.”

Hyvään alkuun pääsee tutkimalla alan kirjallisuutta ja antiikkilehtiä. Muun muassa Arabian ja Riihimäen Lasin vanhoista myyntikatalogeista on tehty uusia painoksia, ja esimerkiksi Idmanin vanha valaisinkuvasto on luettavissa netissä. Vanhoja aikakausilehtiä ja myyntikuvastoja saattaa löytää myös antikvariaateista ja nettihuutokaupoista.

Jos johonkin aiheeseen haluaa pureutua syvemmin, Taidehistorian laitoksen tutkimuksiin kannattaa tutustua.

”Antiikkikauppiaat ja keräilijät jakavat auliisti tietoa esineistä, myös siinä tapauksessa, että he eivät itse sinänsä siitä mitään hyödy. Monelle kauppiaalle ja keräilijälle esineiden maailma on osa heidän elämäntapaansa”, Weiland-Särmälä sanoo.

Facebookista löytyy erilaisia harraste- ja ostoryhmiä antiikille, vanhoille tavaroille ja vaatteille sekä designtuotteille. Ryhmien jäsenet usein auttavat tunnistustyössä.

Facebookissa täytyy kuitenkin muistaa, että innokkain vastaaja ei aina ole parhaiten asiasta tietävä.

Weiland-Särmälä kiertelee mielellään kirpputoreja ja mukaan tarttuu toisinaan löytöjä.

”Jos näen kirpputorin myyntipöydällä arvoesineen, jota myyjä ei selkeästi ole tunnistanut, kerron kyllä hänelle, että tuotteesta voi saada enemmänkin”, toteaa Weiland-Särmälä.

”Mutta nykyään esineiden hinta tarkistetaan netin kautta, ja monet alkavat olla aika hintatietoisia esineistään. Tällöin pyydetty hinta voi päinvastoin olla monesti jopa liian korkea.”

Vanhan tavaran hintaan vaikuttaa moni seikka, kuten kunto, suunnittelijan nimi, valmistusvuosi, signeeraus, harvinaisuus tai vaikkapa erikoinen väri.

Antiikkiliikkeissä ja vanhojen tavaroiden myyntitapahtumissa näkee vinkkejä hintatasosta. Huutokauppojen nettisivuilta kannattaa katsoa ”myytyjen kohteiden” kohdalta osviittaa esineiden arvosta. Huutokauppakamarit auttavat arvotavaroiden arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Nettikirpputoreiltakin hintoja voi vilkaista. Kannattaa kuitenkin olla kriittinen, sillä hintapyyntö ei aina ole sama kuin myyntihinta.

”Monesti esineiden arvoon sotkeutuu myös tunnearvo. Jos esine on itselle merkityksellinen ja rakas, vaikkapa muisto mummista, ei sitä kannata myydä. Tunnearvosta eivät muut ole valmiita maksamaan”, Weiland-Särmälä sanoo.

Ne esineet, joilla on muistoarvoa, Weiland-Särmälä haluaa itsekin ehdottomasti säilyttää. Tällainen on muun muassa vanha 1800-luvun alun kultakello, joka on kulkenut suvussa monta sukupolvea ja nähnyt monta kohtaloa.

Hän toivoo lastensakin ymmärtävän esineiden merkityksen ei vain aineellisena vaan myös aineettomana perintönä.

Esineiden tarinat kiinnostavat taidehistorioitsijaa. Weiland-Särmälä muistelee lasiesinettä, jonka hän näki muutama vuosi sitten parilla kympillä vanhojen tavarain liikkeen poistopöydällä. Hän luuli sitä aluksi hieman erikoisemmaksi tuhkakupiksi.

Kun pohjasta löytyi vielä kirjaimet T. W. eli Tapio Wirkkala, kauppa syntyi.

Myöhemmin Weiland-Särmälä näki Tapio Wirkkalan tuotannosta kertovan kirjan, jossa teoksesta oli piirros. Esine paljastui surullisenkuuluisan Valco-kuvaputkitehtaan avajaisten liikelahjaksi vuodelta 1978. Esine kuuluukin asettaa pystyyn, jolloin se muistuttaa kuvaputkea.

Valcon tehdas jätti suuret velat, ja se suljettiin muutama vuosi avajaisten jälkeen.

”Yhtiöstä ei ole enää muuta jäljellä kuin tämä Wirkkalan suunnittelema designesine. Designesineillä on kauneusarvon lisäksi myös muita arvoja, ne kantavat kertomuksia Suomesta”, Weiland-Särmälä sanoo.

Entä lasiteoksen hinta? Antiikkiliikkeen arvion mukaan hyväkuntoisen Valcon hinta liikkuu tänä päivänä muutaman satasen kieppeillä.

Hyvästä tarinasta tai kiinnostavasta alkuperästä esineen yhteydessä saatetaan maksaakin. Jos esimerkiksi pystyy todentamaan sen, että esine kuului Mannerheimille, tieto voi tuoda lisähintaa.

Weiland-Särmälän mukaan antiikin ja designin maailmassa voidaan jossain määrin puhua muoti-ilmiöistä. Nyt selkeästi pinnalla ovat 1950–60-luvun esineet ja huonekalut. Jokin aika sitten talonpoikaisesineet olivat kovassa huudossa.

”Itse pidän art decosta ja funkkiksesta. Ne näyttävät nyt ’uudelta’ ja raikkaalta. Tätä henkeä näkee myös jonkin verran ulkomaisissa sisustuslehdissä. Kenties siinä on seuraava trendi, joka nousee pinnalle”, Weiland-Särmälä pohtii.

Hän on bloginsa kirjoittamisen myötä havainnut, ettei esineen omistaminen itse asiassa ole aina tärkein asia.

”Nykyään käyn niin paljon messuilla ja erilaisissa tapahtumissa, että kaikkea ihanaa ei valitettavasti voi ostaa mukaansa”, hän sanoo.

Luupilla näkee parhaiten

Luuppi on hyödyllinen väline pienellä painettujen tekstien ja leimojen lukuun. Luuppia valitessa kannattaa kiinnittää huomio suurennuskertoimeen ja linssin halkaisijaan.

Myös se, näkyykö leima koko linssin alueella tarkasti, lisää käyttömukavuutta. Luuppeja löytyy x2-x20 suurennuksilla, yleisin on x10. Kelpo luupin leimojen katseluun löytää muutamalla kympillä, mutta muutaman euron luupillakin näkee hyvin.

Jalallinen luuppi, 2,99€

kokoontaitettava

jalassa mm- ja tuuma-asteikko

suurennuskerroin x 7,5

www.biltema.fi ja Biltema-myymälät

Luuppi valolla, 34,53€

suurennoskerroin x10

linssin läpimitta 21mm

kannella suojattu

led-valo

nahkakotelo

www.rasmussen.fi ja myymälä Eteläranta 14, Helsinki

Silmäluuppi, 3,90€

silmäkuopassa pidettävä

3 erivahvuista luuppia pakkauksessa

suurennuskertoimet x2, x5, x10

www.motonet.fi ja Motonet-myymälät

Silmälasiluuppi, 5€

kiinnitettään silmälaseihin

valittavissa 8 eri suurennusta: x2–x10

runko muovia

webshop.sar-machine.fi

Timanttiluuppi, 13,50€

suurennos x10

linssin läpimitta 18 mm

kannella suojattu

kromattu

ripustuslenkki

webshop.sar-machine.fi

”Paljon hyvää mieltä tuottaa myös löytämisen ilo, kauniin esineen kuvaaminen ja ikuistaminen blogiini muidenkin iloksi ja löydettäväksi.”