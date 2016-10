Raportti ehdottaa it-alalle heikompia sunnuntaikorvauksia, pidempiä työpäiviä ja joustavampia työaikoja – ehdotuksia kuvaillaan ”upeiksi”

Miltä kuulostaisi, jos töihin voisi liukua neljän tunnin aikahaarukassa, enimmäistyöajat unohdettaisiin, sunnuntain etätöistä saisi heikompia korvauksia ja viikonpäivät muuttuisivat ylipäätään samanarvoisiksi?

Tämä voi olla tulevaisuudessa todellisuutta ohjelmoijille, jos työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman raportin ehdotukset menevät eteenpäin.

Raportti julkistettiin tänään tiistaina.

Jukka Ahtelan koostamassa raportissa esitellään ohjelmointialalle suunniteltuja työaikojen muutosehdotuksia.

Raportin läpi kulkeva yleislinja on jättää työn tekemisen ajoittaminen enemmän työntekijöille ja työnantajille itselleen. Nyt laeissa ja liittojen välillä solmituissa työehtosopimuksissa rajataan moni tavoin työpäivän pituutta ja alkamisajankohtaa ja ilta- ja viikonlopputöiden korvauksia.

Raportti ehdottaa yksittäisille työpaikoille enemmän liikkumavaraa töiden järjestelyssä ja tekemisessä.

Ehdotukset saavat Ohjelmistoyrittäjät ry:ltä eli alan työnantajilta suorastaan ylistävän vastaanoton. Raporttia suitsutetaan rakentavaksi ja ehdotuksia kuvataan sanalla ”upea”, parhaimmillaan tiedote heltyy kiittelemään ministeriötä jopa ”sydämellisesti”.

Ohjelmoijia on hajallaan eri ammattiliitoissa ja paljon myös järjestäytymättömänä, mutta esimerkiksi ammattiliitto Erto puolustaa myös ohjelmoijien etua.

Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen pitää paikallista sopimista, joustavia työaikoja ja etätyötä kaikkia loistavana juttuna.

”Joustavat työajat erityisesti juuri yksittäisen työntekijän kohdalla lisäävät viihtymistä töissä ja vähentävät sairauspoissaoloja. Sehän on voitto kaikille. Etenkin omilla tunneilla kerrytetyt kokonaiset vapaapäivät vaikuttavat tyytyväisyyteen.”

Aaltonen olisi kuitenkin varovainen työaikasääntelyn jättämisessä vain lepoaikojen varaan. Jos esimerkiksi vuorokaudessa pitää olla lepoa 11 tuntia ja viikossa 30 tuntia, mahdollistaisi tämä 13-tuntiset työpäivät viitenä päivänä viikossa vuoden ympäri.

”Pitää muistaa se syy, tarkoitus, miksi meillä on työaikasäätelyä. Ja se on työsuojelu. Etenkin nykyään, kun riskit tulevat yhä enemmän psykososiaalisista tekijöistä, niin työsuojelusta on syytä pitää huolta”, Aaltonen sanoo.

Raportissa ehdotetaan muun muassa, että työajan sijoittelua ja pituutta saisi suunnitella vapaammin.

Nykyisen kolmen tunnin sijaan liukuma työpäivän aloittamisessa voisi olla neljä tuntia.

Työpäivä voisi olla myös pidempi. Raportissa mainitaan, että enimmäistyöajaksi voisi sallia 12 tuntia päivässä. Toisaalla raportissa nostetaan harkittavaksi, että enimmäistyöaikaa ei olisi päivää tai viikkoa kohden lainkaan, kunhan vuorokaudessa ja viikossa on tarpeeksi lepoaikaa. Enimmän mahdollisen työajan rajaamiseen sijaan lailla siis vaadittaisiinkin tiettyjen lepoaikatuntien täyttymistä.

Raportti kyseenalaistaa myös sunnuntaina tehtävän työn erityisaseman. Erityisesti etätyöstä, jota työntekijä itse vielä ehdottaa, ei välttämättä tarvitsisi maksaa tuplapalkkaa sunnuntaina. Raportti tulkitsee viikonpäiviä yhä ”tasa-arvoisemmiksi”.

”Asiakaspalvelun tarve viikonloppuisin on kasvamassa muun muassa palveluiden digitalisaation myötä. Suomesta tarjottavien palvelujen, esimerkiksi IT-tukipalvelujen, tulisi voida olla tässä suhteessa kilpailukykyisiä. Sunnuntaityön kustannusten alentaminen voisi olla siksi paikallaan”, Ahtelan raportissa sanotaan.

Raportin ehdotusten mukaan myös ylityöt alkaisivat kertyä nykyistä myöhemmin. Toisin sanoen normaalityöaikaan laskettaisiin enemmän työtunteja ennen kuin työnteko siirtyisi ylityökorvausten piiriin.

Raportti kysyy myös, pitäisikö etä- tai liikkuvaa työtä ottaa työaikalain soveltamisen piiriin lainkaan.