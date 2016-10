Italian pahin ongelmapankki yrittää viimeisen kerran pelastautua – Roskalainat laitetaan roskapankkiin, isot irtisanomiset ja osia myyntiin

Italian pahin ongelmapankki Banca Monte dei Paschi di Siena julkisti tiistaina pitkään odotetun pelastussuunnitelmansa.

Toscanalaisessa Sienan kaupungissa päämajaansa pitävä ikivanha pankki aikoo siirtää 27,6 miljardin euron arvosta ongelmaluottoja Sec.co-roskapankkiin, jossa ne paketoidaan arvopapereiksi ja myydään markkinoille.

Yhtiökokoukselle kuukauden päästä esitettävään järjestelyyn kuuluu myös viiden miljardin euron osakeanti, jolla pankin vakavaraisuus saataisiin kohennettua siedettävälle tasolle.

Roskapankkisuunnitelman rahoitus nojaa pääasiassa yksityisten sijoittajien rahaan sekä osittaiseen valtiontakaukseen. Osa osakeannista toteutettaisiin vaihtamalla pankin velkoja osakkeiksi. Myös nykyistä osakepääomaa leikataan tappioiden kattamiseksi.

Pankin selviäminen riippuu nyt siitä, lähtevätkö sijoittajat tarjotuilla ehdoilla järjestelyyn mukaan. Se ei ole lainkaan selvää. Monte dei Paschin osake lähti tiistaiaamuna ensin voimakkaaseen nousuun, mutta kun suunnitelman yksityiskohdat alkoivat valjeta sijoittajille, osake heikkeni yli 20 prosenttia ja kaupankäynti keskeytettiin hetkeksi.

Jos sijoittajat eivät hyväksy pääomituksen ehtoja, pankki joutuu todennäköisesti euroalueen kriisinratkaisuviranomaisten käsittelyyn, mikä tarkoittaisi muun muassa pankin velkojen ja osakepääoman huomattavaa leikkaamista.

Ongelmaluotot ovat Italian pankkien pahin ongelma. Euroopan keskuspankin selvityksen mukaan maan pankeilla on järjestämättömiä luottoja yhteensä noin 360 miljardin euron arvosta, mikä vastaa keskimäärin 18 prosenttia kaikista lainoista.

Monissa italialaispankeissa luotonanto on ollut takavuosina leväperäistä, ja luottotappioita on myös peitelty venyttämällä lainojen takaisinmaksuehtoja.

Monte dei Paschin kaikista luotoista pahimmillaan yli kolmasosa on ollut sellaisia, joita lainanottaja ei ole pystynyt lyhentämään tai maksamaan edes korkoja.

Pankki on ollut luottotappioiden ja vuoksi vararikon partaalla jo vuosia. Pankista on myös paljastunut suoranaisia väärinkäytöksiä. Se on kerännyt uutta pääomaa osakeanneilla noin kahdeksan miljardia euroa viiden vuoden aikana ja kirjannut 15 miljardia euroa tappioita.

Roskapankkijärjestelyjen myötä järjestämättömien luottojen osuus putoaisi Monte dei Paschissa 12 prosenttiin kaikista luotoista.

Se on suomalaisten pankkien lukuihin nähden yhä moninkertainen määrä mutta italialaisten pankkien joukossa parhaasta päästä.

Pankki kirjasi tämän vuoden ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta luottotappioita yli kaksi miljardia euroa. Tästä 750 miljoonaa johtui tiukentuneista tappioiden kirjaussäännöistä, jotka euroalueen pankkivalvoja linjasi heinäkuussa. Luottotappiot painoivat Monte dei Paschin tuloksen verojen jälkeen 850 miljoonaa euroa tappiolle.

Pankki myös kattaa tappioitaan osakepääoman alentamisella, sulkee konttoreita ja vähentää henkilöstöä vähitellen noin 2 600 hengellä. Tarkoituksena on myös myydä osia pankista.

Monte dei Paschin suunnittelemassa roskapankkijärjestelyssä pankki pääsisi eroon noin 80 prosentista järjestämättömiä luottojaan. Myös tulevista ongelmalainoista neljä viidesosaa voidaan siirtää roskapankkiin.

Kauppa rahoitetaan osin valtion takaamilla markkinoille myytävillä velkakirjoilla ja osin pankin nykyisten osakkeenomistajien merkitsemillä velkakirjoilla. Valtion viime keväänä perustama osin yksityisesti rahoitettu Atlante-rahasto rahoittaisi kauppaa 1,6 miljardilla eurolla.

Monte dei Paschi on laatinut pelastussuunnitelmaa koko syksyn läheisessä yhteistyössä Euroalueen pankkivalvonnan ja Italian valtion kanssa.

Pankki lupaa jatkossa panostaa riskipitoisten yritysluottojen sijasta ennen kaikkea asuntolainoihin, tehostaa toimintaansa, valvoa paremmin luottoriskejään ja vahvistaa pääomiaan.