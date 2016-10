Arvostettu ekonomisti Willem Buiter: Pankkikriisi uhkaa euroaluetta

Kuka? Willem Buiter Hollannissa syntynyt Willem Buiter on laajasti tunnettu ja arvostettu kansainvälinen talouspoliittinen keskustelija. Buiter on ollut taloustieteen professorina esimerkiksi Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa sekä Cambridgessa ja London School of Economicsissa Britanniassa. Vuosina 1997–2000 hän toimi Britannian keskuspankin rahapolitiikasta päättävän neuvoston jäsenenä. Aloitti finanssiyhtiö Citigroupin pääekonomistina vuonna 2010. Harrastaa tieteiskirjallisuutta, runoutta, musiikkia ja tennistä.

Finanssiyhtiö Citigroupin pääekonomistin Willem Buiterin mielestä poliitikot euroalueella ovat viivytelleet aivan liian pitkään pankkien ongelmien ratkaisemisessa.

”On todella turhauttavaa, että kahdeksan vuotta suuren rahoitusmarkkinoiden kriisin puhkeamisen jälkeen euroalueen pankkijärjestelmä on yhä sekaisin. Valitettavasti poliittinen halvaantuminen on estänyt ongelmien todellisen ratkaisemisen.”

Rahoitusmarkkinoiden kriisi kärjistyi syyskuussa 2008 investointipankki Lehman Brothersin vararikkoon. Siitä alkoi myös euroalueen kriisi, joka paheni keväällä 2010 Kreikan ensimmäiseen hätärahoitukseen.

Buiter ei halua kertoa ongelmallisten pankkien nimiä, mutta niitä on ainakin Italiassa, Portugalissa ja Saksassa. Todennäköisesti myös monissa muissa eurovaltioissa.

Viime viikkoina ongelmien keskipisteessä on ollut saksalainen Deutsche Bank, jolta Yhdysvaltojen oikeusministeriö vaatii 14 miljardin dollarin korvauksia keinottelusta asuntolainamarkkinoilla.

Buiterin mielestä keskeistä on se, että pankkien ongelmiin pitäisi euroalueella tarttua nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.

”Pelkästään pelko tai arvailut siitä, että pankkeja pitää järjestellä uudelleen on omiaan vähentämään lainanantoa, koska se heikentää pankkien mahdollisuuksia hankkia rahoitusta. Jos uudelleenjärjestelyt ovat väistämättömiä, niihin pitäisi ryhtyä niin pian kuin mahdollista.”

Onni onnettomuudessa on, että pankkien lainananto euroalueella on viime aikoina lisääntynyt. Buiterin mielestä yksi syy siihen on Euroopan keskuspankin pankeille suuntaamat rahoitusoperaatiot.

Täysimittainen pankkikriisi euroalueella voisi aiheuttaa arvaamatonta taloudellista tuhoa. Jos pankkien ongelmat kärjistyvät, ne voivat joutua supistamaan lainanantoaan kotitalouksille ja yrityksille. Seurauksena olisi talouskasvulle elintärkeiden investointien tyrehtyminen.

Buiterin mielestä euroalueen pankkijärjestelmän ongelmat voi kärjistäen eritellä kolmeen eri tekijään: pankeilla on liian vähän omaa pääomaa, ne ovat tehottomia sekä usein huonosti johdettuja ja politisoituneita. Hänen mielestään kaikki pankit pitäisi pakottaa arvioimaan uuden pääoman tarpeensa.

”Jos pankit eivät pysty sitä tekemään, ne pitää sulkea tai yhdistää toisiin pankkeihin. Ensiksi niiden pitäisi hankkia uutta pääomaa markkinoilta, joka pienentäisi nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta. Toiseksi vakuudettomien velkojien saatavia pitäisi leikata ja kolmanneksi kyseeseen voisi tulla kansallinen tai euroalueen rahoitus.”

Yksi syy politiikkojen kyvyttömyyteen ymmärtää pankkikriisin vaaraa euroalueella ovat Buiterin mielestä epäuskottavat stressitestit.

Muodollisesti stressitesteistä eli pankkien paineensietotesteistä vastaa Euroopan pankkivirasto EBA. Vuodesta 2014 niistä on vastannut myös Euroopan keskuspankin yhteydessä toimiva euroalueen pankkivalvoja.

”Stressitestit eivät ole uskottavia. Niissä on kroonisesti aliarvioitu uuden pääoman tarvetta. johon yhtenä syynä on pankkien riskipainojen manipulointi. Valitettavasti stressitesteissä ei ole myöskään otettu huomioon sitä, että omaisuuserien arvoja on liioiteltu,” Buiter sanoo.

”Käytännössä testit ovat olleet kansallisten pankkivalvojien vastuulla, joilla on taipumusta olla valvottavien puolella. Pahoin pelkään, että pankkivalvojat ovat raportoineet pankeista sen, mitä pankit ovat halunneet niiden raportoivan. Tämä on häpeällistä.”

Euroalueen pankkiunioniin hän suhtautuu myönteisesti. Pankkiunionin keskeinen ajatus on erottaa valtiot pankeista. Toisin sanoen valtioiden ei pitäisi joutua rahoitusvaikeuksiin, jos niiden pitäisi rahoittaa pankkijärjestelmän kannalta keskeisiä pankkeja.

Toinen keskeinen tavoite on, että lähes maksukyvyttömien valtioiden ei pitäisi voida pakottaa pankkeja pitämään taseissaan kohtuuttoman paljon valtioiden joukkolainoja. Kriisinratkaisudirektiivillä pyritään siihen, että verojenmaksajien varoja ei käytetä pankkien rahoittamiseen.

”Erilaisilla tekosyillä kriisinratkaisudirektiiviä ei vain ole käytetty siihen, mihin se tarkoitettu. Kreikassa ja Portugalissa valtiot pääomittivat pankkeja ennen kuin direktiivi tuli voimaan tänä vuonna.”

Liian yksikertainen ajattelutapa on hänen mukaansa sekin, että Euroopan keskuspankin rahapoliittiset poikkeustoimet olisivat syynä pankkien ongelmiin.

”Ei ole oikein perustella pankkien ongelmia vain negatiivisilla koroilla, koska ongelmat ovat olleet tiedossa jo kauan ennen kuin Euroopan keskuspankki siirtyi negatiivisiin korkoihin. Tärkeimmät syyt pankkien heikkoon kannattavuuteen ovat liian suuret kustannukset, tehottomuus ja huono hallinnointi.”

Euroalueen lisäksi pankkikriisin vaara on Kiinassa. Kansainvälinen järjestelypankki BIS arvioi syyskuun puolivälissä, että nopeasti lisääntyvä lainananto Kiinassa lisää pankkikriisin uhkaa kolmen vuoden kuluessa.

”On selvää, lainananto Kiinassa on lisääntynyt kestämättömällä vauhdilla. Pelottavinta on se, että myös kotitaloudet, jotka eivät aikaisemmin velkaantuneet, ovat alkaneet velkaantua massiivisesti. En kuitenkaan usko, että Kiinaan olisi tulossa täysimittainen pankkikriisi.”

Kiinassa on Buiterin mukaan otettu opiksi vuosien 1999–2003 pankkikriisistä ja siellä tiedetään, miten ongelmat ratkaistaan, kun ne kärjistyvät.

”Kiinassa on ollut hintakuplia ja kriisejä osakemarkkinoilla, joukkolainamarkkinoilla, asuntomarkkinoilla ja raaka-aineiden futuureissa. Aina kun tilanne on ollut riistäytymässä holtittomaksi, Kiina on onnistunut rauhoittamaan tilanteen. Tosin Kiina ei ole kuitenkaan puuttunut ongelmien taustalla olevaan lainanannon ylenpalttiseen lisääntymiseen.”