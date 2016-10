Tietoliikenneyhtiö DNA aikoo listautua Helsingin pörssiin – Pertti Korhonen hallituksen puheenjohtajaksi

Tietoliikenneyhtiö DNA tiedotti keskiviikkona suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin päälistalle.

DNA:n listautumisilmoitus ei ole yllätys, sillä asiaa on ennakoitu jo pitkään. HS kertoi asiasta viimeksi viime viikolla.

”Nyt onkin mielestämme sopiva hetki kehittää yhtiön omistusrakennetta ja tukea tällä tavalla DNA:n kehitystä. Näemme DNA:n tulevaisuuden valoisana, ja suunniteltu listautuminen antaisi uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden tulla osaksi DNA:n menestystarinaa”, DNA:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino kommentoi tiedotteessa.

Jos listautuminen toteutuu, niin Jarmo Leino väistyy tehtävästään. DNA kertoi tiedotteessaan, että yhtiön tiistaina 25. lokakuuta 2016 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin Pertti Korhonen uudeksi DNA:n hallituksen jäseneksi.

Samaan syssyyn DNA:n hallitus päätti valita Korhosen hallituksen puheenjohtajaksi. Valinta on tosin ehdollinen ja riippuu siis listautumisen toteutumisesta. Mikäli DNA listautuu, Korhosen toimikausi puheenjohtajana alkaa seuraavana päivänä.

Korhonen on pitkän linjan yritysjohtaja, joka toimi viimeksi Outotecin toimitusjohtajana. Tästä tehtävästä hänet irtisanottiin kesällä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Nokian johtajana.

DNA on Suomen kolmanneksi suurin teleoperaattori. Sen markkinaosuus matkaviestintäpalveluissa on 26 prosenttia. Laajakaistamarkkinoilla yhtiön osuus on 25 prosenttia ja kaapelitelevisiopalveluista 39 prosenttia.

DNA:n suurin osakkeenomistaja on sijoitusyhtiö Finda, joka omistaa osakkeista 49,9 prosenttia.

Toiseksi suurin osakkeenomistaja on PHP Holding eli entinen Päijät-Hämeen puhelin 37,5 prosentin omistusosuudellaan. PHP:n epäsuora omistusosuus DNA:sta on suurempi, sillä se omistaa 24,5 prosenttia Findasta.

DNA:n tiedotteen mukaan sekä Finda että PHP Holding aikovat myydä osakkeitaan listautumisen yhteydessä. DNA kertoi harkitsevansa myös 50 miljoonan euron henkilöstöantia listautumisen yhteydessä.

DNA:n ylimääräinen yhtiökokous tiistaina päätti myös lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää splittaamalla osakkeen. Kutakin nykyistä osaketta kohden omistaja saa 14 uutta osaketta.

Osakkeiden jakamisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tulee olemaan 127 325 850 kappaletta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeannista, jossa voidaan antaa enintään 7,5 miljoonaa uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuus vastaa 5,9 prosentin osuutta yhtiön osakkeista.