Börje Ekholm nousee Ericssonin uudeksi toimitusjohtajaksi

Tukholma

Ruotsalainen verkkolaitteiden valmistaja Ericsson on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Börje Ekholmin.

Ekholm on sijoitusyhtiö Investorin entinen toimitusjohtaja ja Ericssonin hallituksen pitkäaikainen jäsen. Hän siirtyy tehtävään Investorin alaisen Patricia Industriesin toimitusjohtajan paikalta.

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva Ericsson on ollut ilman vakituista toimitusjohtajaa siitä saakka, kun Hans Vestberg sai lähteä kesällä.

”Olen hyvin tyytyväinen ilmoittaessani Börje Ekholmin nimityksestä. Hänellä on vankka ymmärrys sekä teknologiasta että niistä liiketoiminnallisista vaikutuksista, joita on kehityksellä, jossa it-, tietoliikennetoiminnot ja media yhdistyvät”, kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja Leif Johansson tiedotteessa.

”Toimittuaan Ericssonin hallituksessa viimeksi kuluneet kymmenen vuotta Börje Ekholm ymmärtää täysin ne haasteet ja mahdollisuudet, joita Ericssonilla tällä hetkellä on”, hän jatkaa.

Väliaikainen toimitusjohtaja Jan Frykhammar jatkaa tehtävässään tammikuun alkuun saakka.