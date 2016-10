Finnair paransi taas tulostaan, mutta edessä on tummia pilviä – HS listasi lentoyhtiön viisi huolenaihetta

Lentoyhtiö Finnair jatkoi nousukiitoaan heinä–syyskuussa, kun sen myynti ja tulos paranivat. Kyseessä oli jo kahdeksas perättäinen vuosineljännes, jolla Finnair pystyi parantamaan tulostaan. Yhtiö kasvatti sekä matkalippujen että lisäpalvelujen myyntiä.

Finnairin vertailukelpoinen liikevoitto heinä–syyskuussa kasvoi 65,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 64,2 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kasvoi kolme prosenttia 641 miljoonaan euroon.

Hyvästä kehityksestä huolimatta Finnairin tulostiedote on sävyltään kaikkea muuta kuin riemuitseva. Toimitusjohtaja Pekka Vauramo toteaa, että Finnairin loppuvuoteen sisältyy ”paljon epävarmuutta ja kustannuspaineita”.

HS kokosi uhkia, jotka synkentävät Finnairin näkymiä.

Amerikan-lennot

Finnair on kasvattanut Pohjois-Amerikan kohteiden määrää. Suorilla lennoilla pääsee New Yorkin lisäksi Chicagoon, San Franciscoon ja Miamiin. Kilpailu Amerikan-reiteillä on kuitenkin äärimmäisen kireää, ja reitit painavat Finnairin tuloskehitystä. Historiallisesti Amerikan-lennot ovat olleet yhtiölle vaikeita, mutta se uskoo, että tällä kertaa panostukset vielä kannattavat.

Turvallisuushuolet

Kiinalaiset vähensivät matkustamistaan Eurooppaan, koska terrori-iskut Euroopassa lisäsivät turvallisuushuolia. Finnairin kohdalla joitain ryhmämatkavarauksia peruuntui, mikä painoi Aasian-lentojen käyttöastetta. Kiinalaisten matkailuinto Eurooppaan on Finnairille tärkeä, koska Finnairin strategiana on toimia linkkinä Euroopan ja Aasian välillä. Pohjoismaisten kohteiden suosio kuitenkin kasvoi selvästi, kun se koettiin Keski-Eurooppaa turvallisemmaksi.

Konetoimitukset

Finnairin uusien A350-koneiden toimitukset ovat viivästyneet. Koneiden toimitusten epävarmuus aiheuttaa Finnairille ison määrän työtä, koska koneiden käyttöönottoon liittyy paljon koulutusta. Lisäksi Finnairin pitää vuokrata korvaavaa kalustoa viivästyneiden koneiden tilalle. Koneiden toimittaja Airbus maksaa sakkoa viivästyksistä, mutta myös Finnairille viivästykset tietävät tappioita.

Polttoaineen hinta

Finnairin polttoainekulut ovat painuneet kymmeniä miljoonia, kun lentokerosiini on halventunut öljyn hinnan romahduksen myötä. Nyt polttoaineen hinta on kääntynyt kasvuun, mikä Finnairin mukaan haittaa tuloskehitystä jatkossa.

Suomen ja maailman talous

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet, ja Suomen talouden kasvu on yhä vaimeaa. Finnair totesi keskiviikkona tiedotteessaan, että hidastuvasta tai olemattomasta talouskasvusta johtuva lentomatkojen tai rahtikysynnän heikkeneminen Finnairin päämarkkina-alueilla muodostaa riskin Finnairin tuottokehitykselle.