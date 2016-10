Koneen tulos ja kannattavuus paranivat viime vuodesta – menestys maailmalla kompensoi supistuvaa Kiinan markkinaa

Hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone onnistui parantamaan sekä tulostaan että kannattavuuttaan Kiinan haastavasta tilanteesta huolimatta.

Yhtiön liikevoitto heinä–syyskuussa oli 331 miljoonaa euroa, kun viime vuonna luku oli noin 326 miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 prosenttia 2 170 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuus, eli liikevoiton suhde liikevaihtoon, kuitenkin parani. Se nousi 15,3 prosenttiin viime vuoden 14,9 prosentista.

Koneen osake oli halventunut 2,8 prosenttia keskiviikon kaupankäynnissä.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth kertoo olevansa erityisen tyytyväinen kannattavuuden paranemiseen Kiinan supistuvasta markkinasta huolimatta.

Ehrnroothin mukaan kasvu oli hyvää niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa sekä liikevaihdolla että tilauksilla mitattuna. Kauppa kävi sekä uusien hissien että huoltopalvelujen kohdalla.

”Se kertoo, että olemme kehittyneet laaja-alaisesti hyvin. Liiketoiminta on kasvanut kaikkialla muualla, mikä on kompensoinut Kiinan tilannetta. Kiinassakin pärjäsimme markkinoita paremmin”, Ehrnrooth sanoo.

Suurta talouden rakennemuutosta läpikäyvä Kiina on Koneen tärkein markkina-alue. Yhtiö paransi näkymiään Kiinasta hieman. Aiemmin se on arvioinut maan markkinoiden supistuvan 5–10 prosenttia, nyt arvio on noin 5 prosenttia.

”Laskun loiveneminen on alkanut Kiinassa ehkä hiukan odotettua nopeammin. Suurin haaste Kiinassa on kuitenkin erittäin tiukka hintakilpailu sekä se, että asiakkaat valitsevat enemmän edullisempia hissejä”, Ehrnrooth sanoo.