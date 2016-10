Fakta Keskon myymät ruokakaupat Venäjällä 11 ruokakauppaa 1 300 työntekijää Liikevaihto 106 miljoonaa euroa (2015) Liiketappio 14 miljoonaa euroa (2015) Kauppahinta noin 158 miljoonaa euroa.

Kauppaketju Keskolla oli neljä vuotta sitten kovat odotukset Venäjän päivittäistavarakaupan suhteen. Kasvoihan Venäjän talous tuolloin reipasta 4–5 prosentin vuosivauhtia, paljolti yksityisen kulutuksen varassa.

Venäjällä näyttivät muutenkin puhaltavat uudet tuulet. Kesällä 2012 Venäjä liittyi 18 vuoden neuvotteluiden päätteeksi maailman kauppajärjestön WTO:n täysjäseneksi. Pietarissa ja Moskovassa kasvoi uusi keskiluokka, joka kulutti innolla. Nimenomaan heitä Kesko päivittäistavarakaupallaan tavoitteli.

Keskiviikkona Kesko kertoi myyvänsä Venäjän päivittäistavarakauppayhtiönsä Lentalle.

Lenta on yksi Venäjän suurimmista päivittäistavarakaupan ketjuista. Kauppaan kuuluu Keskon 11 Pietarin ja Leningradin alueella toimivaa ruokakauppaa, kolme tonttia Moskovan ja Leningradin alueilla sekä hallinto- ja tukitoimintoja.

Kauppahinta on noin 11 miljardia ruplaa eli arviolta noin 158 miljoonaa euroa. Kesko kertoi kirjaavansa kaupasta viimeiselle vuosineljännekselle noin 69 miljoonan euron kertaluonteisen kulun. Keskon kokoluokassa alaskirjaus ei ole mitenkään jättimäinen.

Dramaattisempi uutinen on Venäjän kannalta. Länsimaisten investoijien vinkkelistä Venäjä ei ole enää kovin houkutteleva markkina.

Ensimmäinen K-Ruoka avattiin Pietarin Primorskin kaupunginosaan joulukuussa 2012.

Kauppapaikka oli hyvä, sillä se sijaitsi hyvien liikenneyhteyksien varrella nopeasti kasvavalla alueella. Vierailin kaupassa pian sen avaamisen jälkeen talvella 2013.

Noin 5 000 neliömetrin kokoinen myymälä oli viihtyisä. Käytävät olivat leveät ja tarjolla oli paljon erilaisia tuore- ja palvelutiskejä.

Esimerkiksi äyriäisvalikoima oli iso. Kaupasta löytyi myös oma jauholeipomo.

Myymälän tarjonta oli monipuolisempaa kuin kotoisessa K-supermarketissa. Suomalaisia ja muita länsimaisia tuotteita oli paljon tarjolla. Hintataso oli hieman Suomea edullisempi.

Kesko kertoi tuolloin, että tarkoitus on avata nopeaan tahtiin myymälöitä ensin Pietarissa ja sittemmin Moskovassa.

Tavoitteena oli 500 miljoonan euron liikevaihto ja positiivinen tulos vuoteen 2017 mennessä.

Tavoitteet eivät täyttyneet.

Keskon päivittäistavarakauppa Venäjällä oli viime vuonna tappiollista. Yhtiön päätös vetäytyä Venäjän päivittäistavaramarkkinasta kertoo siitä, että yhtiö ei usko Venäjän tämänhetkisten vaikeuksien olevan väliaikaisia.

Ukrainan kriisistä alkaneesta poikkeusajasta on tullut Venäjällä uusi normaali.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala kertoo, että Keskon myymälöiden asiakasmäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla.

Ongelmana on kuitenkin ollut se, että myynnin rakenne on Venäjän talousvaikeuksien myötä muuttunut.

Vaikka asiakkaita on ollut riittävästi, yksittäisen asiakkaan keskimääräisen ostoskorin hinta on laskenut, Rauhala kertoo. Syynä on venäläisten kuluttajien heikentynyt ostovoima.

Venäläistä keskiluokkaa puristetaan kahdelta suunnalta.

Ensinnäkin rahaa saattaa tulla aiempaa vähemmän, mutta sen lisäksi heikentyneen ruplan kurssin vuoksi rahalla pystyy ostamaan entistä vähemmän tuontitavaraa.

Pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden myötä moni tuontitavara on kaupassa vaihtunut venäläiseen. Tämä on osaltaan vaikuttanut ostoskorin halpenemiseen.

”Ruokakauppa on volyymibisnestä”, Rauhala sanoo.

Kesko olisi joutunut tekemään merkittäviä lisäinvestointeja saadakseen Venäjän päivittäistavarakauppansa käännettyä voitolliseksi.

Eristäytyvä ja epävakaa Venäjä ei kuitenkaan ole houkutteleva investointikohde.

Rauhalan mukaan Kesko olisi joutunut avaamaan Venäjällä ainakin viisi uutta myymälää, jotta kannattavuusraja olisi voitu saavuttaa.

Yhtälö on siinä mielessä hankala, että samalla kun kuluttajien ostovoima on heikentynyt, on tonttimaan ja rakentamisen hinta pysynyt korkealla.

Helmikuussa 2016 Kesko kertoi luopuvansa Intersport-urheilukaupoistaan Venäjällä. Sillä oli 18 myymälää.

Keskolla on edelleen 13 K-rauta -myymälää Venäjällä.

Nikolai Gontar

Keskon tulos ylitti odotukset

Kesko teki vuoden kolmannella neljänneksellä odotettua paremman tuloksen.

Vertailukelpoisin luvuin tulos ennen veroja oli heinä–syyskuussa 97,5 miljoonaa euroa, kun analyytikot olivat uutistoimisto Startelin mukaan ennakoineet sen olevan 91 miljoonaa euroa. Analyytikkoennusteen keräsi ruotsalainen SME Direkt.

Keskon toimitusjohtaja Mikko Helander kertoi liiketoiminnan vahvan kasvun johtuvan ennen kaikkea yrityskaupoista.

”Suomen Lähikaupan integrointi on edennyt suunnitellusti ja K-Marketeiksi muutettuja Siwoja ja Valintataloja oli syyskuun lopussa 118 kappaletta. Onnisen hankinta näkyy rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakaskaupan merkittävänä kasvuna”, Helander sanoi.

Yritysostojen ansiosta Keskon liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 26,7 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 15,7 miljoonaa euroa ja tulos parani kaikilla toimialoilla.

K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi ilman Suomen Lähikaupan vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 10 prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät yhtiö piti ennallaan. Se kertoi, että Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.