Eläketurvakeskus: Eläkemaksuja pitäisi nostaa väliaikaisesti – selvitä HS:n laskurilla, milloin voit jäädä eläkkeelle

Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreet laskelmat näyttävät, että lakisääteisiä eläkemaksuja pitäisi nostaa nykyisestä.

”Poikkeuksellisen hankala sijoitusympäristö ja heikot kasvunäkymät luovat painetta työeläkemaksun väliaikaiselle korottamiselle”, Eläketurvakeskus kirjoittaa torstaina julkistetussa tiedotteessaan.

Nykyisin eläkemaksuina kerätään työnantajilta ja työntekijöiltä 24,4 prosenttia palkkojen päälle meneviä eläkemaksuja, jotta eläkkeet voitaisiin maksaa eläkerahastossa olevien varojen, niiden tuottojen ja eläkemaksujen yhteenlasketuilla varoilla.

ETK:n mukaan tuota maksua ei ole tarvetta korottaa vielä, mutta tuottojen lasku pakottaa Suomen nostamaan 2020-luvulla työeläkemaksua puolen prosenttiyksikön verran eli 24,9 prosenttiin.

EKT:n mukaan korotus voisi olla voimassa kymmenen vuotta, jonka jälkeen maksu voitaisiin taas alentaa entiselleen.

ETK on Eläketurvakeskus on päivittänyt pitkän aikavälin laskelmansa lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä. Laskelmien lähtökohtana on Tilastokeskuksen väestöennuste ja uusi vahvistettu työeläkelainsäädäntö.

Nykyisessä matalien korkojen, hitaan talouskasvun ja vanhenevan väestön maailmassa moni sijoittaja on tyytyväinen, jos onnistuu saamaan lähivuosina sijoituksilleen edes parin prosentin reaalituoton.

Suomen eläkelaskelmissa on kuitenkin yhä lähdetty siitä, että eläkerahastot onnistuisivat saamaan sijoituksilleen vuosittain 3,5 prosentin reaalituoton.

ETK ottaa sijoitusympäristön muutokseen kantaa varovasti arvioiden, että seuraavan kymmenen vuoden aikana sijoitusten reaalituotto jäisi kolmeen prosenttiin vuodessa.

Heikon tuottokehityksen lisäksi ETK ennustaa, että palkoista kerättävistä eläkemaksuista kertyvä maksutulo jää lähivuosina oletettua pienemmäksi heikon työllisyyskehityksen ja kilpailukykysopimuksessa sovitun maltillisen ansiotason kehityksen tähden.

Eläketurvakeskus on päivittänyt myös laskelmansa siitä, minkä ikäiseksi itse kunkin pitää olla töissä ennen kuin pääsee vanhuuseläkkeelle.

Tästä HS:n laskurista voi katsoa, minkä ikäisenä eri vuosina syntyneet henkilöt pääsevät aikaisintaan vanhuuseläkkeelle. Laskuri kertoo myös, kuinka pitkään tulee olla töissä, jos haluaa eläkkeen, jota eliniän odotteen kasvu ei ole nakertanut.

Eläketurvakeskus on laskenut myös optimistisen ja pessimistisen vaihtoehdon. Optimistisessa talousskenaariossa on yhdistetty korkea työllisyys, nopea ansiotason kasvu ja korkeat sijoitustuotot. Tällöin työeläkemaksu jäisi 2–4 prosenttiyksikköä perusvaihtoehtoa matalammaksi.

Pessimistisessä matalan työllisyyden, hitaan ansiotason kasvun ja matalien sijoitustuottojen vaihtoehdossa työeläkemaksuja pitäisi puolestaan korottaa 2–4 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2030 eläkkeensaajia on lähes 200 000 enemmän kuin nyt.

Pitkän aikavälin laskelman mukaan 2050-luvulta lähtien eläkemaksuja pitäisi alkaa korottaa niin, että 2085 eläkemaksu olisi jo lähellä 28 prosenttia.

EKT:n mukaan työikäisten ja eläkeläisten suhdetta heikentää tulevaisuudessa entisestään syntyvyyden ennakoitua huonompi kehitys – aikaisempaan laskelmaan verrattuna vauvoja syntyy seitsemän prosenttia vähemmän joka vuosi.

Vuonna 2015 Suomessa asuvien henkilöiden keskieläke oli noin 1 600 euroa kuukaudessa. Laskelman mukaan eläkkeiden ostovoima jatkaa kasvuaan. Esimerkiksi vuonna 2030 keskieläke on noin 1 860 euroa.

Eläkkeet ovat pitkään olleet noin puolet väestön keskiansioista.

Kun eläkkeiden määrää korjataan muun muassa elinikään perustuvalla elinikäkertoimella, eläkkeiden taso laskee vuoden 2030 jälkeen. Vuonna 2045 keskieläke on keskipalkasta 46 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 52 prosenttia.

Fakta: Eläketurvakeskus on tulevan ennustaja

Eläketurvakeskus ETK on eläkealan lakisääteinen yhteistyöelin. Uudessa raportissa esitetään Eläketurvakeskuksen laskelmat lakisääteisistä eläkkeistä vuosille 2016–2085. Edellinen vastaava raportti ilmestyi vuonna 2013.

Ennusteen mukaan Suomen väestö kasvaa lähes koko ennustejakson ajan. Vuoden 2015 lopussa väestön määrä oli 5,49 miljoonaa, ja sen arvioidaan olevan 6,1 miljoonaa vuonna 2085.

Koko talouden työeläkemeno suhteessa talouden työtulosummaan oli 30,4 prosenttia vuonna 2015. Työeläkemenon suhde työtulosummaan kasvaa vuoteen 2020 saakka, jolloin se on runsaat 33 prosenttia.

Työikäisen väestön määrä supistuu 2030-lukua ja 2040-luvun alkua lukuun ottamatta koko ennustejakson ajan.

Vuonna 2015 vanhushuoltosuhde oli 32,4 prosenttia ja sen arvioidaan olevan 56,4 prosenttia vuonna 2085. Vanhushuoltosuhde kuvaa yli 64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä (15–64 -vuotiaat) kohden.

Vuonna 2015 vastasyntyneen elinajanodote oli 81,3 vuotta. Ennusteen mukaan se nousee vuoteen 2085 mennessä yli 90 vuoteen.

Vuonna 2015 keskieläke oli 1 613 euroa kuukaudessa.

Eläkkeiden ostovoima kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2085 keskimääräinen eläke on lähes 3 700 euroa vuoden 2015 hintatasossa.