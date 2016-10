Kriisipankki Deutsche Bank piti vielä nenänsä pinnalla – jättikorvausten kohtalosta ei toistaiseksi mitään tietoa

Saksan jättimäinen kriisipankki Deutsche Bank teki heinä–syyskuussa siedettävän tuloksen. Tulos ennen veroja oli 619 miljoonaa euroa plussalla, kun viime vuoden vastaavaan aikaan pankki joutui kirjaamaan lähes kuuden miljardin alaskirjaustappion.

Pankin massiivinen säästöohjelma ja kaiken myytäväksi kelpaavan kauppaaminen alkaa siis vähitellen tuottaa tulosta. Henkilöstökulut laskivat 415 miljoonaa viime vuoden vastaavasta ajasta ja myös muuta hallintokulut pienenivät selvästi.

Pankki ei joutunut myöskään kirjaamaan uusia oikeudenkäyntikuluvarauksia tai liikearvon alaskirjauksia.

Osakekurssi oli aamupäivällä noin prosentin nousussa, joten tulosluvut ja pankin johdon vakuuttelut onnistuivat vakuuttamaan ainakin osan sijoittajista.

Pankin ydinvakavaraisuussuhde koheni syyskuun lopussa hitusen 11,1 prosenttiin, mikä ylittää niukasti valvojan vaatiman 10,8 prosentin tason.

Deutsche Bankia uhkaa yhä Yhdysvaltain oikeusministeriön vaatimus 13 miljardin euron korvauksista vuonna 2008 puhjennutta finanssikriisiä edeltävistä väärinkäytöksistä Yhdysvaltain asuntolainavakuudellisten arvopapereiden markkinoilla.

Pankki on varautunut korvauksiin jo aiemmin tekemällään runsaan viiden miljardin euron varauksella. Yli kymmenen miljardin korvaussumma merkitsisi pankin vakavaraisuuden painumista alle viranomaisten vaatiman minimirajan.

Pankin johto ei osannut torstainakaan kertoa, milloin neuvottelut Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa saadaan päätökseen.

Pankin aiempien vuosien päätökset ovat johtaneet sen ahtaaseen rakoon, kun johto keskittyi vakavaraisuuden ja liiketoiminnan moraalin parantamisen sijaan liiketoiminnan laajentamiseen.

Se on kerännyt viime vuosina osakeanneilla 11,5 miljardia euroa uutta pääomaa, mutta lähes koko summa on jouduttu maksamaan erilaisista väärinkäytöksistä langenneina sakkoina ja vahingonkorvauksina viranomaisille.

HS:n viikonloppuna julkaisema laaja artikkeli kertoo pankin historian ja selittää, miksi Deutsche Bank on päätynyt nykyiseen jamaansa.

Deutsche Bank yrittää nyt kerryttää omaa pääomaa myymällä kaiken, joka ei ole pankin ydintoimintaa ja toisaalta pienentää riskipainotettuja saamisiaan. Pankki uskoo yhä saavansa vuoden loppuun mennessä päätökseen kiinalaisen Huaxia-pankin 20 prosentin osuuden myynnin.

Deutsche Bankin talousjohtaja Marcus Schenck kertoi pankin sijoittajapuhelussa torstaina, että tuon kauppahinnan pitäisi parantaa pankin ydinvakavaraisuussuhdetta 0,5 prosenttiyksikköä.

Pankki on myös yrittänyt kaupata vasta vuonna 2010 ostamaansa saksalaista Postbankia, joka ei kuitenkaan ole käynyt kaupaksi.

Esimerkiksi suomalaisiin pankkeihin verrattuna Deutshe Bank on kaiken tehostamisenkin jälkeen erittäin tehoton. Pankin kulujen ja tuottojen suhde oli lähes 90 prosenttia, kun esimerkiki Nordealla suhdeluku on 48 prosenttia.

Pankin vahvuutena on toisaalta suhteellisen hyvässä kunnossa oleva luottosalkku. Sen luottotappiot ovat olleet pieniä, vaikka laivanvarustamoalan ongelmat kasvattivat niitä hieman loppukesästä. Myös perusliiketoiminta on kaikilla alueilla selvästi kannattavaa.

Schenck kertoi, että epävarmuus pankkia uhkaavista korvauksista on herättänyt asiakkaissa kysymyksiä ja työntekijät ovat joutuneet tekemään aiempaa enemmän töitä myynnin eteen. Deutsche Bankilla on silti yhä vahva asema investointipankkitoiminnassa ja suuryritysten palveluissa maailman suurissa finanssikeskuksissa.

Pankilla on myös iso noin 200 miljardin euron likviditeettireservi. Schenckin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriön vaatimusten tulo julki syyskuun lopussa aiheutti jonkin verran talletuspakoa pankista, mikä on syönyt likviditeettiä noin 20 miljardia euroa, mutta nyt tilanne on rauhoittunut.

Pankin suurin riksi rahoitusjärjestelmän kannalta liittyy yli 40 000 miljardin johdannaissalkkuun. Periaatteessa salkun riskit on kokonaan suojattu eli jokaista asiakkaille myytyä johdannaista vastaan on myyty myös sen kumoava johdannainen.

Jos Deutsche Bank joutuisi vaikeuksiin, ristikkäisten vastapuolivastuiden setviminen johtaisi pahimmillaan koko maailman rahoitusmarkkinat kaaokseen.