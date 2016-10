Vuosikymmenen kohutuin talouskirja ilmestyy suomeksi: Pieni perinnöillä ja koroilla elävä eliitti voi kohta hallita yhteiskuntaa

Vuosikymmenen puhutuin talouskirja, ranskalaisen taloustieteilijän Thomas Pikettyn kohuttu Pääoma 2000-luvulla julkaistaan suomeksi Helsingin kirjamessuilla.

Piketty tutkii teoksessaan tulo- ja varallisuuserojen kehitystä länsimaissa 1700-luvulta nykyaikaan. Pikettyn tiedot ja tulkinnat käynnistivät hyvinvoinnista ja eriarvoisuudesta laajan keskustelun, joka osin jatkuu edelleen.

700-sivuinen raskaalla tiedolla täytetty järkäle nousi yllättäen myyntilistojen kärkeen. Kirjasta valmistellaan myös dokumenttielokuvaa.

Piketty varoittaa, että maailma on vauhdilla menossa kohti 1800-luvun yhteiskuntaa, jota hallitsi pieni perinnöillä ja koroilla elävä eliitti. Työllä ei enää rikastu. Tulo- ja varallisuuserot kasvavat ja demokratia on vaakalaudalla, sillä pääoman tuotto on ensimmäistä kertaa ohittanut talouskasvun ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

Pääoma 2000-luvulla -teosta on myyty maailmalla yli kaksi miljoonaa kappaletta, ja sen käännösoikeudet on myyty 40 kielelle. Se on myös palkittu muun muassa Financial Timesin ja McKinseyn vuoden 2014 parhaana talouskirjana. Kirja sai myös Yrjö Jahnssonin säätiön taloustiedepalkinnon vuonna 2013.

Kirja on Marja Ollilan ja Maarit Tillman-Leinon suomentama. Professori Markus Jäntti on kirjoittanut teokseen jälkisanat, joissa hän kuvaa kirjasta käytyä kansainvälistä keskustelua ja kuvaa kuinka Suomi vertautuu muihin maihin.